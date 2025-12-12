A Videoton Holding idei árbevétele 300 milliárd forint körül alakul
Széles Gábor úgy fogalmazott:
több éve tart a gazdasági válság Európában, főként az autóiparban, ennek ellenére a Videoton "fantasztikus teljesítményt produkált" 2025-ben.
Továbbra sincs szüksége a cégnek hitelre, mert olyan erős és stabil lábakon áll, hogy a forgóeszköz-finanszírozást saját maga meg tudja oldani - tette hozzá. Idei beruházásaik közül kiemelte a német Limtronik akvizícióját, amely a nyugati piacokon erősíti pozícióikat. Elmondta, hogy saját munkavállalóik száma hatezer fő körül van, míg a kölcsönzött munkaerővel együtt több mint nyolcezer embernek adnak munkát.
Sinkó Ottó vezérigazgató arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedek minden válságából megerősödve kerültek ki, reményei szerint ez így lesz most is, de nehezebb dolguk lesz, mint a korábban. Megemlítette, hogy a jelenlegi forintárfolyam rendkívül kedvezőtlen számukra, amennyiben ez nem változik hosszabb távon, eredményességük csökkenhet. Közölte, hogy a vállalatcsoportnál 2015 óta folyamatos volt a reálbérnövekedés, és a következő évben is ez várható.
Lakatos Péter vezérigazgató kiemelte, hogy Európa "ipartalanodik", lemarad a technológiai innovációban, főként a túlszabályozás és a "szakpolitikai gúzsba kötés" miatt. Elmondta, hogy a legnagyobb európai elektronikai gyártási szolgáltatócégek közül ma már csak a Zollner és a Videoton van családi kézben, a legtöbbjüket felvásárolták, zömében kínaiak. Szólt arról is, hogy ígéretes üzletszerzéseik voltak a közelmúltban, így például a Kia-Hyundai csoport első európai beszállítójaként többek között központi elektronikát fognak gyártani a koreai autókba.
A Videoton Holding Zrt. több mint 85 éves gyártási múlttal rendelkező, 1991 óta magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoport, amely 9 magyarországi és 3 külföldi telephelyén kínál gyártási és gyártáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat ipari vállalatok számára. A nyilvános cégadatok szerint 2024-ben a cégcsoport árbevétele 305 milliárd forint, korrigált adózott eredménye közel 40 milliárd forint vol. A 2023-as üzleti évben 310 milliárd forintos árbevétel mellett 27 milliárd forint nyereséget ért el.
