Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Az Európai Bizottság a jövő héten mutatja be az autóipar fosszilis tüzelőanyagokról való leválást célzó szabályok módosításait. Olaszországtól Lengyelországig több kormány és autógyártó is úgy véli,

HOGY A JELENLEGI TECHNOLÓGIÁRÓL VALÓ ÁTÁLLÁS ÜTEME TÚL AGRESSZÍV, ÉS AZ EGYIK LEGFONTOSABB EURÓPAI IPARÁG MEGRENDÜLÉSÉVEL, SZÉLSŐSÉGES ESETBEN ÖSSZEOMLÁSÁVAL FENYEGET.

A Bloomberg forrásai szerint a Bizottság fontolgatja, hogy a plug-in hibridek és a hatótávnövelő rendszerrel felszerelt járművek esetében öt évvel, 2040-ig meghosszabbítanák a belsőégésű motorok használatának lehetőségét. Ennek feltétele lenne, hogy ezek a járművek fejlett bioüzemanyagokkal és úgynevezett e-üzemanyagokkal működjenek – utóbbiakat megkötött szén-dioxidból és megújuló energiából állítják elő –, valamint hogy gyártásuk során zöld acélt alkalmazzanak.

Ez a kompromisszumos megoldás lehetővé tenné, hogy az Európai Unió megtartsa azt a célját, hogy 2035 után csak zéró kibocsátású új személyautókat lehessen értékesíteni. Ugyanakkor választ adna több autó- és alkatrészgyártó ország aggályaira is, amelyek a tisztán elektromos járműveken túl más tiszta technológiák 2035 utáni alkalmazását szorgalmazták.

Bár az autógyártók így több időt kapnának a teljesen elektromos járművekre való átállásra, a környezetvédelmi szervezetek attól tartanak, hogy a módosítások kiskapukat teremtenek. Szerintük ez alááshatja Európa klímacéljait, és tovább növelheti a kontinens autógyártóinak lemaradását Kínához képest az akkumulátoros közlekedés terén.

A források szerint továbbra sem dőlt el, hogy mekkora lesz azon plug-in hibridek és hatótávolság-növelt járművek aránya, amelyek 2035 után az európai piacon értékesíthetők lesznek. Az e-üzemanyagokkal és a fejlett bioüzemanyagokkal kapcsolatos legfontosabb műszaki részletek ugyancsak kidolgozás alatt vannak.

Az e-üzemanyagok elméletben lehetnek klímasemlegesek, de jelenleg rendkívül drágák, és a technológia még korai fejlesztési szakaszban tart.

A bioüzemanyagok kibocsátáscsökkentő hatása szintén vitatott, ahogy az is, hogy előállításuk milyen mértékben terheli az egyébként élelmiszertermelésre használt termőterületeket.

A jövő héten bemutatandó csomag emellett várhatóan elhalasztja a plug-in hibrid autók kibocsátásának számítására vonatkozó szigorításokat is. A bizottság fontolóra vette egy olyan rendszer bevezetését, amely a valós szennyezést méri a jelenlegi mérési módszer helyett, amely laboratóriumi feltételezéseken alapul, és jelentősen alulbecsüli a tényleges kibocsátást.

Emellett számítani lehet javaslatokra a vállalati járműflottákon belül az elektromos autók arányának növelésére, valamint a nehézgépjárművekre vonatkozó kibocsátási szabályok módosítására is.

