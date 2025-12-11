  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Óriási emelkedési potenciál van a Richterben az elemzők szerint

Portfolio
Több hazai részvényre érkezett ma célármódosítás a Trigon Dom elemzőjétől, többek között a Richterre is, mutatjuk a friss célárat és összeszedtük, hogy milyen véleménnyel vannak az elemzők összességében a hazai gyógyszergyártóról.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Gyengélkedtek idén a Richter részvényei, az árfolyam több mint 6 százalékot esett, amivel alulteljesítő volt a magyar tőzsdén, a BUX ugyanis közel 37 százalékot emelkedett az év eleje óta.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az európai gyógyszercégek között inkább a középmezőnyben áll a Richter, a mínuszos teljesítményt mutatók között találjuk a szektorban, de vannak jóval nagyobb esést elszenvedő részvények is.

A Trigon Dom Maklerski ma reggelre több hazai részvényre vonatkozó célárán módosított, köztük a Richterre is:

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!

További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility