Nagy biztosítóval bővül az MBTSZ képzési összefogása
Nagy biztosítóval bővül az MBTSZ képzési összefogása

Stratégiai megállapodást kötött a Generali Biztosító és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ). A partnerség célja a felsőfokú biztosítási és pénzügyi szaktanácsadó képzés további megerősítése, az iparág szakember-utánpótlásának biztosítása, valamint a biztosítási kultúra színvonalának emelése Magyarországon – közölte az MBTSZ.

A kétféléves egyetemi képzés 2023 szeptemberében indult el a Széchenyi István Egyetemen, 2025 szeptemberétől már a Dunaújvárosi Egyetemen és a Miskolci Egyetemen is elérhető a szak. A képzést  korábban már az Alfa Biztosító, az Allianz Hungária, a CIG Biztosítók, a Groupama, az MBH Bank, az Union Biztosító, az UNIQA Biztosító, a SIGNAL IDUNA Biztosító is stratégiai partnerséggel támogatta. A Generali csatlakozásával újabb, a biztosítási piac egyik legnagyobb és legmagasabb ügyfélszámú szereplője is aktívan támogatja a program fejlődését és kiterjesztését – hívta fel a figyelmet a közlemény.

Mint írják, a képzés első félévének szorgalmi időszaka nemrég zárult le, amelyben több mint 70 hallgató vett részt az iparágból és iparágon kívülről érkezve, jól szemléltetve a biztosítási szaktanácsadói hivatás iránti erős érdeklődést és növekvő bizalmat. A tananyag átadását mintegy 50 fős, tapasztalt iparági szakemberből álló oktatói kar biztosítja, akik a gyakorlati tudásra, az esettanulmány-alapú oktatásra és az ügyfélközpontú szemléletre helyezik a hangsúlyt.

A magyar biztosítási piac hosszú távú versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy minél több olyan szakember álljon rendelkezésre, akik átfogó, aktuális és etikus működésre épülő kompetenciákkal segítik az ügyfelek döntéseit. Az EIOPA 2025-ös Insurance Risk Dashboard adatai szerint az európai biztosítási szektor makro- és piaci kockázatai továbbra is kiemelt figyelmet igényelnek, miközben a klimatikus és ESG-jellegű kockázatok is egyre nagyobb súllyal jelentkeznek. Ez a környezet ráirányítja a figyelmet a magas szintű, szakmai tanácsadásra és tudatos kockázatkezelésre, ami indokolttá teszi a biztosítási szakemberképzés fejlesztését.

Az MBTSZ stratégiai célja, hogy 2030-ig legalább ezer szakember rendelkezzen a hazai piacon elérhető legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képesítéssel, amelyre az iparág egyre szélesedő összefogása ad stabil támogatást. A partnerség a képzés szakmai fejlesztésén túl az oktatási és piaci szereplők közötti folyamatos tudástranszfert is erősíti annak érdekében, hogy a hallgatók naprakész és alkalmazható biztosításszakmai ismereteket sajátítsanak el. 

