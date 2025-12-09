  • Megjelenítés
Orbán Viktor belengette, vadonatúj támogatásra készül a kormány
Üzlet

Orbán Viktor belengette, vadonatúj támogatásra készül a kormány

Portfolio
A kormányülésre igyekvő Orbán Viktor miniszterelnököt kérdezték ma a hivatalos Facebook-csatornáján megjelent videóban.

A miniszterelnök arról számolt be, hogy a jövő heti EU-s vezetők csúcstalálkozójára készülnek részben a keddi kormányülésen. Szerinte a magyar kormány egy bonyolult tárgyalássorozat kellős közepében találja magát, és az Ukrajnának szánt uniós pénzek ügye lesz terítéken az uniós csúcson.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepően szokatlan időpontban tesz bejelentéseket a kormány

Vannak jó hírek is, nem csak mindig harc van - fűzte át a következő témát Orbán Viktor, aki itt hozzátette, hogy

fogunk hozni döntéseket lakossági energiatárolás támogatása ügyében.

Nem kizárt, hogy a kormánydöntés részleteit a szerda reggel esedékes Kormányinfón jelentik be. Az eseményről élőben tudósítunk.

Még több Üzlet

Súlyos ára lehet a békének: veszélybe kerülhet Európa jövője

Emelkednek az amerikai tőzsdék a fontos döntés előtt

Megjött Kína váratlan lépése az Nvidia ellen

Egy másik Facebook-posztjában a miniszterelnök azt írta, hogy rendkívüli keddi kormányülés zajlik, és éjszakába nyúlóan dolgoznak várhatóan. "Felkészülés a jövő heti EU-csúcsra" - jelezte már akkor.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eldöntötte a Kreml, milyen sorsot szán Európának - Nyíltan elmondták, mit tervez Oroszország
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
Gyengültek az amerikai indexek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility