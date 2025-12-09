Fordult a kocka: az Apple lesz a menedék az AI-lufi miatti félelmek közepette?

Az Apple részvényei az év elején komoly zuhanást szenvedtek el, miután a vállalatot sorozatosan kritizálták amiatt, hogy nincs átgondolt mesterségesintelligencia-stratégiája. Most azonban, hogy a befektetők egyre szkeptikusabban tekintenek az AI-befektetésekre, ez a korábbi gyengeség előnnyé vált, és ez már az árfolyamon is látszik - írja a Bloomberg.

2025 első felében az Apple volt a "Csodálatos Hetes" technológiai óriások közül a második leggyengébben teljesítő: részvényei június végéig 18 százalékot estek. Azóta viszont fordult a trend: az árfolyam 35 százalékkal emelkedett, miközben olyan AI-kedvencek, mint a Meta és a Microsoft, már mínuszban járnak, sőt az Nvidia is alulteljesít. Ugyanezen időszakban az S&P 500 index 10, a technológiai súlyú Nasdaq 100 pedig 13 százalékkal került feljebb.

Mindezek eredményeként az Apple piaci kapitalizációja elérte a 4,1 ezer milliárd dollárt, és a vállalat az S&P 500 index második legnagyobb súlyú tagja lett, megelőzve a Microsoftot és felzárkózva az Nvidia mögé.

Ez a fordulat egyszerre tükrözi a piac kételyeit a technológiai óriások AI-fejlesztésre költött, több százmilliárd dolláros beruházásaival kapcsolatban,

és azt is jelzi, hogy az Apple jó pozícióban van ahhoz, hogy később profitáljon, amikor a technológia valóban tömegessé válik.

Figyelemre méltó, hogyan őrizték meg a hidegvérüket, és hogyan tartották kézben a kiadásaikat, miközben minden versenytársuk épp az ellenkező irányba indult

– mondta a Needham Aggressive Growth Fund portfóliómenedzsere.

Bár idővel kétségtelenül több mesterséges intelligenciát építenek majd a telefonjaikba, az Apple elkerülte az AI-fegyverkezési versenyt és az azzal járó hatalmas tőkekiadásokat

– tette hozzá a Glenview Trust Company befektetési igazgatója.

A befektetői lelkesedés logikája az AI-val kapcsolatos kétségek közepette könnyen érthető. Ahogy a technológia általánossá és nyereségessé válik, milliók fogják Apple-termékeken keresztül elérni az AI-megoldásokat. Ez növelheti a keresletet az eszközök iránt, és további lendületet adhat a magas árrésű szolgáltatások üzletágának. Ráadásul, miközben a Wall Street egyre idegesebb az AI-fejlesztésre szánt hatalmas tőkekiadások miatt, az Apple már most olyan kedvező helyzetben van, hogy potenciálisan profitálhat a trendből anélkül, hogy ugyanezeket a kiadásokat vállalnia kellene.

A rali ugyanakkor drágává tette az Apple papírjait. A részvények jelenleg a következő 12 hónapra várt nyereség mintegy 33-szorosán forognak. Ezt a szintet az elmúlt 15 évben csak ritkán érték el, a csúcs 35-szörös volt 2020 szeptemberében. A részvény átlagos szorzója ez idő alatt 19 alatt volt. Az Apple most a hét nagy technológiai óriás közül a második legmagasabb árazási szinten forgó részvény, csak a Tesla előzi meg, ez pedig kevésbé vonzóvá teszi a részvényt - írja a Bloomerg.

A részvény drága a MoffettNathanson szakértője szerint is, de kiemelte az erős fogyasztói bázist és hozzátette, hogy

egy olyan időszakban, amikor nagyon is valós aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az AI buborék-e, az Apple érthető módon biztos menedéknek tűnik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ