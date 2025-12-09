Kulcsfontosságú egyezség születhet: komoly akadályt küzdhet le Ukrajna

Ukrajna december 1-jén indította el azt az ajánlatot, amelynek keretében az úgynevezett GDP-warrantokat új kötvényekre cserélné. Az új értékpapírok kamata fokozatosan emelkedne, 4 százalékról 7,25 százalékra. A konstrukció gyors és széles körű elfogadása esetén a befektetők akár 180 millió dollár készpénzfizetésben is részesülhetnek.
A tárgyalásokat vezető, eseti jelleggel létrehozott hitelezői csoport – amely korábban két javaslatot is elutasított – közleményben erősítette meg támogatását.
A csoport szerint a legutóbbi egyeztetések "jelentős javulást" hoztak az új kötvények feltételeinek megfogalmazásában.
A hitelezők egyértelműbb jogi garanciákat kértek, többek között arra az esetre, ha Ukrajna a jövőben esetleg államcsődöt jelentene.
Ukrajna azért szeretné megszüntetni a warrantokat, mert GDP-hez kötött szerkezetük a háború utáni gyors, újjáépítéssel járó gazdasági növekedés esetén évente akár több milliárd dolláros kiadást is jelenthetne. A pénzügyminisztérium szerint a mostani javaslat a legjobb megoldás az adósság fenntarthatóságának helyreállítására. Hozzátették, hogy a tervet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a hivatalos hitelezők csoportja is áttekintette.
A warrantokat a 2015-ös adósságátstrukturálás során hozták létre, miután Oroszország annektálta a Krímet. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szerint
ezeket egy olyan gazdasági valóságra tervezték, amely már nem létezik.
A warrantok árfolyama a bejelentés után mintegy 1 centtel emelkedett, és dolláronként 100,5 centen állt meg. Ukrajna abban bízik, hogy az ügyletet az év végéig le tudja zárni, ezzel ugyanis egy jelentős akadály hárulna el az államcsőd rendezése, és egy új IMF-program előtt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bemondta Trump favoritja: lehetne tovább vágni a kamatokat
Az amerikai elnök is üzent.
Rómában járt Zelenszkij: sejtelmes nyilatkozatot tett
Egy új energetikai csomagról.
Orbán Viktor belengette, vadonatúj támogatásra készül a kormány
A lakosságot célozzák meg.
Itt a 2026-os szuperlista: hatalmas hozamot várnak a profik ennél a 3 részvénynél
80 százalékos hozampotenciállal rendelkező részvényt is találni a listán.
Súlyos ára lehet a békének: veszélybe kerülhet Európa jövője
Nemzedékeken átívelő kockázatról beszélnek.
Megjött Kína váratlan lépése az Nvidia ellen
Trump döntésére reagáltak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Gyakorlati, hasznos, érthető
Lezuhant a legendás szovjet óriás: nincs túlélő
Megszólalt a vizsgáló bizottság.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!