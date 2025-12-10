Nyílt levélben kéri Brüsszelt az európai elektromosautó-ipar, hogy ne lazítson a szabályozáson

Az európai elektromosautó-ipar számos szereplője nyílt levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy tartson ki amellett, hogy 2035-től az unióban csak zéró kibocsátású új személyautók kaphassanak forgalomba helyezési engedélyt, mert szerintük a szabályozás enyhítése aláásná a befektetői bizalmat, és tovább növelné Európa lemaradását Kínával szemben.

A Bizottság december 16-án mutatja be autóipari csomagját,

amely várhatóan rugalmasabbá teheti a szén-dioxid-kibocsátási előírásokat, és enyhíthet a belső égésű motorok 2035-ös, gyakorlatilag teljes betiltásán.

A könnyítéseket a német autógyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége szorgalmazza.

Az Ursula von der Leyennek címzett nyílt levelet az E-Mobility Europe és a ChargeUp Europe érdekképviseleti csoportok jegyzik, közel kétszáz aláíró támogatásával. A támogatók között megtalálhatók többek között a Polestar és a Volvo Cars képviselői is.

A levélben az aláírók aggodalmukat fejezik ki a célok fellazítására irányuló törekvések miatt. Álláspontjuk szerint ha ismét nagyobb teret kapnának az átmeneti megoldások, például a plug-in hibridek vagy a szén-dioxid-semleges üzemanyagok, az bizonytalanságot okozna, és lassítaná az elektromos átállást. Eközben a kínai gyártók egyre gyorsabban fejlődnek, és folyamatosan csökkentik költségeiket.

Minden európai késlekedés csak növeli a szakadékot Kínával szemben

– áll a levélben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images