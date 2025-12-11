Újabb nagyszabású vállalati támogatási program indul az energiahatékonyság javítására

A kormány új támogatást hirdetett meg a Jedlik Ányos Energetikai Programban: a február elején megnyíló pályázaton legalább 10 millió, de akár félmilliárd forint kamatmentes hitel segítheti a cégek vidéki telephelyein megvalósuló beruházásokat.

Az Energiaügyi Minisztérium közlése alapján a támogatási program

Összesen 38,7 milliárd forint értékben kínál kamatmentes hitelt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a fővároson kívüli telephelyein tervezett energiahatékonysági beruházásaihoz.

Az igényelhető kölcsönösszeg minimum 10 millió és legfeljebb 500 millió forint, de nem haladhatja meg a kérelem bírálatát megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét. A résztvevőknek az elszámolható költségek legalább 10 százalékát kitevő önerőt kell előteremteniük.

Ezen felül előírás, hogy a teljes keretösszeg legfeljebb 35 százaléka hasznosulhat a legfejlettebb régiókban, a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, Pest vármegyében. Ezen felül az is kiderült, hogy egy hárommilliárd forintos elkülönített keret a víziközmű szolgáltatók gépészeti berendezéseinek korszerűsítésével könnyítheti meg az ágazat gazdálkodását.

MINIMUM 30 SZÁZALÉKOS ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ FEJLESZTÉSEKHEZ IGÉNYELHETŐ.

A megtakarítást tisztán épületenergetikai fejlesztés esetében épületenként, tisztán technológiai korszerűsítés esetén az érintett gyártási folyamat, logisztikai egység vonatkozásában, komplex beruházásnál pedig telephelyenként szükséges elérni.

Finanszírozható tevékenység közé tartozik: az épületburok szigetelése, a nyílászárók cseréje, a bel- és kültéri világítási, központi szellőző, hűtési, fűtési vagy melegvíz-rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, a meglévő berendezéseknél alacsonyabb fogyasztású gépek beszerzése, a maradékhő, hulladékhő hasznosítása stb.

A programra

2026. február 2-ától 2027 május végéig lehet jelentkezni

- az MFB Pont Plusz hálózat fiókjaiban.

Korábbi bejelentések

Ezen felül vannak még folyamatban lévő felhívások: a biogáz-biometán előállítását célzó támogatás jelenleg a második pályázati szakaszban jár. Januártól indul az az 50 milliárd forintos pályázat, amely az ipari energiatárolók telepítését ösztönzi megújuló kapacitás létesítésével, bővítésével együtt.

Mostanáig a távfűtési rendszerek zöldítésére, működési hatékonyságának növelésére, energetikai kutatás-fejlesztésre lehetett támogatást kérni. A vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítésére is pályázhattak - ezekről bővebben itt:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 25. Villámgyorsan fogy a 440 milliárdos keretösszeg, pedig csak most indul be igazán a program

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio