Váratlan fordulat: választást tarthatnak Ukrajnában, de van egy csavar a történetben

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy fel fogja kérni az ukrán parlamentet arra, dolgozza ki azt a jogi keretet, amelynek segítségével háborús körülmények között is meg lehet majd rendezni a választásokat.
Az ukrán államfő kiemelte, amennyiben garantálható az ország biztonsága, akkor a választást a következő 60–90 napban meg lehetne tartani.
Donald Trump amerikai elnök kedden nyomást gyakorolt Zelenszkijre, miután a Politicónak adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte eljött az ideje az új ukrajnai választásoknak. Trump úgy fogalmazott, lehet, hogy Zelenszkij nyerne.
Nem tudom, ki nyerne, de régóta nem tartottak választást. Demokráciáról beszélnek, de elérkezik egy pont, amikor már nem az többé
- tette hozzá az Egyesült Államok elnöke.
Ukrajna a hadiállapot miatt eddig nem tudott választásokat tartani. Zelenszkij elnöki mandátuma eredetileg 2024 májusában járt volna le, a háborús helyzet miatt azonban a voksolást elhalasztották.
Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images
Tragédia Ukrajnában: halálos baleset érte a brit katonát
Távol a frontvonaltól.
Bemondta Trump favoritja: lehetne tovább vágni a kamatokat
Az amerikai elnök is üzent.
Rómában járt Zelenszkij: sejtelmes nyilatkozatot tett
Egy új energetikai csomagról.
Orbán Viktor belengette, vadonatúj támogatásra készül a kormány
A lakosságot célozzák meg.
Itt a 2026-os szuperlista: hatalmas hozamot várnak a profik ennél a 3 részvénynél
80 százalékos hozampotenciállal rendelkező részvényt is találni a listán.
Súlyos ára lehet a békének: veszélybe kerülhet Európa jövője
Nemzedékeken átívelő kockázatról beszélnek.
Megjött Kína váratlan lépése az Nvidia ellen
Trump döntésére reagáltak.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!