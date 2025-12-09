A Fed döntésére várnak a befeketők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott
Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy az Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipjeit "jóváhagyott ügyfeleknek" exportálhatja Kínába és más országokba, feltéve, hogy az Egyesült Államok 25 százalékos részesedést kap az üzletekből - tudósított a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
- Zárás után érkezett a hír, hogy Donald Trump engedélyezi az Nvidia H200-as AI-chip értékesítését Kínában, de az Egyesült Államok 25 százalékot kér a bevételből. A hírre az Nvidia részvényei több mint 2 százalékot emelkedtek zárás után.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,1 százalékos mínuszban van.
- Kis elmozdulással nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX közel stagnál, a CAC és az FTSE 0,1 százalékkal eshet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján, a befektetők már a Fed szerdai kamatdöntésére várhatnak. Az S&P 500 stagnál, a Dow Jones 15 pontos, 0,1 százaléknél kisebb mínuszban áll, míg a Nasdaq hasonlóképp minimális csökkenéssel nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a magyar fókusz az inflációra kerül: a KSH teszi közzé a novemberi adatot, amely kulcsfontosságú lehet a piaci kamatvárakozások szempontjából. Nemzetközi adatok közül Japánból a gépipari rendelésállományt, Németországból pedig a folyó fizetési mérleget ismerjük meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 44,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 8,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 739,32
|-0,4%
|1,0%
|1,6%
|12,2%
|6,9%
|58,2%
|S&P 500
|6 846,51
|-0,3%
|0,5%
|1,7%
|16,4%
|12,4%
|84,9%
|Nasdaq
|25 627,95
|-0,2%
|1,1%
|2,3%
|22,0%
|18,5%
|102,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 581,94
|0,2%
|2,6%
|0,6%
|26,8%
|29,4%
|91,1%
|Hang Seng
|25 765,36
|-1,2%
|-1,0%
|-1,8%
|28,4%
|29,7%
|-2,0%
|CSI 300
|4 621,75
|0,8%
|1,0%
|-1,2%
|17,5%
|16,3%
|-7,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 046,01
|0,1%
|1,9%
|2,0%
|20,8%
|18,0%
|81,1%
|CAC
|8 108,43
|-0,1%
|0,1%
|2,0%
|9,9%
|9,2%
|45,8%
|FTSE
|9 645,09
|-0,2%
|-0,6%
|-0,4%
|18,0%
|16,1%
|47,1%
|FTSE MIB
|43 432,82
|0,0%
|0,4%
|1,2%
|27,0%
|25,0%
|96,9%
|IBEX
|16 712,2
|0,1%
|2,0%
|5,1%
|44,1%
|38,4%
|103,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 884,5
|-1,0%
|-2,3%
|0,5%
|36,0%
|36,3%
|172,1%
|ATX
|5 099,68
|0,4%
|1,1%
|7,3%
|39,2%
|42,3%
|93,5%
|PX
|2 522,82
|-0,2%
|1,3%
|4,0%
|43,3%
|47,2%
|158,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|33 670
|-1,3%
|-3,0%
|3,7%
|55,2%
|55,3%
|173,7%
|Mol
|2 914
|-1,2%
|-2,2%
|-0,2%
|6,7%
|11,4%
|45,8%
|Richter
|9 500
|-1,2%
|-1,2%
|-3,6%
|-8,7%
|-11,5%
|25,8%
|Magyar Telekom
|1 754
|0,6%
|-0,7%
|-1,5%
|37,7%
|34,9%
|359,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,04
|-2,0%
|-0,7%
|-2,5%
|-18,5%
|-13,9%
|29,5%
|Brent
|62,54
|-1,9%
|-1,1%
|-1,8%
|-16,3%
|-13,4%
|27,7%
|Arany
|4 183,98
|-0,5%
|-1,3%
|4,6%
|59,4%
|58,7%
|124,1%
|Devizák
|EURHUF
|384,8
|0,9%
|1,1%
|0,0%
|-6,5%
|-7,1%
|7,0%
|USDHUF
|331,0108
|1,1%
|1,1%
|-0,5%
|-16,7%
|-15,6%
|11,5%
|GBPHUF
|440,3799
|0,7%
|1,6%
|0,6%
|-11,5%
|-11,7%
|11,2%
|EURUSD
|1,1625
|-0,2%
|0,0%
|0,5%
|12,3%
|10,0%
|-4,0%
|USDJPY
|155,2550
|0,0%
|0,1%
|1,4%
|-1,2%
|3,6%
|49,1%
|GBPUSD
|1,3313
|-0,2%
|0,5%
|1,2%
|6,3%
|4,5%
|-0,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 649
|1,5%
|5,1%
|-12,2%
|-4,0%
|-9,3%
|394,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|0,7%
|1,8%
|1,4%
|-9,3%
|0,0%
|354,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|2,5%
|4,4%
|7,8%
|19,8%
|34,1%
|-563,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7
|0,6%
|-0,6%
|0,9%
|5,7%
|6,2%
|201,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gyengültek az amerikai indexek
Az ázsiai piacokon felemás volt ma a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék. A magyar piac egyelőre alulteljesít, annak ellenére, hogy új céláremelés érkezett az OTP részvényére, ezúttal a Goldman Sachs-től. Amerikában sincsenek nagy mozgások, annak ellenére, hogy megérkezett az eddigi legmagasabb év végi várakozás az S&P 500 részvényindexre.
