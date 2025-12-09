  • Megjelenítés
Lezuhant a legendás szovjet óriás: nincs túlélő
MTI
Nincs túlélője az oroszországi ivanovói régióban kedden lezuhant katonai repülőgép katasztrófájának - jelentette be a szerencsétlenség okát vizsgáló bizottság.

Az An-22-es repülőgép - amely a védelmi minisztérium szerint javítás utáni próbarepülést hajtott végre - lakatlan területen zuhant le, Moszkvától mintegy 200 kilométerre északkeletre.

Bár a vizsgálat az áldozatok számát nem közölte, a tárca korábbi bejelentése szerint a fedélzeten heten utaztak.

Ahogy arról korábban írtunk, az An-22 "Antyej" egy 1960-as, 1970-es években sorozatgyártott, elsősorban katonai célokra használt légcsavaros nehéz szállító repülőgép.

Címlapkép forrása: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

