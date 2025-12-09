  • Megjelenítés
Űriparról és védelmi kérdésekről tárgyalt Törökországban Jászai Gellért
Üzlet

Űriparról és védelmi kérdésekről tárgyalt Törökországban Jászai Gellért

Portfolio
Jászai Gellért a 4iG Csoport elnöke, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként vett részt Isztambulban azon a tárgyalássorozaton, amely stratégiai jelentőségű előrelépést hozott az űr- és védelmi ipari együttműködésében Törökországgal – derül ki Jászai Gellért LinkedIn-posztjából.

A program első állomásaként Jászai Gellért kétoldalú egyeztetést folytatott Prof. Dr. Haluk Görgünnel, a török SSB (a török Védelmi Ipari Elnökség) vezetőjével. A felek megállapodtak egy stratégiai keretmegállapodás kialakításáról az űr- és védelmi ipar területén, amelynek célja a technológiatranszfer, a közös piacra lépés, az ipari partnerségek, a gyártás és a K+F együttműködés erősítése.

Jászai Gellért ezt követően részt vett a Török-Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus első ülésén, ahol a felek áttekintették az eddig feltárt ipari együttműködési lehetőségeket, valamint meghatározták a következő konkrét lépéseket a két ország innovációs és ipari ökoszisztémáinak mélyebb összekapcsolása érdekében.

A hivatalos program legfontosabb állomásaként a magyar és török delegáció, Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdoğan elnök vezetésével plenáris ülést tartott. Az ülésen a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) stratégiai keretmegállapodást írt alá, amely hosszú távra kijelöli és megerősíti a két ország űr- és védelmi ipari együttműködését.

A keretrendszerhez kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies két fontos egyetértési megállapodást kötött:

Még több Üzlet

A Fed döntésére várnak a befektetők - Mutatjuk, mit csinálnak a tőzsdék

Titokban használta YouTube-videóinkat a Google a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez?

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

  • a Nurol Makinával, a Gidran páncélozott jármű gyártójával a védelmi gyártási kooperáció bővítéséről,
  • valamint az Aselsan-nal, Törökország vezető védelmi technológiai cégével, közös fejlesztési és innovációs projektek indításáról.

A 4iG Nyrt. emellett előzetes megállapodást írt alá a Türkiye Wealth Fund International Investments-el, amely új alapot teremt közös befektetési kezdeményezések számára, és új kapukat nyithat a magyar-török együttműködés előtt a kiemelt stratégiai ágazataiban, a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar, és az energetika területén.

Jászai Gellért emellett megbeszélést folytatott az ALP Aviation elnökével, Tuncer Alpata-val, amelyen a felek a védelmi ipari képességek és a fejlett információs technológiák mentén számos együttműködési irányt azonosítottak. Az ALP Aviation egy törökországi székhelyű, magasan specializált repülőgépipari vállalat, amely helikopterekhez és repülőgépekhez gyárt precíziós alkatrészeket és kritikus rendszereket. A cég fontos beszállítója több nemzetközi védelmi és repülőgépgyártó vállalatnak, és jelentős szerepet tölt be a török védelmi ipar technológiai fejlesztéseiben.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos megállapodást kötött a 4iG

Abu-Dzabiban tárgyalt Jászai Gellért

Nem halálos védelmi technológiák fejlesztéséről tárgyalt Jászai Gellért

Szárnyaló eredmény, megerősített várakozások - Jelentett a 4iG

A 4iG Csoport új alapokra helyezi a hazai távközlési piacot

Változás a 4iG igazgatóságában

Üzbegisztánban járt Jászai Gellért

Címlapkép forrása: 4iG

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility