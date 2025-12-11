  • Megjelenítés
FONTOS Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Még optimistábbak lettek a profik - Ugrik az OTP!
Még optimistábbak lettek a profik - Ugrik az OTP!

Portfolio
Tegnap az amerikai jegybank a vártnak megfelelően kamatot vágott, további kamatcsökkentéseket jelzett előre, és az eszközvásárlásokat is növelné. Ezeknek mind örültek a befektetők, a hangulatot azonban elrontotta, hogy az Oracle a vártnál gyengébb számokat tett közzé, ami miatt újra előkerültek a mesterséges intelligencia buborék kipukkanásával kapcsolatos félelmek. A magyar piacon az OTP-ben vannak izgalmak, több elemzőház is rekordmagas célárakkal jött ki, erre pattant fel az árfolyam.
Ugrik az OTP

A nap eleji kis emelkedés után már több mint 2 százalék pluszban áll az OTP. A rali mögött részben az áll, hogy több elemzőház is optimistábbá vált az OTP-re.

Múlik az Oracle-hatás

Kezdik kiheverni az Oracle-gyorsjelentés utáni hangulatromlást a piacok, a német DAX már visszajött a tegnapi záróértékre, a francia CAC pedig 0,6 százalék pluszba lendült.

Kis mínusz a német tőzsdén

Mínuszban nyitott a német tőzsde, a DAX 0,3 százalékot veszített az értékéből. Az esésben az élen az energia- és IT-cégek papírjai mennek.

Esik az Oracle

Tegnap tette közzé friss számait az Oracle, a bevételek a várnál gyengébbek lettek, és a befektetők amiatt is aggódnak, hogy hatalmas összegeket költ a cég beruházásokra, és nagy kérdés, hogy ezek mikor térülnek meg, másrészt a vállalat eladósodottsága is egyre magasabb. A piaczárást követő kereskedésben az amerikai piacon több mint 10 százalékot esett az árfolyam, de Frankfurtban is kereskednek a cég papírjaival, ott 12 százalék ma reggel a mínusz.

Óriási emelkedési potenciál van a Richterben az elemzők szerint

Több hazai részvényre érkezett ma célármódosítás a Trigon Dom elemzőjétől, többek között a Richterre is, mutatjuk a friss célárat és összeszedtük, hogy milyen véleménnyel vannak az elemzők összességében a hazai gyógyszergyártóról.

Kis mínusz

Mérsékelt eséssel nyitotta a napot a magyar tőzsde, a BUX index 0,2 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül csak az OTP emelkedik.

Rekordmagas célárak jöttek ki az OTP-re - Bőven van fantázia a részvényekben!

Két elemzőház is rekordmagas célárral jött ki az OTP-re. Mutatjuk, mekkora a felértékelődési potenciál a részvényekben!

Beszakadt az Oracle árfolyama, ez húzza le a világ tőzsdéit

Nagyot esett az Oracle részvényárfolyama, miután a cég közzétette a legfrissebb számait, amikből kiderült, hogy a bevétel elmaradt a várakozásoktól, egyre többen aggódnak a cég AI-szerződésállománya és a vállalat növekvő adóssága miatt.

Lefordultak a kriptók

Tegnap még éppen jó volt a hangulat a kriptoeszközök piacán, mára azonban újra elromlott a hangulat, a bitcoin 2, az ethereum 3,5 százalékot veszített az értékéből. Látszik, hogy amint csökken a kockázatvállalási kedv a globális tőkepiacokon, szinte elsőként a kriptókat kezdik adni.

Emelkedés után esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,76 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,08 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,38 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,03 százalékot eshet, míg a FTSE 0,07 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,11 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a svájci jegybank dönt az irányadó kamatról, majd az Egyesült Államokból a heti munkanélkülisegély-kérelmek és a külkereskedelmi mérleg adatai érkeznek. Ezek különösen érdekesek lehetnek a friss Fed-döntés fényében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 057,75 1,0% 0,4% 1,5% 13,0% 8,6% 60,2%
S&P 500 6 886,68 0,7% 0,5% 0,8% 17,1% 14,1% 87,7%
Nasdaq 25 776,44 0,4% 0,7% 0,6% 22,7% 20,6% 107,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 602,8 -0,1% 1,5% -0,6% 26,8% 28,5% 89,1%
Hang Seng 25 540,78 0,4% -0,9% -4,2% 27,3% 25,7% -3,3%
CSI 300 4 591,83 -0,1% 1,3% -2,2% 16,7% 14,9% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 130,14 -0,1% 1,8% 0,7% 21,2% 18,7% 81,5%
CAC 8 022,69 -0,4% -0,8% -0,4% 8,7% 8,5% 44,6%
FTSE 9 655,53 0,1% -0,4% -1,3% 18,1% 16,6% 46,3%
FTSE MIB 43 465,34 -0,3% 0,2% -1,0% 27,1% 25,9% 98,3%
IBEX 16 762,5 0,2% 1,1% 3,6% 44,6% 40,1% 104,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 571,2 0,0% -0,6% 0,7% 36,9% 35,1% 164,1%
ATX 5 129,9 0,0% 1,6% 6,1% 40,0% 41,4% 93,3%
PX 2 563,91 0,2% 2,7% 4,1% 45,7% 48,9% 162,5%
Magyar blue chipek              
OTP 33 700 -0,4% -2,0% 2,7% 55,4% 52,5% 160,0%
Mol 2 926 -0,1% 0,3% -1,5% 7,2% 9,5% 38,9%
Richter 9 745 0,7% 1,4% 0,2% -6,3% -9,8% 28,6%
Magyar Telekom 1 764 2,2% 0,7% -1,1% 38,5% 35,3% 364,2%
Nyersanyagok              
WTI 58,67 0,5% -0,7% -3,7% -19,0% -14,8% 25,4%
Brent 62,32 0,5% -0,7% -2,8% -16,6% -14,1% 23,8%
Arany 4 194,59 -0,6% -0,6% 2,5% 59,8% 56,0% 128,7%
Devizák              
EURHUF 383,5 -0,1% 0,7% 0,1% -6,8% -6,6% 8,1%
USDHUF 329,4108 -0,2% 0,9% -0,8% -17,1% -15,7% 12,6%
GBPHUF 437,7351 -0,3% 0,4% 0,1% -12,0% -12,0% 13,0%
EURUSD 1,1642 0,1% -0,2% 0,8% 12,4% 10,8% -4,0%
USDJPY 156,8650 0,0% 1,1% 1,8% -0,2% 3,1% 50,3%
GBPUSD 1,3321 0,2% -0,1% 1,3% 6,4% 4,6% 0,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 036 -0,7% -1,5% -13,2% -2,5% -4,8% 404,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 -0,9% 2,1% 0,4% -9,7% -2,4% 354,6%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,3% 4,4% 7,7% 19,6% 33,6% -574,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7 0,6% -0,1% 2,0% 5,7% 8,4% 209,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: peshkov

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

