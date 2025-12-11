Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen

Itt a hivatalos üzenet

A CJEU a C-741/19. számú, Komstroy-ügyben kimondta:

az uniós szerződések nem engedik meg, hogy egy nemzetközi egyezmény – például az Energia Charta Egyezmény 26. cikke – alapján egy uniós tagállam vállalata választottbírósághoz forduljon egy másik tagállammal szemben.

Vagyis uniós tagállamok között ilyen választottbírósági eljárásnak nincs helye.

A precedensként hivatkozott Komstroy-ítélet kimondta: az EU-tagállamok közötti befektető–állam típusú választottbírósági eljárások összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, mert a választottbíróságok megkerülik az uniós bírósági láncot, és így sértik a jogértelmezés egységességét – valamint az Európai Unió Bíróságának feljebbviteli funkciója sem érvényesíthető. Az akkori perdöntés azt is rögzítette, hogy mindazok a nemzetközi szerződések, amelyek alapján egy uniós befektető választottbírósághoz fordulhatna egy másik tagállam ellen - így például most az energetikai beruházásokat szabályozó többoldalú egyezmények is –, az EU-n belüli vitákra nézve nem alkalmazhatóak.

A mostani eljárás két olyan lépésből ered, amelyek a magyar állam által ellenőrzött Moltól, illetve a Mol érdekeltségébe tartozó vállalatoktól származnak, és amelyek sértik ezt a tilalmat.

Egyrészt: a Mol egy EU-n kívüli ország bíróságán kérte egy olyan választottbírósági ítélet elismerését és végrehajtását, amelyet az Energia Charta Egyezmény 26. cikke alapján nyert – vagyis egy uniós tagállamok közötti vállalat–állam ügyben született ítéletről van szó.

Másrészt: a Mol egyik leányvállalata újabb, uniós tagállam elleni választottbírósági eljárást indított, ismét az Energia Charta Egyezmény 26. cikkére hivatkozva.

A Bizottság ezért felszólító levelet küld Magyarországnak, amelynek most két hónapja van válaszolni és orvosolni a kifogásolt problémákat.

Ha a magyar válasz nem kielégítő, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába léphet, és indoklással ellátott véleményt adhat ki.

Mi történik pontosan?

A vita lényege, hogy az uniós jog egyértelműen tiltja az EU-tagállamok közötti beruházási viták választottbírósági útra terelését – az úgynevezett intra-EU arbitrációt –, mivel az megkerülné az uniós tagállami bíróságok, és az EUB joghatóságát. Az uniós ítéletek értelmében az energiaügyi beruházásokat szabályozó nemzetközi egyezmények sem szolgálhatnak alapul ilyen jogvitákhoz, és a korábban hozott választottbírósági döntések sem hajthatók végre EU-tagországok között.

A mostani kötelezettségszegési eljárásban megfogalmazott jogi aggályok a magyar állam közvetett befolyása alatt álló Mol-csoport tevékenységével kapcsolatosak:

a társaság ugyanis korábban egy másik uniós tagállammal szemben nyert választottbírósági döntést próbált külföldi bíróságon elismertetni.

Az Európai Bizottság nem nevezi meg a konkrét jogi ügyet, csak azt részletezi, hogy most azért léptek fel, mert egy Mol-leányvállalat új beruházási választottbírósági eljárást is kezdeményezett egy másik tagállam ellen. Az uniós végrehajtó testület szerint különösen aggályos, hogy a magyar kormány ettől a jogsértő lépéstől nem tiltotta el a Molt, noha közvetett irányítása van a társaságban.

A mostani eljárás így nem csupán konkrét ügyekről szól, hanem Magyarország általános uniós jogértelmezéséről is,

amelyet Brüsszel már korábban támadott. Az Európai Bizottság problémásnak tartja azt a magyar álláspontot, amely szerint az uniós bíróság ítéletei csak akkor vonatkoznának teljes körűen az Energia Charta Egyezményre, ha azt a nemzetközi szerződést formálisan is módosítanák.

A döntés tágabb uniós relevanciája az, hogy az EU egyértelművé tette, hogy a tagállamok nem vethetik alá magukat olyan párhuzamos jogi fórumoknak, amelyek megkérdőjelezik az uniós jog egységességét és felsőbbrendűségét.

Több fronton indított eljárást a Bizottság

A Bizottság a Mol-üggyel párhuzamosan két indokolással ellátott véleményt intézett Magyarországhoz

az élelmiszer- és drogériai termékek kiskereskedelmére vonatkozó árrést korlátozó intézkedések miatt is.

Csak két hónapot adtak a helyzet kezelésére.

Az EU-s intézmény azt nehezményezi ebben az ügyben, hogy a magyar szabályozás minden nem magyar tulajdonú vállalkozásra kötelező korlátozásokat ír elő, miközben a magyar cégek egy része mentesül a szabályok alól.

Címlapkép forrása: Portfolio