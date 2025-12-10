  • Megjelenítés
Százakat tesz utcára a Pfizer
Százakat tesz utcára a Pfizer

A Pfizer a svájci leányvállalatánál több száz munkahelyet számol fel: a jelenlegi mintegy 300 fős állományt az év végéig körülbelül 70 főre csökkenti egy többéves, globális költségcsökkentési program részeként.

Bennfentes források szerint az amerikai gyógyszergyártó a svájci egységénél végrehajtott átszervezés keretében

a mostani mintegy 300 fős létszámot nagyjából 70 főre csökkenti az év végéig.

Az átalakítás része a vállalat svájci vezetésének cseréje is: a korábbi országigazgatót, Sabine Brucknert a közelmúltban Rea Lal váltotta, aki már szűkebb hatáskörrel irányítja a helyi üzletágat. Bruckner a vállalaton belül új pozíciót kapott.

A New York-i székhelyű Pfizer a Covid-járvány utáni időszakban továbbra is keresi a növekedési lehetőségeket, miközben 2027-ig több mint 7 milliárd dollár értékű globális költségcsökkentési programot hajt végre. A vállalat közleménye szerint az erőforrásokat "egyszerűsítik és átszervezik" a működés komplexitásának csökkentése érdekében.

A mostani döntés újabb láncszem azon gyógyszeripari vállalatok sorában, amelyek visszafogják svájci jelenlétüket, noha a gyógyszeripar az ország legnagyobb exportágazata. Novemberben például a Novartis is bejelentette, hogy az automatizálás miatt akár 550 svájci munkahelyet is megszüntethet. Svájc az utóbbi években bevezetett új társasági adórendszer óta egyre kevésbé számít vonzó helyszínnek a multinacionális vállalatok számára.

