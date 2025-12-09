Emelkednek az amerikai tőzsdék a fontos döntés előtt

Mindhárom amerikai index pluszban
A kezdeti vegyes nyitás után mostanra mindhárom fontos amerikai tőzsdeindex a pozitív tartományban jár. A Dow Jones 0,27%-kal, az S&P 500 0,24%-kal került feljebb, a Nasdaq 0,2%-ot emelkedett. A tengerentúli tőzsdék hangulatát alapvetően határozza meg az amerikai jegybank kamatdöntő szervezetének ma kezdődő ülése, melyről holnap este várható döntés. Emellett az Nvidia háza tájáról érkező hírek is befolyásolták a kereskedést.
Emlékezetes, Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy engedélyezi az Nvidia számára, hogy H200 processzorokat, a második legerősebb mesterséges intelligencia chipeket szállítson Kínába, de 25%-os díjat szed be ezekre az exportokra. A társaság papírjai 0,5%-ot veszítettek értékükből, miután a Financial Times arról számolt be, hogy Peking korlátozni fogja a chipekhez való hozzáférést.
Felülteljesítő volt a magyar tőzsde
Az európai átlaghoz képest felülteljesítve 0,6 százalékos pluszban zárt a BUX index kedden. A blue chipek közül az OTP 0,4, a Richter 2, a Mol pedig 1,2 százalékos pluszban zárt. A Magyar Telekom ma alulteljesített, 1,2 százalékos pluszban zártak a cég részvényei.
Kis mozgások
Ugyan meglepetésre nagyot emelkedett az USA-ban a nyitott álláshelyek száma, a Fed szerdai kamatdöntése előtt azonban nem látni nagyobb mozgásokat, érzékelhető a kivárás.
A Nasdaq 0,1 százalékos mínuszban, az S&P 500 eközben 0,1, a Dow Jones pedig 0,2 százalékos pluszban van.
Javul az amerikai munkaerőpiac
Nagyot emelkedett az USA-ban a nyitott álláshelyek száma, miközben a kilépések csökkentek. Összességében a bejövő adatok a gazdasági helyzet javulása felé mutatnak.
Felemás nyitás az amerikai tőzsdén
Az európai tőzsdéken nincs határozott irány és az amerikai indexek is kis elmozdulásokkal nyitottak, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, a Nasdaq 0,1 százalékot esett, míg az S&P 500 0,1 százalékos pluszban áll.
Repedések lehetnek az ajtóknál - Kétezer Airbus vizsgálatát rendelték el
Az Airbus A320-as családba tartozó repülőgépet üzemeltető amerikai légitársaságoknak sűrűbben kell ellenőrizniük az ajtórögzítőket az esetleges repedések feltárása érdekében – derül ki az amerikai légügyi hatóság új előírásából.
Újabb céget vesz meg a 4iG
A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) 90 százalékos üzletrészt vásárol a menedzselt adatátviteli szolgáltatások egyik vezető szolgáltatójában, a Mobil Adat Kft.-ben. Az akvizíció célja, hogy stratégiai IoT/M2M és távközlési kompetenciákkal bővítse a 4iG Csoport digitális szolgáltatási ökoszisztémáját, különös tekintettel az online pénztárgépek, automaták, e-töltők és okosmérők adatkommunikációjára – közölte a 4iG.
Új gyógyszerrel törne be a Pfizer az elhízás elleni csodaszerek piacára
A Pfizer exkluzív, globális együttműködési és licencmegállapodást kötött egy kínai gyógyszergyártóval egy korai szakaszban lévő fogyókúrás gyógyszer fejlesztésére - írja a Bloomberg.
Fordult a kocka: az Apple lesz a menedék az AI-lufi miatti félelmek közepette?
Az Apple részvényei az év elején komoly zuhanást szenvedtek el, miután a vállalatot sorozatosan kritizálták amiatt, hogy nincs átgondolt mesterségesintelligencia-stratégiája. Most azonban, hogy a befektetők egyre szkeptikusabban tekintenek az AI-befektetésekre, ez a korábbi gyengeség előnnyé vált, és ez már az árfolyamon is látszik - írja a Bloomberg.
Esik a Ray-Ban gyártója
Az európai tőzsdéken összességében nincsenek nagy mozgások, de egyedi részvények szintjén vannak sztorik, a Ray-Ban szemüvegeket gyártó EssilorLuxottica árfolyama közel 5 százalékot esett a hírre, miszerint a Google jövőre piacra dobja az első mesterséges intelligenciával ellátott okosszemüvegét.
Feltámadtak az európai autógyártók - Egyelőre csak a tőzsdén
Az elmúlt években az európai autóipar a befektetők szemében kerülendő szektorrá vált. Az erőltetett elektrifikáció, a kínai konkurencia térnyerése, a vámháborús kockázatok és a romló számok padlóra küldték az árazásokat. Miközben a szélesebb európai részvénypiac menetelt, az autóipari papírok évek óta látványosan alulteljesítettek. November végétől azonban hirtelen megváltozott a hangulat: enyhülni látszik a szabályozói oldal Európában és az USA-ban, oldódnak az ellátási lánc körüli félelmek, és a vállalatoknál végrehajtott hatékonyságjavító lépések is kezdenek lecsapódni a számokban. A kérdés most az, hogy egy klasszikus értékalapú rali kezdetét látjuk az egyik legalacsonyabban árazott szektorban, vagy csak egy pillanatnyi fellélegzést egy továbbra is kockázatokkal teli történetben.
Kis pluszban a BUX
Az európai tőzsdéken vegyes elmozdulások látszanak a déli órákban, a magyar piacon kitart az emelkedés.
Itt a vége, hirtelen lezárult az MBH Bank lakossági részvényértékesítése
Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett - közölte a társaság. Ezért a bank úgy döntött, hogy a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, 12 órától lezárja a lakossági részvényigénylési folyamatot annak érdekében, hogy a bank a benyújtott igényekhez képest magas mértékben tudja teljesíteni az eddig beérkezett igényeket.
Így állnak az európai tőzsdék késő délelőtt
A kereskedési idő feléhez közeledve nincs nagy változás a hangulatban az európai tőzsdéken:
- a Stoxx 600 tegnapi záróértéke körül mozog
- a DAX 0,4 százalékos pluszban áll
- az FTSE-100 minimálisan esik
- a CAC-40 0,3 százalékkal került lejjebb.
Fordulat a repülőgépgyártásban: javulás a Boeingnél, problémák az Airbusnál
A Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség, az IATA vezetője szerint romlik a bizalom az Airbus szállításai iránt, miközben a Boeing egyre megbízhatóbbnak bizonyul - mondta el a szervezet vezetője, miközben a szektor jövő évi kilátásairól beszélt.
Új vezérigazgatót nevez ki a BMW
A BMW felügyelőbizottsága 2026. május 14-i hatállyal Milan Nedeljkovicot nevezte ki a német autógyártó új vezérigazgatójának - írja a Reuters.
Titokban használta a YouTube-videóinkat a Google a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez?
Az Európai Bizottság vizsgálatot indított a Google ellen, mert a gyanú szerint a vállalat jogosulatlanul használt fel online tartalmakat mesterségesintelligencia-rendszereinek fejlesztéséhez - tudósított a Cnbc.
Űriparról és védelmi kérdésekről tárgyalt Törökországban Jászai Gellért
Jászai Gellért a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként vett részt Isztambulban azon a tárgyalássorozaton, amely stratégiai jelentőségű előrelépést hozott az űr- és védelmi ipari együttműködésében Törökországgal – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.
Vegyes nyitás Európában
Vegyes elmozdulásokkal nyitottak az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,2 százalékot, a DAX 0,3 százalékot, a CAC-40 0,2 százalékot emelkedett, az FTSE-100 pedig minimálisan esik a kereskedés első perceiben.
Emelkedéssel kezdi a napot a BUX
Emelkedéssel kezdődik a nap a magyar tőzsdén, miközben a nemzetközi piacokon a bizonytalanság érződik a Fed holnapi kamatdöntése előtt.
Kizárólagos állami kézbe kerül a kritikus infrastruktúra: a 4iG eladta a műsorszóró vállalatát
Értékesíti a 4iG az állami Pro-M részére az országos kritikus műsorszóró és riasztási infrastruktúráját is tartalmazó távközlési leányvállalatát, a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.-t. A céghez tartozik 90 adótorony, amely a lakossági riasztás és a veszélyhelyzeti kommunikáció egyik alapinfrastruktúrája, valamint a társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert is.
Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!
Novemberben éves alapon 3,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami egy éve a legalacsonyabb érték és kicsivel elmarad az előzetes várakozásoktól is – közölte kedd reggel a KSH. Ezzel szintén tavaly november óta először fordult elő, hogy a jegybank célsávján belülre csökkent az infláció, bár az MNB folyamatosan hangsúlyozza, hogy ebben még benne van az árrésstopok hatása.
Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott
Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy az Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipjeit "jóváhagyott ügyfeleknek" exportálhatja Kínába és más országokba, feltéve, hogy az Egyesült Államok 25 százalékos részesedést kap az üzletekből - tudósított a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
- Zárás után érkezett a hír, hogy Donald Trump engedélyezi az Nvidia H200-as AI-chip értékesítését Kínában, de az Egyesült Államok 25 százalékot kér a bevételből. A hírre az Nvidia részvényei több mint 2 százalékot emelkedtek zárás után.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,3 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,1 százalékos mínuszban van.
- Kis elmozdulással nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX közel stagnál, a CAC és az FTSE 0,1 százalékkal eshet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján, a befektetők már a Fed szerdai kamatdöntésére várhatnak. Az S&P 500 stagnál, a Dow Jones 15 pontos, 0,1 százaléknél kisebb mínuszban áll, míg a Nasdaq hasonlóképp minimális csökkenéssel nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a magyar fókusz az inflációra kerül: a KSH teszi közzé a novemberi adatot, amely kulcsfontosságú lehet a piaci kamatvárakozások szempontjából. Nemzetközi adatok közül Japánból a gépipari rendelésállományt, Németországból pedig a folyó fizetési mérleget ismerjük meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 44,1 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 8,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 739,32
|-0,4%
|1,0%
|1,6%
|12,2%
|6,9%
|58,2%
|S&P 500
|6 846,51
|-0,3%
|0,5%
|1,7%
|16,4%
|12,4%
|84,9%
|Nasdaq
|25 627,95
|-0,2%
|1,1%
|2,3%
|22,0%
|18,5%
|102,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 581,94
|0,2%
|2,6%
|0,6%
|26,8%
|29,4%
|91,1%
|Hang Seng
|25 765,36
|-1,2%
|-1,0%
|-1,8%
|28,4%
|29,7%
|-2,0%
|CSI 300
|4 621,75
|0,8%
|1,0%
|-1,2%
|17,5%
|16,3%
|-7,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 046,01
|0,1%
|1,9%
|2,0%
|20,8%
|18,0%
|81,1%
|CAC
|8 108,43
|-0,1%
|0,1%
|2,0%
|9,9%
|9,2%
|45,8%
|FTSE
|9 645,09
|-0,2%
|-0,6%
|-0,4%
|18,0%
|16,1%
|47,1%
|FTSE MIB
|43 432,82
|0,0%
|0,4%
|1,2%
|27,0%
|25,0%
|96,9%
|IBEX
|16 712,2
|0,1%
|2,0%
|5,1%
|44,1%
|38,4%
|103,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 884,5
|-1,0%
|-2,3%
|0,5%
|36,0%
|36,3%
|172,1%
|ATX
|5 099,68
|0,4%
|1,1%
|7,3%
|39,2%
|42,3%
|93,5%
|PX
|2 522,82
|-0,2%
|1,3%
|4,0%
|43,3%
|47,2%
|158,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|33 670
|-1,3%
|-3,0%
|3,7%
|55,2%
|55,3%
|173,7%
|Mol
|2 914
|-1,2%
|-2,2%
|-0,2%
|6,7%
|11,4%
|45,8%
|Richter
|9 500
|-1,2%
|-1,2%
|-3,6%
|-8,7%
|-11,5%
|25,8%
|Magyar Telekom
|1 754
|0,6%
|-0,7%
|-1,5%
|37,7%
|34,9%
|359,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,04
|-2,0%
|-0,7%
|-2,5%
|-18,5%
|-13,9%
|29,5%
|Brent
|62,54
|-1,9%
|-1,1%
|-1,8%
|-16,3%
|-13,4%
|27,7%
|Arany
|4 183,98
|-0,5%
|-1,3%
|4,6%
|59,4%
|58,7%
|124,1%
|Devizák
|EURHUF
|384,8
|0,9%
|1,1%
|0,0%
|-6,5%
|-7,1%
|7,0%
|USDHUF
|331,0108
|1,1%
|1,1%
|-0,5%
|-16,7%
|-15,6%
|11,5%
|GBPHUF
|440,3799
|0,7%
|1,6%
|0,6%
|-11,5%
|-11,7%
|11,2%
|EURUSD
|1,1625
|-0,2%
|0,0%
|0,5%
|12,3%
|10,0%
|-4,0%
|USDJPY
|155,2550
|0,0%
|0,1%
|1,4%
|-1,2%
|3,6%
|49,1%
|GBPUSD
|1,3313
|-0,2%
|0,5%
|1,2%
|6,3%
|4,5%
|-0,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 649
|1,5%
|5,1%
|-12,2%
|-4,0%
|-9,3%
|394,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|0,7%
|1,8%
|1,4%
|-9,3%
|0,0%
|354,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|2,5%
|4,4%
|7,8%
|19,8%
|34,1%
|-563,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7
|0,6%
|-0,6%
|0,9%
|5,7%
|6,2%
|201,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Gyengültek az amerikai indexek
Az ázsiai piacokon felemás volt ma a kép, Európában sem találják az irányt a tőzsdék. A magyar piac egyelőre alulteljesít, annak ellenére, hogy új céláremelés érkezett az OTP részvényére, ezúttal a Goldman Sachs-től. Amerikában sincsenek nagy mozgások, annak ellenére, hogy megérkezett az eddigi legmagasabb év végi várakozás az S&P 500 részvényindexre.
