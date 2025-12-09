Orbán Viktor belengette, vadonatúj támogatásra készül a kormány

A kormányülésre igyekvő Orbán Viktor miniszterelnököt kérdezték ma a hivatalos Facebook-csatornáján megjelent videóban.

A miniszterelnök arról számolt be, hogy a jövő heti EU-s vezetők csúcstalálkozójára készülnek részben a keddi kormányülésen. Szerinte a magyar kormány egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepében találja magát, és az Ukrajnának szánt uniós pénzek ügye lesz terítéken az uniós csúcson.

Vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van - fűzte át a következő témát Orbán Viktor, aki itt hozzátette, hogy

fogunk hozni döntéseket lakossági energiatárolás támogatása ügyében.

Nem kizárt, hogy a kormánydöntés részleteit a szerda reggel esedékes Kormányinfón jelentik be. Az eseményről élőben tudósítunk.

Egy másik Facebook-posztjában a miniszterelnök azt írta, hogy rendkívüli keddi kormányülés zajlik, és éjszakába nyúlóan dolgoznak várhatóan. "Felkészülés a jövő heti EU-csúcsra" - jelezte már akkor.

