Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon
A három vezető amerikai indexből kettő is rekordot döntött tegnap, miután a befektetők a kamatcsökkentésen fellelkesülve elkezdtek átrotálni a tech papírokból a piac többi része felé. Ázsiában ugyancsak jó volt a hangulat, durván 1,5 százalék körüli emelkedést mutattak a helyi indexek, beleértve a japán és a hongkongi tőzsdét. Végül, ami Európát illeti, a pozitív nemzetközi hangulat itt is érezteti a hatását, a magyar piac is emelkedik.
Balatoni villapark építését jelentette be az Épduferr

Új, többéves generálkivitelezési megbízást jelentett be az Épduferr, a társaság 2025. december 11-én szerződést kötött a Zánkán megvalósuló Zánkai Villapark kivitelezésére.

Pluszban Európa

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot, a CAC 0,2 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol piac 0,6 százalékot emelkedett.

RZplcKVB
Jól indul a nap a magyar tőzsdén

A kedvező nemzetközi hangulattal együtt a magyar tőzsde is emelkedik, a BUX fél százalékos pluszban kezdi a napot.

Hiába az erős számok, ütik a világ egyik legnagyobb chipgyártóját

A Broadcom csütörtökön az elemzői várakozásokat felülmúló bevételi előrejelzést tett közzé, részvényei mégis 4,5 százalékkal estek a zárás utáni kereskedésben, mert a cég szerint a mesterséges intelligenciához köthető bevételek növekvő súlya rontani fogja a profitmarzsokat.

Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni

Egy cseh milliárdos 3 milliárd eurós részvényeladással finanszírozná, hogy páncélozott járműveket és lőszert gyártó cégét Európa vezető hadiipari szereplőjévé tegye - jelentette a Bloomberg.

Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 1,55 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,88 százalékot emelkedett, míg a szingapúri tőzsde 1,28 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,44 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,46 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,25 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,07 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban Japán ipari termelési száma jelent meg októberre, Európában pedig sorra futnak be az inflációs adatok: előbb a brit, majd a német, a francia és a spanyol fogyasztói árindex. Magyarországról az MNB statisztikai mérlege, valamint a KSH ipari termelési és októberi építőipari adatai érkeznek a délelőtt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,6 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 62,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 704,01 1,3% 1,8% 1,6% 14,5% 10,3% 62,1%
S&P 500 6 901 0,2% 0,6% 0,8% 17,3% 13,4% 88,4%
Nasdaq 25 686,68 -0,3% 0,4% 0,6% 22,2% 18,0% 107,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 148,82 -0,9% -1,7% -1,4% 25,7% 27,4% 88,2%
Hang Seng 25 530,51 0,0% -1,6% -4,4% 27,3% 26,7% -3,7%
CSI 300 4 552,18 -0,9% 0,1% -2,1% 15,7% 14,1% -6,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 294,61 0,7% 1,7% 0,9% 22,0% 19,1% 85,3%
CAC 8 085,76 0,8% -0,4% -0,9% 9,6% 8,9% 46,8%
FTSE 9 703,16 0,5% -0,1% -2,0% 18,7% 16,9% 48,2%
FTSE MIB 43 702,01 0,5% 0,4% -1,7% 27,8% 25,8% 101,4%
IBEX 16 883 0,7% 0,8% 3,0% 45,6% 43,2% 109,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 213,6 0,6% -0,2% 1,9% 37,7% 35,6% 164,7%
ATX 5 173,12 0,8% 1,6% 6,5% 41,2% 42,6% 96,5%
PX 2 561,95 -0,1% 2,0% 3,1% 45,6% 48,7% 164,5%
Magyar blue chipek              
OTP 34 320 1,8% 0,2% 7,3% 58,2% 55,4% 162,4%
Mol 2 938 0,4% -0,7% -2,7% 7,6% 8,2% 37,3%
Richter 9 630 -1,2% -0,3% -2,4% -7,4% -10,4% 28,9%
Magyar Telekom 1 748 -0,9% -0,1% -1,9% 37,2% 35,3% 364,3%
Nyersanyagok              
WTI 57,76 -1,6% -3,4% -5,2% -20,3% -18,2% 24,0%
Brent 61,35 -1,6% -3,1% -5,9% -17,9% -16,1% 22,5%
Arany 4 256 1,5% 1,1% 3,5% 62,1% 56,7% 130,6%
Devizák              
EURHUF 382,5750 -0,2% 0,1% -0,7% -7,0% -6,6% 8,0%
USDHUF 325,4019 -1,2% -0,7% -2,1% -18,1% -16,7% 11,2%
GBPHUF 436,5850 -0,3% -0,4% -0,1% -12,3% -12,3% 12,9%
EURUSD 1,1757 1,0% 0,7% 1,4% 13,5% 12,1% -2,9%
USDJPY 156,4800 0,0% 1,2% 1,6% -0,4% 2,6% 50,5%
GBPUSD 1,3435 0,9% 0,5% 2,0% 7,3% 5,4% 1,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 531 0,5% 0,5% -10,2% -2,0% -8,6% 412,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,0% 1,1% 1,5% -9,8% -3,3% 362,9%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,3% 3,1% 7,7% 19,3% 32,3% -542,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7,06 0,9% 1,6% 1,3% 6,6% 9,5% 212,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Földöntúli jelentés az Nvidiától – Akkor most van AI-lufi vagy nincs?

Temették Európát a technológiai versenyben, kiderült, hogy az Egyesült Államokat is verjük

Kína 1400 milliárd dolláros csomagja sem segít: zuhannak a részvények és az olajár

Címlapkép forrása: Orientfootage

