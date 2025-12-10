Megjött az amerikai ultimátum: ennyi ideje maradt a Lukoilnak

A washingtoni Pénzügyminisztérium honlapján közzétett dokumentum szerint az új engedély meghatározott tranzakciók és karbantartási tevékenységek végzését teszi lehetővé.
Az engedély január 17-én, kelet-amerikai idő szerint 00:01 óráig érvényes.
Az ügy előzményeként korábban még 2025. december 13 volt a határideje azoknak a tárgyalásoknak, amelyek a Lukoil európai központjának, a Lukoil International vállalatnak az esetleges eladását vagy átszervezését célozzák. A tényleges adásvételhez külön OFAC-engedély szükséges,
az új engedély alapján ezt kell január 17-ig tető alá hozni.
A most kiadott engedély vélhetően ellátásbiztonsági szempontokat vesz figyelembe, azonban fontos, hogy csak meghatározott időszakra korlátozódik. Az Egyesült Államok ezzel azt próbálja elérni, hogy az orosz cégre továbbra is jelentős nyomás nehezedjen, ugyanakkor ne alakuljanak ki indokolatlan ellátási zavarok bizonyos térségekben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
