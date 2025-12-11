Lemondott Bulgária miniszterelnöke

Zselyazkov közölte, hogy még

a csütörtökre kitűzött bizalmatlansági szavazás előtt benyújtja lemondását.

A döntését azután hozta meg, hogy az elmúlt napokban több tízezren vonultak utcára országszerte a kormányt támogató pártok ellen.

A tüntetők és a rendőrök között több alkalommal is összecsapásokra került sor, ami tovább mélyítette a politikai válságot a balkáni országban.

Korábban már többször beszámoltunk róla, hogy Bulgáriában az euróbevezetés előtt alig pár héttel újra kormányválság tört ki, főként a jövő évi költségvetést érintő kérdéseket övező ellentétek miatt. Az elmúlt hetekben több tüntetéshullám söpört végig az eurót 2026. január 1-jével bevezető balkáni országban, amely az előzetes tervezet visszavonása ellenére mélyítette a politikai válságot.

Zselyazkov miniszterelnök lemondása és az elmúlt hetekben kibontakozó politikai válság jelentősen növeli a bizonytalanságot a balkáni országban, amely alig három hétre van az euró hivatalos bevezetésétől. A következő hetek kulcskérdése jó eséllyel az lesz, hogy képes lesz-e Bulgária úrrá lenni a kialakult válsághelyzeten és biztosítani a közös európai fizetőeszköz zökkenőmentes bevezetését.

