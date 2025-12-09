Leállások a One-nál: akadozott a mobil és a vezetékes internetes szolgáltatás

A Downdetector szerint már éjfél után elkezdtek érkezni az első jelentések a szolgáltatások akadozásáról:

A One Facebookon közzétett bejegyzése szerint az ügyfélszolgálat is csak korlátozottan elérhető és a Telex cikke szerint reggel a One honlapja sem töltött be.

A One Hungary közlése:

„Kedves ügyfeleink!

Mobil adat és vezetékes internetes hálózatunk egyes részeiben kimaradás tapasztalható és ügyfélszolgálatunk korlátozottan elérhető. Teljes erővel dolgozunk a fennakadás mihamarabbi elhárításán, addig is türelmeteket kérjük.”

Update

Nem sokkal 8 előtt a One Hungary Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a hibát nagyrészt elhárították:

"A belföldi mobilhálózati hibát sikeresen elhárítottuk, azonban néhány, külföldön tartózkodó ügyfelünknél továbbra is előfordulhatnak adatroaming-problémák. Vezetékes szolgáltatásaink esetében részleges kiesés tapasztalható Vác térségében. Önkiszolgáló digitális felületeink helyreállítása folyamatban van. Kollégáink folyamatosan dolgoznak a hálózat helyreállításán."

