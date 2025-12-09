  • Megjelenítés
Rómában járt Zelenszkij: sejtelmes nyilatkozatot tett
Rómában járt Zelenszkij: sejtelmes nyilatkozatot tett

MTI
A diplomáciai egyeztetés "összes aspektusát érintettük" a Giorgia Melonival tartott találkozón - számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját közösségi oldalain az olasz miniszterelnökkel kedden Rómában folytatott megbeszéléséről.

A Meloni és Zelenszkij közötti találkozó másfél órán át tartott a Chigi-kormánypalotában. A helyszínre tartva az ukrán elnök többek között az Il Messaggero római napilap újságírójának úgy nyilatkozott, hogy mindig készen áll a választásokra.

Volodimir Zelenszkij ezzel az amerikai elnök, Donald Trump bírálatára reagált, aki korábban úgy vélte, hogy az ukrán elnök a békemegállapodás halogatásával az ukrajnai választásokat akarja távolabbi időpontra tolni.

Ezzel egy időben Volodimir Zelenszkij közösségi oldalain bejelentette, hogy

Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való békemegállapodásról készen állnak, és elküldik őket az Egyesült Államoknak.

A kormánypalotából való távozása után Zelenszkij ismét közösségi oldalain számolt be a Melonival tartott megbeszélésről. Köszönetét fejezte ki Olaszország állandó támogatásáért, és a Giorgia Melonival egyeztetett energetikai "csomagért", amelynek részletei egyelőre nem ismertek.

Közösségi oldalán számolt be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is az olasz kollegájával Antonio Tajanival folytatott megbeszélésről. Szibiha bejegyzése szerint az orosz támadások után a harctéren és az energiaellátásban kialakult nehéz helyzetről beszéltek.

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

