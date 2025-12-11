  • Megjelenítés
Újabb nagyszabású vállalati támogatási program indul az energiahatékonyság javítására
Üzlet

Újabb nagyszabású vállalati támogatási program indul az energiahatékonyság javítására

Portfolio
A kormány új támogatást hirdetett meg a Jedlik Ányos Energetikai Programban: a február elején megnyíló pályázaton legalább 10 millió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a cégek vidéki telephelyein megvalósuló beruházásokat.

Az Energiaügyi Minisztérium közlése alapján a támogatási program

Összesen 38,7 milliárd forint értékben kínál kamatmentes hitelt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a fővároson kívüli telephelyein tervezett energiahatékonysági beruházásaihoz.

Az igényelhető kölcsönösszeg minimum 10 millió és legfeljebb 500 millió forint, de nem haladhatja meg a kérelem bírálatát megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét. A résztvevőknek az elszámolható költségek legalább 10 százalékát kitevő önerőt kell előteremteniük.

Ezen felül előírás, hogy a teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében. Ezen felül az is kiderült, hogy egy hárommilliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.

Még több Üzlet

Még optimistábbak lettek a profik - Ugrik az OTP!

Lemondott Bulgária miniszterelnöke

Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

MINIMUM 30 SZÁZALÉKOS ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ FEJLESZTÉSEKHEZ IGÉNYELHETŐ.

A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártási folyamat, logisztikai egység vonatkozásában, komplex beruházásnál pedig telephelyenként szükséges elérni.

Finanszírozható tevékenység közé tartozik: az épületburok szigetelése, a nyílászárók cseréje, a bel- és kültéri világítási, központi szellőző, hűtési, fűtési vagy melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, a meglévő berendezéseknél alacsonyabb fogyasztású gépek beszerzése, a maradékhő, hulladékhő hasznosítása stb.

A programra

2026. február 2-ától 2027 május végéig lehet jelentkezni

- az MFB Pont Plusz hálózat fiókjaiban.

Korábbi bejelentések

Ezen felül vannak még folyamatban lévő felhívások: a biogáz-biometán előállítását célzó támogatás jelenleg a második pályázati szakaszban jár. Januártól indul az az 50 milliárd forintos pályázat, amely az ipari energiatárolók telepítését ösztönzi megújuló kapacitás létesítésével, bővítésével együtt.

Mostanáig a távfűtési rendszerek zöldítésére, működési hatékonyságának növelésére, energetikai kutatás-fejlesztésre lehetett támogatást kérni. A vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítésére is pályázhattak - ezekről bővebben itt:

Kapcsolódó cikkünk

Villámgyorsan fogy a 440 milliárdos keretösszeg, pedig csak most indul be igazán a program

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben
Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility