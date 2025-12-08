Itt a fordulat a gigaüzletben: ellenséges felvásárlás jöhet

A Paramount hétfői bejelentése szerint

közvetlenül a WBD részvényeseihez fordul egy részvényenkénti 30 dolláros, teljes egészében készpénzes ajánlattal, összesen 108,4 milliárd dollár értékben.

Ez ugyanaz az ajánlat, amelyet a WBD a múlt héten elutasított. Az ajánlat mögött az Ellison család és a RedBird Capital magántőke-társaság tőkefinanszírozása, valamint a Bank of America, a Citi és az Apollo Global Management 54 milliárd dolláros hitelkötelezettségvállalása áll.

Pénteken a Netflix bejelentette, hogy 72 milliárd dollárért megvásárolja a WBD stúdió- és streaming-eszközeit. A David Ellison által vezetett Paramount korábban a Warner Bros. Discovery egészére tett ajánlatot, beleértve ezeket az eszközöket és a vállalat televíziós hálózatait, mint a CNN és a TNT Sports.

A Paramount vezetői többször is érveltek a WBD igazgatótanácsának, hogy a Warner Bros. Discovery egyben tartása szolgálná legjobban a részvényesek érdekeit. Emellett arra is készülnek, hogy hangsúlyozzák:

üzletük szabályozói jóváhagyási folyamata sokkal rövidebb lenne a vállalat kisebb mérete és a Trump-adminisztrációval való baráti kapcsolata miatt.

A Netflix tervezett felvásárlása már most trösztellenes kérdéseket vetett fel, különösen a két domináns streaming platform egyesítése miatt. A CNBC pénteken arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció "erős szkepticizmussal" szemléli az ügyletet, és Donald Trump elnök vasárnap kijelentette, hogy a piaci részesedéssel kapcsolatos megfontolások "problémát" jelenthetnek.

