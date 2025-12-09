  • Megjelenítés
Megjött Kína váratlan lépése az Nvidia ellen
Megjött Kína váratlan lépése az Nvidia ellen

Peking korlátozni készül az Nvidia fejlett H200-as mesterségesintelligencia-chipjeinek kínai hozzáférését, noha Donald Trump amerikai elnök frissen engedélyezte e technológia exportját Kínába – írta a Financial Times bennfentes forrásokra hivatkozva.
A pekingi szabályozó hatóságok arról egyeztetnek, miként lehetne csak korlátozott hozzáférést engedni a H200-hoz, az Nvidia második legerősebb mesterségesintelligencia-chipjéhez. Ez újabb akadályt gördíthet az amerikai chipgyártók elé, miután Trump hétfői bejelentése látszólag rendezte a vitát arról, hogy ezek a cégek eladhatják-e MI-chipjeiket Kínának.

Peking az amerikai korlátozásokra válaszul igyekszik csökkenteni a hazai vállalatok amerikai technológiától való függését, különösen az Nvidia chipek használatát.

A korábbi amerikai intézkedések megtiltották a fejlett MI-processzorok Kínának történő értékesítését, ami visszafogta az Nvidia növekedési lehetőségeit az egyik legnagyobb mesterségesintelligencia-piacon.

Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote Bank elemzője szerint az exportengedély önmagában csak korlátozott hatást gyakorolhat az Nvidia kínai üzletére, hacsak más chipcsaládok – például a Blackwell vagy a Rubin – értékesítését is nem engedélyezik. Az Nvidia részvényei a tőzsdenyitás előtti kereskedésben először 2 százalékot emelkedtek, majd a hír nyomán visszaestek.

Az elmúlt napokban így alakult az Nvidia árfolyama.

nvidia251209

