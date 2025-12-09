Emelkednek az amerikai tőzsdék a fontos döntés előtt

A kezdeti vegyes nyitás után mostanra mindhárom fontos amerikai tőzsdeindex a pozitív tartományban jár. A Dow Jones 0,27%-kal, az S&P 500 0,24%-kal került feljebb, a Nasdaq 0,2%-ot emelkedett. A tengerentúli tőzsdék hangulatát alapvetően határozza meg az amerikai jegybank kamatdöntő szervezetének ma kezdődő ülése, melyről holnap este várható döntés. Emellett az Nvidia háza tájáról érkező hírek is befolyásolták a kereskedést.

Emlékezetes, Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy engedélyezi az Nvidia számára, hogy H200 processzorokat, a második legerősebb mesterséges intelligencia chipeket szállítson Kínába, de 25%-os díjat szed be ezekre az exportokra. A társaság papírjai 0,5%-ot veszítettek értékükből, miután a Financial Times arról számolt be, hogy Peking korlátozni fogja a chipekhez való hozzáférést.