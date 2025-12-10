  • Megjelenítés
Brutális feltételeket szabnak Trumpék, szinte lehetetlen lesz beutazni az USA-ba

Az Egyesült Államok új javaslata szerint a vízummentes beutazásra jogosult országok állampolgárainak, köztük a briteknek, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként – számolt be a BBC.

Az új feltétel azokat érintené, akik az Electronic System for Travel Authorization (ESTA) rendszeren keresztül, vízum nélkül utazhatnak az USA-ba 90 napra. A javaslat a Vámügyi és Határvédelmi Hivatal (CBP) és a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közös előterjesztése, amely a Federal Registerben, az amerikai kormány hivatalos közlönyében jelent meg.

A dokumentum szerint

az ESTA-kérelmezőknek meg kell adniuk az elmúlt 5 év közösségi média adatait, bár nem részletezi, pontosan milyen információkat kell szolgáltatni.

Emellett a javaslat előírná az elmúlt öt évben használt telefonszámok, az elmúlt tíz évben használt e-mail címek, valamint a családtagokra vonatkozó bővebb információk megadását is.

A jelenlegi ESTA rendszer viszonylag korlátozott mennyiségű információt kér az utazóktól, valamint egyszeri 40 dolláros (1200-1300 forintos) díjat.

Körülbelül 40 ország állampolgárai számára elérhető, köztük Magyarország az Egyesült Királyság, Írország, Franciaország, Ausztrália és Japán polgárainak, és két éven belül többszöri beutazást tesz lehetővé az USA-ba.

A javaslat Donald Trump januári végrehajtási rendeletére hivatkozik, amelynek címe "Az Egyesült Államok védelme a külföldi terroristáktól és egyéb nemzetbiztonsági és közbiztonsági fenyegetésektől". A Trump-adminisztráció korábban már előírta a külföldi állampolgároknak közösségi média fiókjaik nyilvánossá tételét diákvízumok vagy H1B szakképzett munkavállalói vízumok igénylésekor.

Az új javaslat 60 napos véleményezési időszakot biztosít a nyilvánosság számára. Szakértők szerint a változtatások gyakorlati hatásokkal járhatnak, például hosszabb várakozási idővel az ESTA jóváhagyásokra. A digitális jogokkal foglalkozó Electronic Frontier Foundation kritizálta a tervet, mondván, hogy súlyosbíthatja a polgári szabadságjogok csorbulását.

Az USA jelentős külföldi turistaáradatra számít jövőre, amikor Kanadával és Mexikóval közösen rendezi a férfi labdarúgó-világbajnokságot, valamint 2028-ban, amikor Los Angeles ad otthont az olimpiának. Szakértők szerint a Trump alatt bevezetett utazási politikák már most is hatással vannak az amerikai turisztikai iparra.

A World Travel & Tourism Council szerint az USA az egyetlen olyan gazdaság 184 elemzett közül, ahol 2025-ben várhatóan csökkenni fog a nemzetközi látogatók költése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

