Évekig húzódó per után végre döntés született: komoly bírságot varrt az EU az Intel nyakába

Az Intel elveszítette fellebbezését a 376 millió eurós uniós versenyjogi bírság ellen, ám az Európai Unió Törvényszéke mintegy egyharmaddal, 237 millió euróra csökkentette a büntetés összegét.

A luxembourgi székhelyű Európai Unió Törvényszéke szerdai ítéletében

elutasította az amerikai chipgyártó fellebbezését a 376 millió eurós uniós trösztellenes bírság ellen.

Ugyanakkor a szankció összegét mintegy egyharmaddal mérsékelte, így a vállalatnak 237 millió eurót kell fizetnie.

Az Európai Bizottság 2023-ban szabott ki új bírságot az Intelre, miután a bíróság korábban megsemmisítette a társaságra 2009-ben, az Advanced Micro Devices (AMD) versenytárs akadályozása miatt kirótt 1,06 milliárd eurós büntetést.

A mostani, eredetileg 376 millió eurós bírság alapját az képezte, hogy az Intel 2002 novembere és 2006 decembere között pénzügyi ösztönzőket adott a HP-nek, az Acernek és a Lenovónak. Ezekkel azt érte el, hogy a gyártók késleltessék vagy állítsák le az AMD processzorait tartalmazó számítógépek forgalmazását. Az ilyen, a versenytársak kiszorítását célzó kifizetéseket a versenyhatóságok súlyosan jogsértőnek tekintik.

A Törvényszék közleménye szerint a bíróság helybenhagyta az Európai Bizottság 2023-as, jogsértést megállapító határozatát, ugyanakkor a bírságot 237 millió euróra csökkentette. A bírák indoklása szerint ez az összeg arányosabban tükrözi a jogsértés súlyát és időtartamát, mivel az Intel korlátozó gyakorlata viszonylag kevés számítógépet érintett, és az egyes versenyellenes megállapodások között akár tizenkét hónapos szünet is volt.

Az ügyben az Európai Bizottság és az Intel egyaránt fellebbezhet az Európai Unió Bíróságához.

Forrás: Reuters

