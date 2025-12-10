Nyílt levélben kéri Brüsszelt az európai elektromosautó-ipar, hogy ne lazítson a szabályozáson

A Bizottság december 16-án mutatja be autóipari csomagját,
amely várhatóan rugalmasabbá teheti a szén-dioxid-kibocsátási előírásokat, és enyhíthet a belső égésű motorok 2035-ös, gyakorlatilag teljes betiltásán.
A könnyítéseket a német autógyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége szorgalmazza.
Az Ursula von der Leyennek címzett nyílt levelet az E-Mobility Europe és a ChargeUp Europe érdekképviseleti csoportok jegyzik, közel kétszáz aláíró támogatásával. A támogatók között megtalálhatók többek között a Polestar és a Volvo Cars képviselői is.
A levélben az aláírók aggodalmukat fejezik ki a célok fellazítására irányuló törekvések miatt. Álláspontjuk szerint ha ismét nagyobb teret kapnának az átmeneti megoldások, például a plug-in hibridek vagy a szén-dioxid-semleges üzemanyagok, az bizonytalanságot okozna, és lassítaná az elektromos átállást. Eközben a kínai gyártók egyre gyorsabban fejlődnek, és folyamatosan csökkentik költségeiket.
Minden európai késlekedés csak növeli a szakadékot Kínával szemben
– áll a levélben.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Évekig húzódó per után végre döntés született: komoly bírságot varrt az EU az Intel nyakába
Bár csökkentették a büntetés összegét.
Áttörés a rákkezelésben: az egyik legagresszívebb daganatos betegség ellen találtak hatásos fegyvert
Maradéktalanul eltűntek a rákos sejtek a kísérleti terápiánál.
Döntött az országgyűlés, végleg eldőlt a 14. havi nyugdíj sorsa
Máris a zsebükben érezhetik a juttatást a nyugdíjasok.
Addig feszítette a húrt a keleti nagyhatalom, hogy kénytelen volt Amerika is lépni
Megtörték a csendet.
Csődbe ment az ország, most újra az IMF kezében van a sorsuk
A természeti csapások is csak tetézik a bajba jutott ország problémáit.
Kiderült, melyik online bevásárló platform a legfenntarthatóbb a digitális karbonlábnyom szerint
Te melyikről szoktál rendelni?
Tőzsdére menne az USA-ban a világ egyik legnagyobb chipgyártója
Így próbálnák növelni a részvények értékeltségét.
Benyújtották a törvényjavaslatot: kiléptetnék Amerikát a NATO-ból – „Semmi szükség erre a hidegháborús maradványra”
"A NATO a Szovjetunió ellen jött létre - 30 éve nincs Szovjetunió."
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!