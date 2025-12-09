Fordulat a repülőgépgyártásban: javulás a Boeingnél, problémák az Airbusnál

A Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség, az IATA vezetője szerint romlik a bizalom az Airbus szállításai iránt, miközben a Boeing egyre megbízhatóbbnak bizonyul - mondta el a szervezet vezetője, miközben a szektor jövő évi kilátásairól beszélt.

A Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (IATA) vezetője kedden arról számolt be, hogy egyre kevésbé bíznak abban, hogy az Airbus teljesíteni tudja repülőgép-szállítási céljait, miközben a Boeing teljesítménye az utóbbi időben érezhetően javult.

"Azt tapasztaljuk, hogy a Boeing teljesítménye látványosan javult, és az emberek sokkal inkább bíznak abban, hogy a vállalat tartani fogja vállalásait. Ezzel szemben az Airbus-szal kapcsolatban csökken a bizalom" – mondta Willie Walsh, a szervezet főigazgatója.

A nyilatkozat különösen időszerű, mivel az Airbus nemrég csökkentette 2025-ös szállítási célkitűzéseit az A320-as gépek törzslemezeinél feltárt minőségi problémák miatt. Mind az Airbus, mind a Boeing évek óta küzd szállítási késedelmekkel, ami elsősorban az ellátási láncok zavaraira vezethető vissza.

Az új, üzemanyag-takarékosabb repülőgépek késedelmes átadása komoly gondot jelent a légitársaságoknak. Ezek a beruházások kulcsfontosságúak lennének az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a növekvő utasforgalom mellett.

Mindezek ellenére az IATA optimistán tekint az ágazat kilátásaira.

A szervezet előrejelzése szerint a légiközlekedési iparág 2026-ban rekordnyereséget érhet el.

A bevételek várhatóan 4,5 százalékkal, 1053 milliárd dollárra emelkednek, ami meghaladja a működési költségek 4,2 százalékos növekedését. 41 milliárd forintos nettó profitot várnak az iparágtől, ami új rekord.

"A légitársaságok sikeresen építettek be olyan tartalékokat üzleti modelljeikbe, amelyek stabil jövedelmezőséget biztosítanak" – hangsúlyozta Walsh.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images