Kulcsfontosságú egyezség születhet: komoly akadályt küzdhet le Ukrajna

Ukrajna kedden kulcsfontosságú támogatást kapott fő hitelezőitől a 2,6 milliárd dollárnyi, gazdasági növekedéshez kötött adósságának kiváltására irányuló tervéhez.

Ukrajna december 1-jén indította el azt az ajánlatot, amelynek keretében az úgynevezett GDP-warrantokat új kötvényekre cserélné. Az új értékpapírok kamata fokozatosan emelkedne, 4 százalékról 7,25 százalékra. A konstrukció gyors és széles körű elfogadása esetén a befektetők akár 180 millió dollár készpénzfizetésben is részesülhetnek.

A tárgyalásokat vezető, eseti jelleggel létrehozott hitelezői csoport – amely korábban két javaslatot is elutasított – közleményben erősítette meg támogatását.

A csoport szerint a legutóbbi egyeztetések "jelentős javulást" hoztak az új kötvények feltételeinek megfogalmazásában.

A hitelezők egyértelműbb jogi garanciákat kértek, többek között arra az esetre, ha Ukrajna a jövőben esetleg államcsődöt jelentene.

Ukrajna azért szeretné megszüntetni a warrantokat, mert GDP-hez kötött szerkezetük a háború utáni gyors, újjáépítéssel járó gazdasági növekedés esetén évente akár több milliárd dolláros kiadást is jelenthetne. A pénzügyminisztérium szerint a mostani javaslat a legjobb megoldás az adósság fenntarthatóságának helyreállítására. Hozzátették, hogy a tervet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a hivatalos hitelezők csoportja is áttekintette.

A warrantokat a 2015-ös adósságátstrukturálás során hozták létre, miután Oroszország annektálta a Krímet. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter szerint

ezeket egy olyan gazdasági valóságra tervezték, amely már nem létezik.

A warrantok árfolyama a bejelentés után mintegy 1 centtel emelkedett, és dolláronként 100,5 centen állt meg. Ukrajna abban bízik, hogy az ügyletet az év végéig le tudja zárni, ezzel ugyanis egy jelentős akadály hárulna el az államcsőd rendezése, és egy új IMF-program előtt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images