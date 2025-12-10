  • Megjelenítés
A 4iG eladta műsorszóró infrastruktúrával foglalkozó leányvállalatát az államnak
A 4iG eladta műsorszóró infrastruktúrával foglalkozó leányvállalatát az államnak

Portfolio
A 4iG tájékoztatása szerint lezárult a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítése: a társaság közvetett tulajdonában álló leányvállalat teljes üzletrészét a kizárólagosan állami tulajdonú Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt. vásárolta meg.

A tranzakció keretében a 4iG többségi tulajdonában lévő 4iG Távközlési Holding és a Pro-M között korábban megkötött üzletrész-adásvételi szerződés zárása a mai napon megtörtént, ennek eredményeként a Pro-M a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. jegyzett tőkéjét megtestesítő üzletrész 100 százalékos tulajdonosa lett.

