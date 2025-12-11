  • Megjelenítés
Óriási bejelentés Szijjártó Pétertől: igazi pénzügyi nagyágyú érkezik Magyarországra!
Óriási bejelentés Szijjártó Pétertől: igazi pénzügyi nagyágyú érkezik Magyarországra!

Magyarországra érkezik a Janus Henderson új központja, a befektetési alapkezelő 400 munkahelyet teremt, ahol várhatóan magas hozzáadott értékű munkafolyamatok zajlanak majd - közölte Szijjártó.

"A világ egyik legjelentősebb globális alapkezelő vállalatcsoportja hozza Magyarországra új központját" - jelentette be a hírt a külügyminiszer a Facebookon.

A Janus Henderson csoport 400 kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz Budapestre.

A majd itt dolgozó befektetési és pénzügyi szakemberek képzéséhez 1,6 milliárd forintos képzési programot is indít a vállalat, amelyhez a kormány 620 millió forintos támogatást biztosít - közölte Szijjártó Péter.

A miniszter azt is hozzáfűzte: ez a központ lesz az Európai Unió területén a legnagyobb Janus Henderson jelenlét, és világszinten is a harmadik legnagyobb iroda.

A további tervek között szerepel, hogy a vállalat a kockázatelemzés, a piaci adatelemzés és az informatikai adatelemzés funkcióit is hozza Budapestre - írta Szijjártó.

A Janus Henderson egy brit-amerikai globális alapkezelő csoport, amelyet a londoni székhelyű Henderson Group és az amerikai Janus Capital 2017-es egyesülésével hoztak létre. 2025 félévkor az alapkezelő által kezelt vagyon nagysága elérte a 450 milliárd dollárt (ez a magyar GDP közel duplája).

A miniszter az MTI-t arról tájékoztatta: a brit tulajdonosi hátterű alapkezelő cég

globális feladatokat is ellátó üzleti szolgáltatóközpontot hoz a magyar fővárosba,

ez lesz a vállalat legnagyobb európai uniós és egyben az első közép-kelet-európai központja.

Szijjártó Péter megjegyezte, hogy utoljára nyolc éve jelentettek be hasonló beruházást Magyarországon, akkor kötelezte el magát egy másik nagy globális alapkezelő a letelepedés mellett.

Magyarország a régióban a legvonzóbb célpontja az üzleti szolgáltatóközpontoknak, ahova a nagy nemzetközi vállalatok a globális funkcióikat telepítik, a pénzügyektől az informatikán át egészen a mérnöki funkciókig

- mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy 245 ilyen szolgáltatóközpont működik már Magyarországon, ezek összesen 118 ezer embert foglalkoztatnak, a dolgozók átlagéletkora 35 esztendő, és a 81 százalékuk felsőfokú végzettséggel rendelkezik.

A Janus Henderson neve Magyarországon kevésbé ismert, de globálisan egy jelentős alapkezelőről van szó: a legszélesebb körben hivatkozott iparági rangsor, a Thinking Ahead Institute és a Pensions & Investments 2024-es összeállítása szerint a globális vagyonkezelők top százas listáján a 77. helyet szerezte meg a kezelt vagyon mérete szerint.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos

