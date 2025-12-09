  • Megjelenítés
A Fed döntésére várnak a befeketők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék
A Fed döntésére várnak a befeketők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Portfolio
Mérsékelt elmozdulások jellemezték hétfő az amerikai kereskedést a Fed szerdai kamatdöntése előtt, a vezető indexek kis mínuszban zártak, Ázsiában is többnyire eséseket látni ma reggel a japán piac kivételével, és Európában is minimális esésekkel indulhat a nap a határidős indexek állása alapján. Itthon ma inflációs adat érkezik.
Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott

Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy az Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipjeit "jóváhagyott ügyfeleknek" exportálhatja Kínába és más országokba, feltéve, hogy az Egyesült Államok 25 százalékos részesedést kap az üzletekből - tudósított a Cnbc.

Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott
Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
  • Zárás után érkezett a hír, hogy Donald Trump engedélyezi az Nvidia H200-as AI-chip értékesítését Kínában, de az Egyesült Államok 25 százalékot kér a bevételből. A hírre az Nvidia részvényei több mint 2 százalékot emelkedtek zárás után.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,1 százalékos mínuszban van.
  • Kis elmozdulással nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX közel stagnál, a CAC és az FTSE 0,1 százalékkal eshet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján, a befektetők már a Fed szerdai kamatdöntésére várhatnak. Az S&P 500 stagnál, a Dow Jones 15 pontos, 0,1 százaléknél kisebb mínuszban áll, míg a Nasdaq hasonlóképp minimális csökkenéssel nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a magyar fókusz az inflációra kerül: a KSH teszi közzé a novemberi adatot, amely kulcsfontosságú lehet a piaci kamatvárakozások szempontjából. Nemzetközi adatok közül Japánból a gépipari rendelésállományt, Németországból pedig a folyó fizetési mérleget ismerjük meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 44,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 8,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 739,32 -0,4% 1,0% 1,6% 12,2% 6,9% 58,2%
S&P 500 6 846,51 -0,3% 0,5% 1,7% 16,4% 12,4% 84,9%
Nasdaq 25 627,95 -0,2% 1,1% 2,3% 22,0% 18,5% 102,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 581,94 0,2% 2,6% 0,6% 26,8% 29,4% 91,1%
Hang Seng 25 765,36 -1,2% -1,0% -1,8% 28,4% 29,7% -2,0%
CSI 300 4 621,75 0,8% 1,0% -1,2% 17,5% 16,3% -7,7%
Európai részvényindexek              
DAX 24 046,01 0,1% 1,9% 2,0% 20,8% 18,0% 81,1%
CAC 8 108,43 -0,1% 0,1% 2,0% 9,9% 9,2% 45,8%
FTSE 9 645,09 -0,2% -0,6% -0,4% 18,0% 16,1% 47,1%
FTSE MIB 43 432,82 0,0% 0,4% 1,2% 27,0% 25,0% 96,9%
IBEX 16 712,2 0,1% 2,0% 5,1% 44,1% 38,4% 103,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 884,5 -1,0% -2,3% 0,5% 36,0% 36,3% 172,1%
ATX 5 099,68 0,4% 1,1% 7,3% 39,2% 42,3% 93,5%
PX 2 522,82 -0,2% 1,3% 4,0% 43,3% 47,2% 158,2%
Magyar blue chipek              
OTP 33 670 -1,3% -3,0% 3,7% 55,2% 55,3% 173,7%
Mol 2 914 -1,2% -2,2% -0,2% 6,7% 11,4% 45,8%
Richter 9 500 -1,2% -1,2% -3,6% -8,7% -11,5% 25,8%
Magyar Telekom 1 754 0,6% -0,7% -1,5% 37,7% 34,9% 359,2%
Nyersanyagok              
WTI 59,04 -2,0% -0,7% -2,5% -18,5% -13,9% 29,5%
Brent 62,54 -1,9% -1,1% -1,8% -16,3% -13,4% 27,7%
Arany 4 183,98 -0,5% -1,3% 4,6% 59,4% 58,7% 124,1%
Devizák              
EURHUF 384,8 0,9% 1,1% 0,0% -6,5% -7,1% 7,0%
USDHUF 331,0108 1,1% 1,1% -0,5% -16,7% -15,6% 11,5%
GBPHUF 440,3799 0,7% 1,6% 0,6% -11,5% -11,7% 11,2%
EURUSD 1,1625 -0,2% 0,0% 0,5% 12,3% 10,0% -4,0%
USDJPY 155,2550 0,0% 0,1% 1,4% -1,2% 3,6% 49,1%
GBPUSD 1,3313 -0,2% 0,5% 1,2% 6,3% 4,5% -0,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 90 649 1,5% 5,1% -12,2% -4,0% -9,3% 394,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 0,7% 1,8% 1,4% -9,3% 0,0% 354,5%
10 éves német állampapírhozam 2,83 2,5% 4,4% 7,8% 19,8% 34,1% -563,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7 0,6% -0,6% 0,9% 5,7% 6,2% 201,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Gyengültek az amerikai indexek

Az ázsiai piacokon felemás volt ma a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék. A magyar piac egyelőre alulteljesít, annak ellenére, hogy új céláremelés érkezett az OTP részvényére, ezúttal a Goldman Sachs-től. Amerikában sincsenek nagy mozgások, annak ellenére, hogy megérkezett az eddigi legmagasabb év végi várakozás az S&P 500 részvényindexre.

Gyengültek az amerikai indexek

