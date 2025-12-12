Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon

Balatoni villapark építését jelentette be az Épduferr
Új, többéves generálkivitelezési megbízást jelentett be az Épduferr, a társaság 2025. december 11-én szerződést kötött a Zánkán megvalósuló Zánkai Villapark kivitelezésére.
Pluszban Európa
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot, a CAC 0,2 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol piac 0,6 százalékot emelkedett.
Jól indul a nap a magyar tőzsdén
A kedvező nemzetközi hangulattal együtt a magyar tőzsde is emelkedik, a BUX fél százalékos pluszban kezdi a napot.
Hiába az erős számok, ütik a világ egyik legnagyobb chipgyártóját
A Broadcom csütörtökön az elemzői várakozásokat felülmúló bevételi előrejelzést tett közzé, részvényei mégis 4,5 százalékkal estek a zárás utáni kereskedésben, mert a cég szerint a mesterséges intelligenciához köthető bevételek növekvő súlya rontani fogja a profitmarzsokat.
Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni
Egy cseh milliárdos 3 milliárd eurós részvényeladással finanszírozná, hogy páncélozott járműveket és lőszert gyártó cégét Európa vezető hadiipari szereplőjévé tegye - jelentette a Bloomberg.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 1,55 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,88 százalékot emelkedett, míg a szingapúri tőzsde 1,28 százalékos pluszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,57 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,44 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,46 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,25 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,07 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,1 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban Japán ipari termelési száma jelent meg októberre, Európában pedig sorra futnak be az inflációs adatok: előbb a brit, majd a német, a francia és a spanyol fogyasztói árindex. Magyarországról az MNB statisztikai mérlege, valamint a KSH ipari termelési és októberi építőipari adatai érkeznek a délelőtt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,6 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 62,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 704,01
|1,3%
|1,8%
|1,6%
|14,5%
|10,3%
|62,1%
|S&P 500
|6 901
|0,2%
|0,6%
|0,8%
|17,3%
|13,4%
|88,4%
|Nasdaq
|25 686,68
|-0,3%
|0,4%
|0,6%
|22,2%
|18,0%
|107,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 148,82
|-0,9%
|-1,7%
|-1,4%
|25,7%
|27,4%
|88,2%
|Hang Seng
|25 530,51
|0,0%
|-1,6%
|-4,4%
|27,3%
|26,7%
|-3,7%
|CSI 300
|4 552,18
|-0,9%
|0,1%
|-2,1%
|15,7%
|14,1%
|-6,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 294,61
|0,7%
|1,7%
|0,9%
|22,0%
|19,1%
|85,3%
|CAC
|8 085,76
|0,8%
|-0,4%
|-0,9%
|9,6%
|8,9%
|46,8%
|FTSE
|9 703,16
|0,5%
|-0,1%
|-2,0%
|18,7%
|16,9%
|48,2%
|FTSE MIB
|43 702,01
|0,5%
|0,4%
|-1,7%
|27,8%
|25,8%
|101,4%
|IBEX
|16 883
|0,7%
|0,8%
|3,0%
|45,6%
|43,2%
|109,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 213,6
|0,6%
|-0,2%
|1,9%
|37,7%
|35,6%
|164,7%
|ATX
|5 173,12
|0,8%
|1,6%
|6,5%
|41,2%
|42,6%
|96,5%
|PX
|2 561,95
|-0,1%
|2,0%
|3,1%
|45,6%
|48,7%
|164,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 320
|1,8%
|0,2%
|7,3%
|58,2%
|55,4%
|162,4%
|Mol
|2 938
|0,4%
|-0,7%
|-2,7%
|7,6%
|8,2%
|37,3%
|Richter
|9 630
|-1,2%
|-0,3%
|-2,4%
|-7,4%
|-10,4%
|28,9%
|Magyar Telekom
|1 748
|-0,9%
|-0,1%
|-1,9%
|37,2%
|35,3%
|364,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,76
|-1,6%
|-3,4%
|-5,2%
|-20,3%
|-18,2%
|24,0%
|Brent
|61,35
|-1,6%
|-3,1%
|-5,9%
|-17,9%
|-16,1%
|22,5%
|Arany
|4 256
|1,5%
|1,1%
|3,5%
|62,1%
|56,7%
|130,6%
|Devizák
|EURHUF
|382,5750
|-0,2%
|0,1%
|-0,7%
|-7,0%
|-6,6%
|8,0%
|USDHUF
|325,4019
|-1,2%
|-0,7%
|-2,1%
|-18,1%
|-16,7%
|11,2%
|GBPHUF
|436,5850
|-0,3%
|-0,4%
|-0,1%
|-12,3%
|-12,3%
|12,9%
|EURUSD
|1,1757
|1,0%
|0,7%
|1,4%
|13,5%
|12,1%
|-2,9%
|USDJPY
|156,4800
|0,0%
|1,2%
|1,6%
|-0,4%
|2,6%
|50,5%
|GBPUSD
|1,3435
|0,9%
|0,5%
|2,0%
|7,3%
|5,4%
|1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 531
|0,5%
|0,5%
|-10,2%
|-2,0%
|-8,6%
|412,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,0%
|1,1%
|1,5%
|-9,8%
|-3,3%
|362,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-0,3%
|3,1%
|7,7%
|19,3%
|32,3%
|-542,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,06
|0,9%
|1,6%
|1,3%
|6,6%
|9,5%
|212,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Orientfootage
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bejelentették: Trump egyszerűen elveszi az olajat a Skippertől - Kalózkodással vádolták meg az elnököt
"Megtartjuk, azt hiszem."
Újabb erős földrengés rázta meg Japánt
Ez már a második volt egy héten belül.
Hullámvasúton a magyar építőipar
Egyre élesebb kettősség mutatkozik az ágazatban.
Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank
A Solana platform egyre népszerűbb a bankok körében.
Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni
Felmerült a tőzsdei bevezetés lehetősége.
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Az orosz légierő nagyon szereti a típust.
Nem várt helyen okozhatnak durva felfordulást a kvantumszámítógépek
Készülnie kell a bankoknak is.
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.