Itt a fordulat a gigaüzletben: ellenséges felvásárlás jöhet

A Paramount hétfői bejelentése szerint
közvetlenül a WBD részvényeseihez fordul egy részvényenkénti 30 dolláros, teljes egészében készpénzes ajánlattal, összesen 108,4 milliárd dollár értékben.
Ez ugyanaz az ajánlat, amelyet a WBD a múlt héten elutasított. Az ajánlat mögött az Ellison család és a RedBird Capital magántőke-társaság tőkefinanszírozása, valamint a Bank of America, a Citi és az Apollo Global Management 54 milliárd dolláros hitelkötelezettségvállalása áll.
Pénteken a Netflix bejelentette, hogy 72 milliárd dollárért megvásárolja a WBD stúdió- és streaming-eszközeit. A David Ellison által vezetett Paramount korábban a Warner Bros. Discovery egészére tett ajánlatot, beleértve ezeket az eszközöket és a vállalat televíziós hálózatait, mint a CNN és a TNT Sports.
A Paramount vezetői többször is érveltek a WBD igazgatótanácsának, hogy a Warner Bros. Discovery egyben tartása szolgálná legjobban a részvényesek érdekeit. Emellett arra is készülnek, hogy hangsúlyozzák:
üzletük szabályozói jóváhagyási folyamata sokkal rövidebb lenne a vállalat kisebb mérete és a Trump-adminisztrációval való baráti kapcsolata miatt.
A Netflix tervezett felvásárlása már most trösztellenes kérdéseket vetett fel, különösen a két domináns streaming platform egyesítése miatt. A CNBC pénteken arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció "erős szkepticizmussal" szemléli az ügyletet, és Donald Trump elnök vasárnap kijelentette, hogy a piaci részesedéssel kapcsolatos megfontolások "problémát" jelenthetnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rettenetes gyilkos szedi áldozatait az afrikai országban
Az évszázad legsúlyosabb kolerajárványa tombol.
OTP, 4iG, Richter? - Mutatjuk, melyik hazai részvényben látnak most fantáziát az alapkezelők
Decemberi felmérésünk eredményei.
Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége
Ambiciózus terveik vannak.
Kitálalt Trump száműzött szövetségese: gőze sincs az elnöknek, hogy mi folyik a háta mögött?
Ő már nem MAGA, hanem Amerika az első.
Két kérdésen áll vagy bukik az ukrajnai béke: Zelenszkij elmondta, melyek ezek
Az ukrán elnök európai vezetőkkel tárgyal Londonban az amerikai javaslatról.
Két magas célár érkezett az OTP-re! Még most is érdemes beszállni?
Egyre optimistábbak az elemzők.
Már dollárveszedelmet kiáltottak, mutatjuk, mit tesz ez a befektetéseiddel!
Olyan változás jön a globális pénzpiacokon, amire még nem volt példa
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .