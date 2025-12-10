A luxembourgi székhelyű Európai Unió Törvényszéke szerdai ítéletében
elutasította az amerikai chipgyártó fellebbezését a 376 millió eurós uniós trösztellenes bírság ellen.
Ugyanakkor a szankció összegét mintegy egyharmaddal mérsékelte, így a vállalatnak 237 millió eurót kell fizetnie.
Az Európai Bizottság 2023-ban szabott ki új bírságot az Intelre, miután a bíróság korábban megsemmisítette a társaságra 2009-ben, az Advanced Micro Devices (AMD) versenytárs akadályozása miatt kirótt 1,06 milliárd eurós büntetést.
A mostani, eredetileg 376 millió eurós bírság alapját az képezte, hogy az Intel 2002 novembere és 2006 decembere között pénzügyi ösztönzőket adott a HP-nek, az Acernek és a Lenovónak. Ezekkel azt érte el, hogy a gyártók késleltessék vagy állítsák le az AMD processzorait tartalmazó számítógépek forgalmazását. Az ilyen, a versenytársak kiszorítását célzó kifizetéseket a versenyhatóságok súlyosan jogsértőnek tekintik.
A Törvényszék közleménye szerint a bíróság helybenhagyta az Európai Bizottság 2023-as, jogsértést megállapító határozatát, ugyanakkor a bírságot 237 millió euróra csökkentette. A bírák indoklása szerint ez az összeg arányosabban tükrözi a jogsértés súlyát és időtartamát, mivel az Intel korlátozó gyakorlata viszonylag kevés számítógépet érintett, és az egyes versenyellenes megállapodások között akár tizenkét hónapos szünet is volt.
Az ügyben az Európai Bizottság és az Intel egyaránt fellebbezhet az Európai Unió Bíróságához.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Évekig húzódó per után végre döntés született: komoly bírságot varrt az EU az Intel nyakába
Bár csökkentették a büntetés összegét.
Áttörés a rákkezelésben: az egyik legagresszívebb daganatos betegség ellen találtak hatásos fegyvert
Maradéktalanul eltűntek a rákos sejtek a kísérleti terápiánál.
Döntött az országgyűlés, végleg eldőlt a 14. havi nyugdíj sorsa
Máris a zsebükben érezhetik a juttatást a nyugdíjasok.
Addig feszítette a húrt a keleti nagyhatalom, hogy kénytelen volt Amerika is lépni
Megtörték a csendet.
Csődbe ment az ország, most újra az IMF kezében van a sorsuk
A természeti csapások is csak tetézik a bajba jutott ország problémáit.
Kiderült, melyik online bevásárló platform a legfenntarthatóbb a digitális karbonlábnyom szerint
Te melyikről szoktál rendelni?
Tőzsdére menne az USA-ban a világ egyik legnagyobb chipgyártója
Így próbálnák növelni a részvények értékeltségét.
Benyújtották a törvényjavaslatot: kiléptetnék Amerikát a NATO-ból – „Semmi szükség erre a hidegháborús maradványra”
"A NATO a Szovjetunió ellen jött létre - 30 éve nincs Szovjetunió."
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!