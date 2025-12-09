  • Megjelenítés
A Fed döntésére várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék
Üzlet

A Fed döntésére várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Portfolio
Mérsékelt elmozdulások jellemezték hétfő az amerikai kereskedést a Fed szerdai kamatdöntése előtt, a vezető indexek kis mínuszban zártak és Ázsiában is többnyire eséseket lehetett látni ma reggel a japán piac kivételével. Európában minimális elmozdulásokkal indul a nap, a német és a francia piac emelkedik a kereskedés első perceiben és a BUX is pluszban nyitott.
Titokban használta a YouTube-videóinkat a Google a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez?

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Google ellen, mert a gyanú szerint a vállalat jogosulatlanul használt fel online tartalmakat mesterségesintelligencia-rendszereinek fejlesztéséhez - tudósított a Cnbc.

Űriparról és védelmi kérdésekről tárgyalt Törökországban Jászai Gellért

Jászai Gellért a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként vett részt Isztambulban azon a tárgyalássorozaton, amely stratégiai jelentőségű előrelépést hozott az űr- és védelmi ipari együttműködésében Törökországgal – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

Vegyes nyitás Európában

Vegyes elmozdulásokkal nyitottak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,2 százalékot, a DAX 0,3 százalékot, a CAC-40 0,2 százalékot emelkedett, az FTSE-100 pedig minimálisan esik a kereskedés első perceiben.

Emelkedéssel kezdi a napot a BUX

Emelkedéssel kezdődik a nap a magyar tőzsdén, miközben a nemzetközi piacokon a bizonytalanság érződik a Fed holnapi kamatdöntése előtt.

Kizárólagos állami kézbe kerül a kritikus infrastruktúra: a 4iG eladta a műsorszóró vállalatát

Értékesíti a 4iG az állami Pro-M részére az országos kritikus műsorszóró és riasztási infrastruktúráját is tartalmazó távközlési leányvállalatát, a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.-t. A céghez tartozik 90 adótorony, amely a lakossági riasztás és a veszélyhelyzeti kommunikáció egyik alapinfrastruktúrája, valamint a társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert is.

Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!

Novemberben éves alapon 3,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami egy éve a legalacsonyabb érték és kicsivel elmarad az előzetes várakozásoktól is – közölte kedd reggel a KSH. Ezzel szintén tavaly november óta először fordult elő, hogy a jegybank célsávján belülre csökkent az infláció, bár az MNB folyamatosan hangsúlyozza, hogy ebben még benne van az árrésstopok hatása.

Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott

Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy az Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipjeit "jóváhagyott ügyfeleknek" exportálhatja Kínába és más országokba, feltéve, hogy az Egyesült Államok 25 százalékos részesedést kap az üzletekből - tudósított a Cnbc.

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
  • Zárás után érkezett a hír, hogy Donald Trump engedélyezi az Nvidia H200-as AI-chip értékesítését Kínában, de az Egyesült Államok 25 százalékot kér a bevételből. A hírre az Nvidia részvényei több mint 2 százalékot emelkedtek zárás után.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,1 százalékos mínuszban van.
  • Kis elmozdulással nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX közel stagnál, a CAC és az FTSE 0,1 százalékkal eshet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján, a befektetők már a Fed szerdai kamatdöntésére várhatnak. Az S&P 500 stagnál, a Dow Jones 15 pontos, 0,1 százaléknél kisebb mínuszban áll, míg a Nasdaq hasonlóképp minimális csökkenéssel nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a magyar fókusz az inflációra kerül: a KSH teszi közzé a novemberi adatot, amely kulcsfontosságú lehet a piaci kamatvárakozások szempontjából. Nemzetközi adatok közül Japánból a gépipari rendelésállományt, Németországból pedig a folyó fizetési mérleget ismerjük meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 44,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 8,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 739,32 -0,4% 1,0% 1,6% 12,2% 6,9% 58,2%
S&P 500 6 846,51 -0,3% 0,5% 1,7% 16,4% 12,4% 84,9%
Nasdaq 25 627,95 -0,2% 1,1% 2,3% 22,0% 18,5% 102,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 581,94 0,2% 2,6% 0,6% 26,8% 29,4% 91,1%
Hang Seng 25 765,36 -1,2% -1,0% -1,8% 28,4% 29,7% -2,0%
CSI 300 4 621,75 0,8% 1,0% -1,2% 17,5% 16,3% -7,7%
Európai részvényindexek              
DAX 24 046,01 0,1% 1,9% 2,0% 20,8% 18,0% 81,1%
CAC 8 108,43 -0,1% 0,1% 2,0% 9,9% 9,2% 45,8%
FTSE 9 645,09 -0,2% -0,6% -0,4% 18,0% 16,1% 47,1%
FTSE MIB 43 432,82 0,0% 0,4% 1,2% 27,0% 25,0% 96,9%
IBEX 16 712,2 0,1% 2,0% 5,1% 44,1% 38,4% 103,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 884,5 -1,0% -2,3% 0,5% 36,0% 36,3% 172,1%
ATX 5 099,68 0,4% 1,1% 7,3% 39,2% 42,3% 93,5%
PX 2 522,82 -0,2% 1,3% 4,0% 43,3% 47,2% 158,2%
Magyar blue chipek              
OTP 33 670 -1,3% -3,0% 3,7% 55,2% 55,3% 173,7%
Mol 2 914 -1,2% -2,2% -0,2% 6,7% 11,4% 45,8%
Richter 9 500 -1,2% -1,2% -3,6% -8,7% -11,5% 25,8%
Magyar Telekom 1 754 0,6% -0,7% -1,5% 37,7% 34,9% 359,2%
Nyersanyagok              
WTI 59,04 -2,0% -0,7% -2,5% -18,5% -13,9% 29,5%
Brent 62,54 -1,9% -1,1% -1,8% -16,3% -13,4% 27,7%
Arany 4 183,98 -0,5% -1,3% 4,6% 59,4% 58,7% 124,1%
Devizák              
EURHUF 384,8 0,9% 1,1% 0,0% -6,5% -7,1% 7,0%
USDHUF 331,0108 1,1% 1,1% -0,5% -16,7% -15,6% 11,5%
GBPHUF 440,3799 0,7% 1,6% 0,6% -11,5% -11,7% 11,2%
EURUSD 1,1625 -0,2% 0,0% 0,5% 12,3% 10,0% -4,0%
USDJPY 155,2550 0,0% 0,1% 1,4% -1,2% 3,6% 49,1%
GBPUSD 1,3313 -0,2% 0,5% 1,2% 6,3% 4,5% -0,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 90 649 1,5% 5,1% -12,2% -4,0% -9,3% 394,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 0,7% 1,8% 1,4% -9,3% 0,0% 354,5%
10 éves német állampapírhozam 2,83 2,5% 4,4% 7,8% 19,8% 34,1% -563,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7 0,6% -0,6% 0,9% 5,7% 6,2% 201,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Gyengültek az amerikai indexek

Az ázsiai piacokon felemás volt ma a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék. A magyar piac egyelőre alulteljesít, annak ellenére, hogy új céláremelés érkezett az OTP részvényére, ezúttal a Goldman Sachs-től. Amerikában sincsenek nagy mozgások, annak ellenére, hogy megérkezett az eddigi legmagasabb év végi várakozás az S&P 500 részvényindexre.

