Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen

Itt a hivatalos üzenet
A CJEU a C-741/19. számú, Komstroy-ügyben kimondta:
az uniós szerződések nem engedik meg, hogy egy nemzetközi egyezmény – például az Energia Charta Egyezmény 26. cikke – alapján egy uniós tagállam vállalata választottbírósághoz forduljon egy másik tagállammal szemben.
Vagyis uniós tagállamok között ilyen választottbírósági eljárásnak nincs helye.
A precedensként hivatkozott Komstroy-ítélet kimondta: az EU-tagállamok közötti befektető–állam típusú választottbírósági eljárások összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, mert a választottbíróságok megkerülik az uniós bírósági láncot, és így sértik a jogértelmezés egységességét – valamint az Európai Unió Bíróságának feljebbviteli funkciója sem érvényesíthető. Az akkori perdöntés azt is rögzítette, hogy mindazok a nemzetközi szerződések, amelyek alapján egy uniós befektető választottbírósághoz fordulhatna egy másik tagállam ellen - így például most az energetikai beruházásokat szabályozó többoldalú egyezmények is –, az EU-n belüli vitákra nézve nem alkalmazhatóak.
A mostani eljárás két olyan lépésből ered, amelyek a magyar állam által ellenőrzött Moltól, illetve a Mol érdekeltségébe tartozó vállalatoktól származnak, és amelyek sértik ezt a tilalmat.
Egyrészt: a Mol egy EU-n kívüli ország bíróságán kérte egy olyan választottbírósági ítélet elismerését és végrehajtását, amelyet az Energia Charta Egyezmény 26. cikke alapján nyert – vagyis egy uniós tagállamok közötti vállalat–állam ügyben született ítéletről van szó.
Másrészt: a Mol egyik leányvállalata újabb, uniós tagállam elleni választottbírósági eljárást indított, ismét az Energia Charta Egyezmény 26. cikkére hivatkozva.
A Bizottság ezért felszólító levelet küld Magyarországnak, amelynek most két hónapja van válaszolni és orvosolni a kifogásolt problémákat.
Ha a magyar válasz nem kielégítő, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába léphet, és indoklással ellátott véleményt adhat ki.
Mi történik pontosan?
A vita lényege, hogy az uniós jog egyértelműen tiltja az EU-tagállamok közötti beruházási viták választottbírósági útra terelését – az úgynevezett intra-EU arbitrációt –, mivel az megkerülné az uniós tagállami bíróságok, és az EUB joghatóságát. Az uniós ítéletek értelmében az energiaügyi beruházásokat szabályozó nemzetközi egyezmények sem szolgálhatnak alapul ilyen jogvitákhoz, és a korábban hozott választottbírósági döntések sem hajthatók végre EU-tagországok között.
A mostani kötelezettségszegési eljárásban megfogalmazott jogi aggályok a magyar állam közvetett befolyása alatt álló Mol-csoport tevékenységével kapcsolatosak:
a társaság ugyanis korábban egy másik uniós tagállammal szemben nyert választottbírósági döntést próbált külföldi bíróságon elismertetni.
Az Európai Bizottság nem nevezi meg a konkrét jogi ügyet, csak azt részletezi, hogy most azért léptek fel, mert egy Mol-leányvállalat új beruházási választottbírósági eljárást is kezdeményezett egy másik tagállam ellen. Az uniós végrehajtó testület szerint különösen aggályos, hogy a magyar kormány ettől a jogsértő lépéstől nem tiltotta el a Molt, noha közvetett irányítása van a társaságban.
A mostani eljárás így nem csupán konkrét ügyekről szól, hanem Magyarország általános uniós jogértelmezéséről is,
amelyet Brüsszel már korábban támadott. Az Európai Bizottság problémásnak tartja azt a magyar álláspontot, amely szerint az uniós bíróság ítéletei csak akkor vonatkoznának teljes körűen az Energia Charta Egyezményre, ha azt a nemzetközi szerződést formálisan is módosítanák.
A döntés tágabb uniós relevanciája az, hogy az EU egyértelművé tette, hogy a tagállamok nem vethetik alá magukat olyan párhuzamos jogi fórumoknak, amelyek megkérdőjelezik az uniós jog egységességét és felsőbbrendűségét.
Több fronton indított eljárást a Bizottság
A Bizottság a Mol-üggyel párhuzamosan két indokolással ellátott véleményt intézett Magyarországhoz
az élelmiszer- és drogériai termékek kiskereskedelmére vonatkozó árrést korlátozó intézkedések miatt is.
Csak két hónapot adtak a helyzet kezelésére.
Az EU-s intézmény azt nehezményezi ebben az ügyben, hogy a magyar szabályozás minden nem magyar tulajdonú vállalkozásra kötelező korlátozásokat ír elő, miközben a magyar cégek egy része mentesül a szabályok alól.
Címlapkép forrása: Portfolio
Olyan csapást mért Ukrajna Oroszországra, amilyet még soha: a 900 kilométeres távolság sem jelentett akadályt
Azt állítják, legalább 20 olaj- és gázkitermelő kutat kellett leállítani.
Megtört a jég: tízéves csúcson a budapesti új lakások kínálata
Az Eltinga negyedik negyedéves elemzése szerint 8200 új ingatlanból választhatnak a vevők.
Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó
Ez már a sokadik idén.
Nagyon rákaptak a magyar államkötvényekre a befektetők
Hatalmas összegben értékesített az ÁKK.
Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: második Jaltától tartanak – Így osztanák fel Ukrajnát?
Adatközpont, ritkaföldfém, olajfúrás.
Már harmadik hónapja csökkennek folyamatosan az albérletárak
A Covid óta nem volt három egymást követő havi árcsökkenés.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Kiszivárgott: Trump szétrobbantaná az EU-t, Magyarországnak is szerepet szán
Előkerülhettek a nemzetbiztonsági stratégia titkosított fejezetei.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
Megjelent a rendelet: jövőre külterületi ingatlant is lehet venni Otthon Startból
Külterületen fekvő, vagy épp zártkerti lakóingatlant szeretnél vásárolni? Figyelem jövőre már ezt az Otthon Start felhasználásával is megteheted. Ugyanis 2026. január elsejétő már külte
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?
Ezúttal Zelenszkijben, nem Putyinban csalódott az amerikai elnök.