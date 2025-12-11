  • Megjelenítés
Lemondott Bulgária miniszterelnöke
Üzlet

Lemondott Bulgária miniszterelnöke

Portfolio
Roszen Zselyazkov bolgár miniszterelnök felajánlotta lemondását az egész országon végigsöprő tömegtüntetések nyomán, alig néhány héttel Bulgária euróövezeti csatlakozása előtt - írta a Bloomberg.

Zselyazkov közölte, hogy még

a csütörtökre kitűzött bizalmatlansági szavazás előtt benyújtja lemondását.

A döntését azután hozta meg, hogy az elmúlt napokban több tízezren vonultak utcára országszerte a kormányt támogató pártok ellen.

A tüntetők és a rendőrök között több alkalommal is összecsapásokra került sor, ami tovább mélyítette a politikai válságot a balkáni országban.

Még több Üzlet

Még optimistábbak lettek a profik - Ugrik az OTP!

Újabb nagyszabású vállalati támogatási program indul az energiahatékonyság javítására

Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Korábban már többször beszámoltunk róla, hogy Bulgáriában az euróbevezetés előtt alig pár héttel újra kormányválság tört ki, főként a jövő évi költségvetést érintő kérdéseket övező ellentétek miatt. Az elmúlt hetekben több tüntetéshullám söpört végig az eurót 2026. január 1-jével bevezető balkáni országban, amely az előzetes tervezet visszavonása ellenére mélyítette a politikai válságot.

A tüntetések előzményeiről alábbi cikkeinkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Alig egy hónappal az euróbevezetés előtt bukhat meg a bolgár kormány

Tömeges tüntetések és politikai válság Bulgáriában

Zselyazkov miniszterelnök lemondása és az elmúlt hetekben kibontakozó politikai válság jelentősen növeli a bizonytalanságot a balkáni országban, amely alig három hétre van az euró hivatalos bevezetésétől. A következő hetek kulcskérdése jó eséllyel az lesz, hogy képes lesz-e Bulgária úrrá lenni a kialakult válsághelyzeten és biztosítani a közös európai fizetőeszköz zökkenőmentes bevezetését.

Kapcsolódó cikkünk

Mit tud Bulgária, amit Magyarország nem? Így lehet végigmenni az euróbevezetés rögös útján

Az euróbevezetés sötét oldala: mindenkinek ilyen nagy árat kell fizetnie?

A remény rabjai: valóban elhozza a kánaánt az euró bevezetése?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility