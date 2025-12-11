Rekordmagasan a Dow Jones, komoly pofont kapott az Oracle

Ismét ütik a techpapírokat az Egyesült Államokban, mivel az Oracle a vártnál gyengébb negyedéves gyorsjelentést tett közzé, ezért ismét elkezdtek félni a befektetők attól, hogy lufi van az AI-jal foglalkozó vállalatok piacán. Maga az Oracle 15%-os mínuszban is járt, de ütést kapott az Nvidia, a Coreweave, az AMD, a Soundhound és számos más, AI-jal foglalkozó vállalat is.

A hangulat kihatott a Nasdaq egészére, amely most 0,99%-os mínuszban van, az S&P 500 pedig 0,34%-kal került eddig lejjebb.

Széleskörű pánikhangulat egyébként nincs: a Dow Jones emelkedik, 1,05%-os pluszban van, miközben veszik a bányavállalatokat, a bankokat és a fegyvergyárakat is.