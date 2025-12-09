Megjött Kína váratlan lépése az Nvidia ellen

Peking korlátozni készül az Nvidia fejlett H200-as mesterségesintelligencia-chipjeinek kínai hozzáférését, noha Donald Trump amerikai elnök frissen engedélyezte e technológia exportját Kínába – írta a Financial Times bennfentes forrásokra hivatkozva.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A pekingi szabályozó hatóságok arról egyeztetnek, miként lehetne csak korlátozott hozzáférést engedni a H200-hoz, az Nvidia második legerősebb mesterségesintelligencia-chipjéhez. Ez újabb akadályt gördíthet az amerikai chipgyártók elé, miután Trump hétfői bejelentése látszólag rendezte a vitát arról, hogy ezek a cégek eladhatják-e MI-chipjeiket Kínának.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 09. Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott

Az amerikai elnök a Truth Socialon közölte, hogy a H200 chipek exportját 25 százalékos vám mellett engedélyezik.

Peking az amerikai korlátozásokra válaszul igyekszik csökkenteni a hazai vállalatok amerikai technológiától való függését, különösen az Nvidia chipek használatát.

A korábbi amerikai intézkedések megtiltották a fejlett MI-processzorok Kínának történő értékesítését, ami visszafogta az Nvidia növekedési lehetőségeit az egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-piacon.

Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote Bank elemzője szerint az exportengedély önmagában csak korlátozott hatást gyakorolhat az Nvidia kínai üzletére, hacsak más chipcsaládok – például a Blackwell vagy a Rubin – értékesítését is nem engedélyezik. Az Nvidia részvényei a tőzsdenyitás előtti kereskedésben először 2 százalékot emelkedtek, majd a hír nyomán visszaestek.

Az elmúlt napokban így alakult az Nvidia árfolyama.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/John G. Mabanglo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ