  • Megjelenítés
Döntött Brüsszel: a kis- és középvállalkozások tömegeit érintő új szabályozást vezetnek be
Üzlet

Döntött Brüsszel: a kis- és középvállalkozások tömegeit érintő új szabályozást vezetnek be

Portfolio
Az Európai Unió intézményei megállapodtak a zöld szabályozások jelentős csökkentéséről, ami az európai vállalatok több mint 80 százalékát mentesíti a környezetvédelmi jelentéstételi kötelezettségek alól – tudósított a Politico.
Green Transition & ESG 2026
2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.
Információ és jelentkezés

A hétfőn elért megállapodás Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentős törvényhozási sikere a vállalkozásokat érintő adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törekvésében, amely második hivatali ciklusának egyik meghatározó küldetése.

Az új jogszabály, amely az első az úgynevezett omnibusz egyszerűsítési törvénycsomagok sorában, jelentősen csökkenti a vállalati fenntarthatósági közzétételi szabályok hatályát. A bürokrácia csökkentésének célja az európai vállalkozások versenyképességének növelése és a gazdasági növekedés ösztönzése.

A megállapodás egy éves intenzív tárgyalássorozat eredménye az uniós döntéshozók, befektetők, vállalkozások és civil társadalom között, miközben az éghajlatváltozás hatásai Európában egyre súlyosabbá váltak.

Marie Bjerre dán európai ügyekért felelős miniszter, aki az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia nevében vezette a tárgyalásokat, kijelentette: "Ez fontos lépés közös célunk felé, hogy kedvezőbb üzleti környezetet teremtsünk, amely segíti vállalatainkat a növekedésben és az innovációban."

Még több Üzlet

Karácsonyi díszítés miatt börtönbe kerülhetnek a magyarok: ezt az egy dolgot soha ne tegyék

A Fed döntésére várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Fordulat a repülőgépgyártásban: javulás a Boeingnél, problémák az Airbusnál

A megállapodás értelmében a jelentéstételi szabályok csak az 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató és 450 millió eurós nettó forgalommal rendelkező vállalatokra vonatkoznak majd.

Míg az ellátási láncra vonatkozó átvilágítási kötelezettségek csak a legnagyobb, 5000 alkalmazottal és legalább 1,5 milliárd eurós nettó forgalommal rendelkező cégeket érintik.

A vállalatoknak nem kell átállási terveket készíteniük, amelyek részletezik, hogyan kívánják üzleti modelljüket az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célok elérése érdekében átalakítani.

A döntéshozók megszüntették azt az uniós szintű jogi keretet is, amely lehetővé tette a civilek számára, hogy a vállalkozásokat felelősségre vonják ellátási láncaik emberi jogokra vagy helyi ökoszisztémákra gyakorolt hatása miatt.

Az Európai Parlament képviselői december 16-án szavaznak majd a megállapodás végleges elfogadásáról, így még lehetőségük van elutasítani a társjogalkotók által elfogadott szöveget, ha azt túlságosan eltérőnek tartják eredeti álláspontjuktól.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Bréking: megszünteti a Revolut a kriptoszolgáltatását Magyarországon - Ezt tedd, hogy mentsd a pénzed!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility