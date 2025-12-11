  • Megjelenítés
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Üzlet

Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen

Portfolio
Az Európai Bizottság ma kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és ennek első lépéseként hivatalos felszólító levelet küldött a kormánynak. A Bizottság szerint Magyarország nem akadályozta meg, hogy megsértsék az uniós tagállamok közötti vállalat–állam választottbírósági eljárások tilalmát – ezt a tilalmat az Európai Bíróság több ítélete is egyértelműen kimondta. A jogsértés központjában a Mol ügyletei állnak. Az uniós végrehajtó testület szerint különösen aggályos, hogy a magyar kormány ettől a jogsértő lépéstől nem tiltotta el a Molt, noha közvetett irányítása van a társaságban. A mostani eljárás így nem csupán konkrét ügyekről szól, hanem Magyarország általános uniós jogértelmezéséről is.

Itt a hivatalos üzenet

A CJEU a C-741/19. számú, Komstroy-ügyben kimondta:

az uniós szerződések nem engedik meg, hogy egy nemzetközi egyezmény – például az Energia Charta Egyezmény 26. cikke – alapján egy uniós tagállam vállalata választottbírósághoz forduljon egy másik tagállammal szemben.

Vagyis uniós tagállamok között ilyen választottbírósági eljárásnak nincs helye.

A precedensként hivatkozott Komstroy-ítélet kimondta: az EU-tagállamok közötti befektető–állam típusú választottbírósági eljárások összeegyeztethetetlenek az uniós joggal, mert a választottbíróságok megkerülik az uniós bírósági láncot, és így sértik a jogértelmezés egységességét – valamint az Európai Unió Bíróságának feljebbviteli funkciója sem érvényesíthető. Az akkori perdöntés azt is rögzítette, hogy mindazok a nemzetközi szerződések, amelyek alapján egy uniós befektető választottbírósághoz fordulhatna egy másik tagállam ellen - így például most az energetikai beruházásokat szabályozó többoldalú egyezmények is –, az EU-n belüli vitákra nézve nem alkalmazhatóak.

Még több Üzlet

Még optimistábbak lettek a profik - Ugrik az OTP!

Lemondott Bulgária miniszterelnöke

Újabb nagyszabású vállalati támogatási program indul az energiahatékonyság javítására

A mostani eljárás két olyan lépésből ered, amelyek a magyar állam által ellenőrzött Moltól, illetve a Mol érdekeltségébe tartozó vállalatoktól származnak, és amelyek sértik ezt a tilalmat.

Egyrészt: a Mol egy EU-n kívüli ország bíróságán kérte egy olyan választottbírósági ítélet elismerését és végrehajtását, amelyet az Energia Charta Egyezmény 26. cikke alapján nyert – vagyis egy uniós tagállamok közötti vállalat–állam ügyben született ítéletről van szó.

Másrészt: a Mol egyik leányvállalata újabb, uniós tagállam elleni választottbírósági eljárást indított, ismét az Energia Charta Egyezmény 26. cikkére hivatkozva.

A Bizottság ezért felszólító levelet küld Magyarországnak, amelynek most két hónapja van válaszolni és orvosolni a kifogásolt problémákat.

Ha a magyar válasz nem kielégítő, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába léphet, és indoklással ellátott véleményt adhat ki.

Mi történik pontosan?

A vita lényege, hogy az uniós jog egyértelműen tiltja az EU-tagállamok közötti beruházási viták választottbírósági útra terelését – az úgynevezett intra-EU arbitrációt –, mivel az megkerülné az uniós tagállami bíróságok, és az EUB joghatóságát. Az uniós ítéletek értelmében az energiaügyi beruházásokat szabályozó nemzetközi egyezmények sem szolgálhatnak alapul ilyen jogvitákhoz, és a korábban hozott választottbírósági döntések sem hajthatók végre EU-tagországok között.

A mostani kötelezettségszegési eljárásban megfogalmazott jogi aggályok a magyar állam közvetett befolyása alatt álló Mol-csoport tevékenységével kapcsolatosak:

a társaság ugyanis korábban egy másik uniós tagállammal szemben nyert választottbírósági döntést próbált külföldi bíróságon elismertetni.

Az Európai Bizottság nem nevezi meg a konkrét jogi ügyet, csak azt részletezi, hogy most azért léptek fel, mert egy Mol-leányvállalat új beruházási választottbírósági eljárást is kezdeményezett egy másik tagállam ellen. Az uniós végrehajtó testület szerint különösen aggályos, hogy a magyar kormány ettől a jogsértő lépéstől nem tiltotta el a Molt, noha közvetett irányítása van a társaságban.

A mostani eljárás így nem csupán konkrét ügyekről szól, hanem Magyarország általános uniós jogértelmezéséről is,

amelyet Brüsszel már korábban támadott. Az Európai Bizottság problémásnak tartja azt a magyar álláspontot, amely szerint az uniós bíróság ítéletei csak akkor vonatkoznának teljes körűen az Energia Charta Egyezményre, ha azt a nemzetközi szerződést formálisan is módosítanák.

A döntés tágabb uniós relevanciája az, hogy az EU egyértelművé tette, hogy a tagállamok nem vethetik alá magukat olyan párhuzamos jogi fórumoknak, amelyek megkérdőjelezik az uniós jog egységességét és felsőbbrendűségét.

Több fronton indított eljárást a Bizottság

A Bizottság a Mol-üggyel párhuzamosan két indokolással ellátott véleményt intézett Magyarországhoz

az élelmiszer- és drogériai termékek kiskereskedelmére vonatkozó árrést korlátozó intézkedések miatt is.

Csak két hónapot adtak a helyzet kezelésére.

Az EU-s intézmény azt nehezményezi ebben az ügyben, hogy a magyar szabályozás minden nem magyar tulajdonú vállalkozásra kötelező korlátozásokat ír elő, miközben a magyar cégek egy része mentesül a szabályok alól.

Kapcsolódó cikkünk

Megütötték a forintot a brüsszeli figyelmeztetésre

Brüsszel újabb csapást mért a magyar kormányra: négy fronton is eljárás indult

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility