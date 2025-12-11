  • Megjelenítés
Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés
Üzlet

Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Portfolio
Az Európai Unió azt fontolgatja, hogy öt évvel, 2040-ig kitolja a belsőégésű motorral szerelt autók új autó értékesítésének betiltását, miután a régió legnagyobb autógyártó országai erős nyomást gyakoroltak a döntéshozókra - számolt be a Bloomberg. A lapinformációk szerint azonban ez a kitolás csak a hibrid autókra vonatkoznak, ráadásul csak az olyanokra, amelyeket speciális üzemanyaggal hajtanak.

Az Európai Bizottság a jövő héten mutatja be az autóipar fosszilis tüzelőanyagokról való leválást célzó szabályok módosításait. Olaszországtól Lengyelországig több kormány és autógyártó is úgy véli,

HOGY A JELENLEGI TECHNOLÓGIÁRÓL VALÓ ÁTÁLLÁS ÜTEME TÚL AGRESSZÍV, ÉS AZ EGYIK LEGFONTOSABB EURÓPAI IPARÁG MEGRENDÜLÉSÉVEL, SZÉLSŐSÉGES ESETBEN ÖSSZEOMLÁSÁVAL FENYEGET.

A Bloomberg forrásai szerint a Bizottság fontolgatja, hogy a plug-in hibridek és a hatótávnövelő rendszerrel felszerelt járművek esetében öt évvel, 2040-ig meghosszabbítanák a belsőégésű motorok használatának lehetőségét. Ennek feltétele lenne, hogy ezek a járművek fejlett bioüzemanyagokkal és úgynevezett e-üzemanyagokkal működjenek – utóbbiakat megkötött szén-dioxidból és megújuló energiából állítják elő –, valamint hogy gyártásuk során zöld acélt alkalmazzanak.

Ez a kompromisszumos megoldás lehetővé tenné, hogy az Európai Unió megtartsa azt a célját, hogy 2035 után csak zéró kibocsátású új személyautókat lehessen értékesíteni. Ugyanakkor választ adna több autó- és alkatrészgyártó ország aggályaira is, amelyek a tisztán elektromos járműveken túl más tiszta technológiák 2035 utáni alkalmazását szorgalmazták.

Még több Üzlet

Még optimistábbak lettek a profik - Ugrik az OTP!

Lemondott Bulgária miniszterelnöke

Újabb nagyszabású vállalati támogatási program indul az energiahatékonyság javítására

Bár az autógyártók így több időt kapnának a teljesen elektromos járművekre való átállásra, a környezetvédelmi szervezetek attól tartanak, hogy a módosítások kiskapukat teremtenek. Szerintük ez alááshatja Európa klímacéljait, és tovább növelheti a kontinens autógyártóinak lemaradását Kínához képest az akkumulátoros közlekedés terén.

A források szerint továbbra sem dőlt el, hogy mekkora lesz azon plug-in hibridek és hatótávolság-növelt járművek aránya, amelyek 2035 után az európai piacon értékesíthetők lesznek. Az e-üzemanyagokkal és a fejlett bioüzemanyagokkal kapcsolatos legfontosabb műszaki részletek ugyancsak kidolgozás alatt vannak.

Az e-üzemanyagok elméletben lehetnek klímasemlegesek, de jelenleg rendkívül drágák, és a technológia még korai fejlesztési szakaszban tart.

A bioüzemanyagok kibocsátáscsökkentő hatása szintén vitatott, ahogy az is, hogy előállításuk milyen mértékben terheli az egyébként élelmiszertermelésre használt termőterületeket.

A jövő héten bemutatandó csomag emellett várhatóan elhalasztja a plug-in hibrid autók kibocsátásának számítására vonatkozó szigorításokat is. A bizottság fontolóra vette egy olyan rendszer bevezetését, amely a valós szennyezést méri a jelenlegi mérési módszer helyett, amely laboratóriumi feltételezéseken alapul, és jelentősen alulbecsüli a tényleges kibocsátást.

Emellett számítani lehet javaslatokra a vállalati járműflottákon belül az elektromos autók arányának növelésére, valamint a nehézgépjárművekre vonatkozó kibocsátási szabályok módosítására is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility