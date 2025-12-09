Repedések lehetnek az ajtóknál - Kétezer Airbus vizsgálatát rendelték el

Az Airbus A320-as családba tartozó repülőgépet üzemeltető amerikai légitársaságoknak sűrűbben kell ellenőrizniük az ajtórögzítőket az esetleges repedések feltárása érdekében – derül ki az amerikai légügyi hatóság új előírásából.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) frissítette légialkalmassági irányelvét. Az ajtóütköző-rögzítők vizsgálatát is előírta a már korábban kötelező törzselem-ellenőrzések mellett, miután további repedéseket fedeztek fel az alkatrészek környékén.

A január 13-tól kötelező kiegészítő vizsgálatokat 1924, amerikai lajstromban szereplő repülőgépen kell elvégezni, a "termékek nem biztonságos állapotának kezelése" érdekében.

A repülőgépek ajtói, csavarjai és paneljai kiemelt biztonsági kérdéssé váltak, miután tavaly év elején egy Boeing 737 Max törzséből repülés közben kiszakadt egy ajtónyi méretű panel. A balesetben szerencsére senki sem halt meg. Az eset azonban vizsgálatokat indított el, és rámutatott a Boeing gyáraiban tapasztalható hiányos ellenőrzésekre.

Az Airbus az elmúlt két hétben több problémával is szembesült az A320-as családdal kapcsolatban. Az európai repülőgépgyártó kénytelen volt felülvizsgálni idei szállítási célkitűzéseit, miután kiderült, hogy egyes törzslemezek nem felelnek meg az előírásoknak. A vállalat néhány nappal korábban sürgős szoftverfrissítést is elrendelt a típusnál.

