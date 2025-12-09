Döntött Brüsszel: a kis- és középvállalkozások tömegeit érintő új szabályozást vezetnek be

A hétfőn elért megállapodás Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentős törvényhozási sikere a vállalkozásokat érintő adminisztratív terhek csökkentésére irányuló törekvésében, amely második hivatali ciklusának egyik meghatározó küldetése.
Az új jogszabály, amely az első az úgynevezett omnibusz egyszerűsítési törvénycsomagok sorában, jelentősen csökkenti a vállalati fenntarthatósági közzétételi szabályok hatályát. A bürokrácia csökkentésének célja az európai vállalkozások versenyképességének növelése és a gazdasági növekedés ösztönzése.
A megállapodás egy éves intenzív tárgyalássorozat eredménye az uniós döntéshozók, befektetők, vállalkozások és civil társadalom között, miközben az éghajlatváltozás hatásai Európában egyre súlyosabbá váltak.
Marie Bjerre dán európai ügyekért felelős miniszter, aki az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia nevében vezette a tárgyalásokat, kijelentette: "Ez fontos lépés közös célunk felé, hogy kedvezőbb üzleti környezetet teremtsünk, amely segíti vállalatainkat a növekedésben és az innovációban."
A megállapodás értelmében a jelentéstételi szabályok csak az 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató és 450 millió eurós nettó forgalommal rendelkező vállalatokra vonatkoznak majd.
Míg az ellátási láncra vonatkozó átvilágítási kötelezettségek csak a legnagyobb, 5000 alkalmazottal és legalább 1,5 milliárd eurós nettó forgalommal rendelkező cégeket érintik.
A vállalatoknak nem kell átállási terveket készíteniük, amelyek részletezik, hogyan kívánják üzleti modelljüket az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célok elérése érdekében átalakítani.
A döntéshozók megszüntették azt az uniós szintű jogi keretet is, amely lehetővé tette a civilek számára, hogy a vállalkozásokat felelősségre vonják ellátási láncaik emberi jogokra vagy helyi ökoszisztémákra gyakorolt hatása miatt.
Az Európai Parlament képviselői december 16-án szavaznak majd a megállapodás végleges elfogadásáról, így még lehetőségük van elutasítani a társjogalkotók által elfogadott szöveget, ha azt túlságosan eltérőnek tartják eredeti álláspontjuktól.
Címlapkép forrása: Portfolio
Oroszország áttörést ért el: súlyos veszélybe kerültek az ukrán vadászgépek
Rejtélyes fegyver bukkant fel a Szu-27-es lelövése kapcsán.
Brutális szigorítást vezet be a kormány az adókedvezményeknél – kikerültek a tervek
A Nemzetgazdasági Minisztérium jövőre nagyon komoly visszavágást hajtana végre.
A piac megüzente – ez az orosz gáz kivezetésének valósága
Reakciónk a Századvég Intézet válaszcikkére.
Döntött Brüsszel: a kis- és középvállalkozások tömegeit érintő új szabályozást vezetnek be
Mutatjuk, mire készülnie a hazai cégeknek is!
Átlépett egy határt Putyin szövetségesének trükközése - Rendkívüli állapotot hirdettek a NATO-tagállamban
Lépten nyomon fura léggömbök jelennek meg.
Titokban használta YouTube-videóinkat a Google a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez?
Az Európai Bizottság vizsgálódik.
Hivatalosan is új vezetője van Csehországnak: letette az esküt a nagy visszatérő
Andrej Babiš hárompárti koalíció élén vezeti majd az országot.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.