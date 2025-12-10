  • Megjelenítés
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Karácsony alkalmából ismét különleges akcióval kedveskedünk olvasóinknak: december 1-jén útnak indított kampányunk keretében fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket, ráadásul két hónapra. Most még inkább megéri csatlakozni az előfizetők táborához, akik egyedi elemzésekben, máshol nem megtalálható online befektetői rendezvényekben, ingyenes konferenciabelépőkben, különleges tartalmakban részesülnek. És amit ígérhetünk régi és új előfizetőinknek is: folyamatosan fejlesztjük előfizetői tartalmainkat, formátumainkat, hamarosan újabb bejelentésekkel érkezünk.

Aki most belép ebbe az akcióba, az könnyedén azt tapasztalhatja, hogy egész 2026-ban ebből fog profitálni.

Az akció időben limitált – az információs előny viszont tartós. Új előfizetőink ugyanis a december 1. és 17. között futó akciónk keretében

2 hónapig féláron szerezhetik meg a havi Signature PRO csomagot.

A karácsonyi kedvezmény igénylése egyszerűen és gyorsan IDE KATTINTVA.

Ügyet intézne? Minden magyarnak üzent a minisztérium

A Fed kamatdöntését várja a piac, lecsorgás a tőzsdéken

Nyílt levélben kéri Brüsszelt az európai elektromosautó-ipar, hogy ne lazítson a szabályozáson

Az ünnepi ajánlat legfontosabb részletei

  • Az akció időtartama: december 1. és 17. közötti új havi előfizetők.
  • Érintett előfizetői csomag: Signature PRO havi előfizetése.
  • Akció tartalma: két hónapon át féláron jut hozzá az új előfizető a Signature PRO havi előfizetéshez.
  • Ár: 2990 forint helyett 1495 forint két hónapon át.
  • Kuponkód: használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben.
  • FONTOS: a 2 akciós hónap lejárta után a 3. hónaptól már teljes havi díjat, azaz 2990 Ft/hónap számolunk fel, amennyiben olvasónk nem mondja le az előfizetést.

Mi jár a Signature PRO csomagban?

Előfizetői rendszerünk Signature PRO szintjén minden egyedi elemzésünk hozzáéférhető korlátlanul (emellett teljes hozzáférést adunk a Portfolio cikkarchívumához is). Signature PRO előfizetéssel rendelkező olvasóink meghívást kapnak a csak nálunk elérhető befektetői klubokra, a Portfolio Investment Day konferenciáinkra díjmentesen tudnak belépni. Emellett Signature bird áron történő vásárlási lehetőség a Portfolio más rendezvényeire.

Mindezeken túl előfizetőink testreszabhatják Portfolio Financial Terminál szolgáltatásukat, lehetőségük van a BÉT tőzsdei kötéslista letöltésére, prémium hírlevelekkel gazdagodhat.

Az információ előny

A legjobb karácsonyi ajándék: kevesebb bizonytalanság, több átlátás

- mondhatjuk a fenti akció és a Portfolio egyedi Signature elemzéseinek tartalmának fényében. Olvasóink ugyanis olyan információhoz jutnak, amihez a magyar piacon sehol máshol. Néhány példa a közelmúltból:

  • Hétindító makronaptárjaink, amiből mindig kiderül, milyen események, hírek fogják megmozgatni az adott héten a részvény- és devizapiacokat.
  • Egyedi, havi rendszerességű alapkezelői felméréseink, amelyekből olvasóink megismerhetik, hogyan gondoldkodnak a profi befektetők a nemzetközi tőzsdék kilátásairól, vagy a forint árfolyamáról.
  • A legfontosabb makrogazdasági fejlemények és geopolitikai sztorik befektetéseinkre gyakorolt hatásairól írt cikkeink és elemzéseink.
  • Hazai részvényekről szóló különleges írásaink, figyelemfelkeltő elemzéseink, árfolyamkilátásokról szóló meglátásaink.
  • Az aktuális gazdaságpolitikai döntések állampapírpiacra és forintárfolyamra gyakorolt hatásáról írt anyagunk.
  • Melyik állampapírt érdemes most venni típusú írásaink.
  • Neves hazai közgazdászok meglátásai, mint például Bod Péter Ákos közgazdász, korábbi jegybankelnök írásai.
  • A Project Syndicate-tel való együttműködésünk keretében elérhetővé váló nemzetközi és világhírű szakemberek véleményei, így például többek között Harold James, a Princeton Egyetem professzorának legutóbbi írása.

És ami még vár meglévő és új előfizetőinkre: az év végi top10 sztorik teljes mértékben elérhetőek lesznek a Signature PRO előfizetőknek, valamint januárban már új befektetői klubbal készülünk a csomagot vásárlók számára: az AI-vonat, mint befektetés lesz a téma.

A címlapkép illusztráció.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

