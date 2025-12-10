A 4iG eladta műsorszóró infrastruktúrával foglalkozó leányvállalatát az államnak

A tranzakció keretében a 4iG többségi tulajdonában lévő 4iG Távközlési Holding és a Pro-M között korábban megkötött üzletrész-adásvételi szerződés zárása a mai napon megtörtént, ennek eredményeként a Pro-M a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. jegyzett tőkéjét megtestesítő üzletrész 100 százalékos tulajdonosa lett.

