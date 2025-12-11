Beszakadt az Oracle árfolyama, ez húzza le a világ tőzsdéit

Nagyot esett az Oracle részvényárfolyama, miután a cég közzétette a legfrissebb számait, amikből kiderült, hogy a bevétel elmaradt a várakozásoktól, egyre többen aggódnak a cég AI-szerződésállománya és a vállalat növekvő adóssága miatt.

Az Oracle árfolyama több mint 10 százalékot esett a szerdai piaczárás utáni kereskedésben, mert a vállalat negyedéves bevétele elmaradt attól, amit az elemzők vártak.

A cég a pénzügyi második negyedévben 16,06 milliárd dollár bevételt ért el, ami 14 százalékos növekedést jelent egy év alatt, de még így is alacsonyabb az elemzők által várt 16,21 milliárd dolláros várakozásnál.

A kiemelten figyelt AI üzletág, az Oracle Cloud Infrastructure továbbra is jól teljesít, bevétele 68 százalékkal 4,1 milliárd dollárra nőtt, ami nagyjából megfelel az elemzői várakozásoknak.

A részvényenkénti eredmény is jól alakult, 2,26 dollár lett, ami jóval magasabb a várt 1,64 dollárnál, és erős növekedés az egy évvel korábbi 1,47 dollárhoz képest.

A vállalat AI által hajtott RPO mutatója, amely a jövőben realizálható bevételeket jelzi az ügyfélszerződések alapján, látványosan megugrott.

Egy év alatt közel 440 százalékkal nőtt és az előző negyedévhez képest is 15 százalékkal emelkedett, így a november 30 án zárult három hónap végére 523 milliárd dollárt ért el.

A pénzügyi vezető, Doug Kehring szerint ezt főként új szerződések hajtották, többek között a Meta és az Nvidia részéről.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a hónap elején az Oracle adósságának biztosítási költsége, vagyis a nemfizetés kockázatára kötött biztosítás ára 2009 óta nem látott szintre emelkedett.

Az Oracle árfolyama idén a tegnapi piaczárásig 34 százalékot emelkedett.

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ