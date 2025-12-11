Gyorsan elmúlt a Fed-hatás, újra esnek a tőzsdék

Beszakadt az Oracle árfolyama, ez húzza le a világ tőzsdéit
Nagyot esett az Oracle részvényárfolyama, miután a cég közzétette a legfrissebb számait, amikből kiderült, hogy a bevétel elmaradt a várakozásoktól, egyre többen aggódnak a cég AI-szerződésállománya és a vállalat növekvő adóssága miatt.
Lefordultak a kriptók
Tegnap még éppen jó volt a hangulat a kriptoeszközök piacán, mára azonban újra elromlott a hangulat, a bitcoin 2, az ethereum 3,5 százalékot veszített az értékéből. Látszik, hogy amint csökken a kockázatvállalási kedv a globális tőkepiacokon, szinte elsőként a kriptókat kezdik adni.
Emelkedés után esés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,76 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,08 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,38 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,03 százalékot eshet, míg a FTSE 0,07 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,11 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a svájci jegybank dönt az irányadó kamatról, majd az Egyesült Államokból a heti munkanélkülisegély-kérelmek és a külkereskedelmi mérleg adatai érkeznek. Ezek különösen érdekesek lehetnek a friss Fed-döntés fényében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 057,75
|1,0%
|0,4%
|1,5%
|13,0%
|8,6%
|60,2%
|S&P 500
|6 886,68
|0,7%
|0,5%
|0,8%
|17,1%
|14,1%
|87,7%
|Nasdaq
|25 776,44
|0,4%
|0,7%
|0,6%
|22,7%
|20,6%
|107,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 602,8
|-0,1%
|1,5%
|-0,6%
|26,8%
|28,5%
|89,1%
|Hang Seng
|25 540,78
|0,4%
|-0,9%
|-4,2%
|27,3%
|25,7%
|-3,3%
|CSI 300
|4 591,83
|-0,1%
|1,3%
|-2,2%
|16,7%
|14,9%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 130,14
|-0,1%
|1,8%
|0,7%
|21,2%
|18,7%
|81,5%
|CAC
|8 022,69
|-0,4%
|-0,8%
|-0,4%
|8,7%
|8,5%
|44,6%
|FTSE
|9 655,53
|0,1%
|-0,4%
|-1,3%
|18,1%
|16,6%
|46,3%
|FTSE MIB
|43 465,34
|-0,3%
|0,2%
|-1,0%
|27,1%
|25,9%
|98,3%
|IBEX
|16 762,5
|0,2%
|1,1%
|3,6%
|44,6%
|40,1%
|104,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 571,2
|0,0%
|-0,6%
|0,7%
|36,9%
|35,1%
|164,1%
|ATX
|5 129,9
|0,0%
|1,6%
|6,1%
|40,0%
|41,4%
|93,3%
|PX
|2 563,91
|0,2%
|2,7%
|4,1%
|45,7%
|48,9%
|162,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|33 700
|-0,4%
|-2,0%
|2,7%
|55,4%
|52,5%
|160,0%
|Mol
|2 926
|-0,1%
|0,3%
|-1,5%
|7,2%
|9,5%
|38,9%
|Richter
|9 745
|0,7%
|1,4%
|0,2%
|-6,3%
|-9,8%
|28,6%
|Magyar Telekom
|1 764
|2,2%
|0,7%
|-1,1%
|38,5%
|35,3%
|364,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,67
|0,5%
|-0,7%
|-3,7%
|-19,0%
|-14,8%
|25,4%
|Brent
|62,32
|0,5%
|-0,7%
|-2,8%
|-16,6%
|-14,1%
|23,8%
|Arany
|4 194,59
|-0,6%
|-0,6%
|2,5%
|59,8%
|56,0%
|128,7%
|Devizák
|EURHUF
|383,5
|-0,1%
|0,7%
|0,1%
|-6,8%
|-6,6%
|8,1%
|USDHUF
|329,4108
|-0,2%
|0,9%
|-0,8%
|-17,1%
|-15,7%
|12,6%
|GBPHUF
|437,7351
|-0,3%
|0,4%
|0,1%
|-12,0%
|-12,0%
|13,0%
|EURUSD
|1,1642
|0,1%
|-0,2%
|0,8%
|12,4%
|10,8%
|-4,0%
|USDJPY
|156,8650
|0,0%
|1,1%
|1,8%
|-0,2%
|3,1%
|50,3%
|GBPUSD
|1,3321
|0,2%
|-0,1%
|1,3%
|6,4%
|4,6%
|0,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 036
|-0,7%
|-1,5%
|-13,2%
|-2,5%
|-4,8%
|404,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|-0,9%
|2,1%
|0,4%
|-9,7%
|-2,4%
|354,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,3%
|4,4%
|7,7%
|19,6%
|33,6%
|-574,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7
|0,6%
|-0,1%
|2,0%
|5,7%
|8,4%
|209,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: peshkov
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
