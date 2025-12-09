  • Megjelenítés
Váratlan fordulat: választást tarthatnak Ukrajnában, de van egy csavar a történetben
Váratlan fordulat: választást tarthatnak Ukrajnában, de van egy csavar a történetben

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezi, hogy a parlament teremtsen jogi lehetőséget arra, hogy megtarthassák az országban a választások hadiállapot ideje alatt is - számolt be a Sky News.

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy fel fogja kérni az ukrán parlamentet arra, dolgozza ki azt a jogi keretet, amelynek segítségével háborús körülmények között is meg lehet majd rendezni a választásokat.

Az ukrán államfő kiemelte, amennyiben garantálható az ország biztonsága, akkor a választást a következő 60–90 napban meg lehetne tartani.

Donald Trump amerikai elnök kedden nyomást gyakorolt Zelenszkijre, miután a Politicónak adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte eljött az ideje az új ukrajnai választásoknak. Trump úgy fogalmazott, lehet, hogy Zelenszkij nyerne.

Nem tudom, ki nyerne, de régóta nem tartottak választást. Demokráciáról beszélnek, de elérkezik egy pont, amikor már nem az többé

- tette hozzá az Egyesült Államok elnöke.

Ukrajna a hadiállapot miatt eddig nem tudott választásokat tartani. Zelenszkij elnöki mandátuma eredetileg 2024 májusában járt volna le, a háborús helyzet miatt azonban a voksolást elhalasztották.

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

