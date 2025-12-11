Óriási bejelentés Szijjártó Pétertől: igazi pénzügyi nagyágyú érkezik Magyarországra!

"A világ egyik legjelentősebb globális alapkezelő vállalatcsoportja hozza Magyarországra új központját" - jelentette be a hírt a külügyminiszer a Facebookon.
A Janus Henderson csoport 400 kifejezetten magas képzettséget igénylő munkahelyet hoz Budapestre.
A majd itt dolgozó befektetési és pénzügyi szakemberek képzéséhez 1,6 milliárd forintos képzési programot is indít a vállalat, amelyhez a kormány 620 millió forintos támogatást biztosít - közölte Szijjártó Péter.
A miniszter azt is hozzáfűzte: ez a központ lesz az Európai Unió területén a legnagyobb Janus Henderson jelenlét, és világszinten is a harmadik legnagyobb iroda.
A további tervek között szerepel, hogy a vállalat a kockázatelemzés, a piaci adatelemzés és az informatikai adatelemzés funkcióit is hozza Budapestre - írta Szijjártó.
A Janus Henderson egy brit-amerikai globális alapkezelő csoport, amelyet a londoni székhelyű Henderson Group és az amerikai Janus Capital 2017-es egyesülésével hoztak létre. 2025 félévkor az alapkezelő által kezelt vagyon nagysága elérte a 450 milliárd dollárt (ez a magyar GDP közel duplája).
A miniszter az MTI-t arról tájékoztatta: a brit tulajdonosi hátterű alapkezelő cég
globális feladatokat is ellátó üzleti szolgáltatóközpontot hoz a magyar fővárosba,
ez lesz a vállalat legnagyobb európai uniós és egyben az első közép-kelet-európai központja.
Szijjártó Péter megjegyezte, hogy utoljára nyolc éve jelentettek be hasonló beruházást Magyarországon, akkor kötelezte el magát egy másik nagy globális alapkezelő a letelepedés mellett.
Magyarország a régióban a legvonzóbb célpontja az üzleti szolgáltatóközpontoknak, ahova a nagy nemzetközi vállalatok a globális funkcióikat telepítik, a pénzügyektől az informatikán át egészen a mérnöki funkciókig
- mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy 245 ilyen szolgáltatóközpont működik már Magyarországon, ezek összesen 118 ezer embert foglalkoztatnak, a dolgozók átlagéletkora 35 esztendő, és a 81 százalékuk felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
A Janus Henderson neve Magyarországon kevésbé ismert, de globálisan egy jelentős alapkezelőről van szó: a legszélesebb körben hivatkozott iparági rangsor, a Thinking Ahead Institute és a Pensions & Investments 2024-es összeállítása szerint a globális vagyonkezelők top százas listáján a 77. helyet szerezte meg a kezelt vagyon mérete szerint.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos
