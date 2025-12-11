  • Megjelenítés
Ikonikus karakterek érkeznek a ChatGPT-be
Ikonikus karakterek érkeznek a ChatGPT-be

Portfolio
A Walt Disney csütörtökön bejelentette, hogy egymilliárd dollár értékű tőkebefektetést hajt végre az OpenAI-ban, és megállapodott a vállalattal arról is, hogy ikonikus karakterei megjelennek az OpenAI Sora nevű videógeneráló eszközében.
A hároméves licencmegállapodás értelmében

a Sora több mint kétszáz Disney-, Marvel-, Pixar- és Star Wars-karakter felhasználásával készíthet rövid videókat a felhasználók kérései alapján.

A felhasználók által létrehozott videók egy válogatott része a Disney+ streamingplatform kínálatában is elérhetővé válik.

A Disney emellett az OpenAI programozási interfészeit is integrálja új termékei és eszközei fejlesztésébe, így a ChatGPT-t fejlesztő vállalat egyik kiemelt ügyfelévé lép elő.

A cég a ChatGPT-t belső használatra is bevezeti, hogy támogassa munkavállalóit a mindennapi feladatok elvégzésében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

