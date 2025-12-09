Lezuhant a legendás szovjet óriás: nincs túlélő

Az An-22-es repülőgép - amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre - lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre.
Bár a vizsgálat az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak.
Ahogy arról korábban írtunk, az An-22 "Antyej" egy 1960-as, 1970-es években sorozatgyártott, elsősorban katonai célokra használt légcsavaros nehéz szállító repülőgép.
Címlapkép forrása: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images
Civilizációs megsemmisülés fenyeget? - Keményen visszaszólt Európa legerősebb országának vezetője
Nem csillapodnak az indulatok.
Év végi hiba, vagy karácsonyi ajándék?
Ez érdekli a befektetőket az amerikai kamatdöntéskor.
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
Óriási titkosítási hullám jöhet az EU-ban, teljesen elzárhatják a Bizottság minden dokumentumát
Kiterjesztenék a tanácsi rendszert, és még a legalapvetőbb információkhoz is külön engedélyre lehet szükség.
Váratlan bejelentés Zelenszkijtől: saját béketervet készített Ukrajna - Hamarosan elküldik Donald Trumpnak
"Valódi békében vagyunk érdekeltek."
Otthontámogatás: eldőlni látszik a sokakat foglalkoztató 1 millió forintos kérdés
Jár-e mindenkinek a maximális összeg?
Javul az amerikai munkaerőpiac
Végre megjött a JOLTS felmérése.
Hatalmas lakásépítési boom Budapesten: több ezer új otthon jöhet jövőre
Négy lakóingatlan-projektre kapott kiemelést az Indotek, és még több jöhet.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.