Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni

Michal Strnad egy interjúban elmondta, hogy a Czechoslovak Group AS (CSG) minden üzletágában további növekedésre számít. Azt is jelezte, hogy a drónok és a pilóta nélküli légi járművek területén kifejezetten akvizíciókban gondolkodik. Vezetése alatt a CSG nyereségessége jelentősen nőtt, miközben Európa fokozta katonai kiadásait, és fegyvereket küldött Ukrajnának.

A CSG-t Európa legnagyobb, teljes mértékben vertikálisan integrált védelmi vállalatává akarom fejleszteni, amely a globális piacokon is erős jelenléttel bír

– mondta a 33 éves Strnad a múlt héten a vállalat prágai központjában.

Versenytársaink közül egyik sem ennyire diverzifikált és exportorientált, és egyik sem független olyan mértékben a saját országa hadseregének megrendeléseitől, mint mi. Ez a mi előnyünk.

A védelmi ipar fellendülése Strnadot a cseh szupergazdagok legfiatalabb tagjává, egyben az ország második leggazdagabb emberévé tette. Vagyonát a Bloomberg Billionaires Index jelenleg 14,6 milliárd dollárra becsüli, ami idén 59 százalékos növekedést jelent. A milliárdos eddig azonban kevés nyilvános nyilatkozatot tett arról, milyen ambíciókkal tekint az apja által az 1990-es években alapított vállalat jövőjére.

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy a CSG amszterdami tőzsdei bevezetést fontolgat, amely 2026 első jelentősebb európai kibocsátása lehetne. A vállalat értékelése a lap szerint meghaladhatja a 30 milliárd eurót. Strnad nem kívánta kommentálni az értesülést. A cég korábban közölte, hogy a tőzsdei bevezetés csak az egyik lehetséges opció, és a tervek a piaci környezet függvényében változhatnak.

Oroszország közel négy évvel ezelőtti, teljes körű ukrajnai inváziója, valamint Donald Trump amerikai elnök védelmi kiadások növelésére irányuló nyomásgyakorlása erős hátszelet biztosított az európai fegyvergyártóknak. A CSG német riválisának, a Rheinmetallnak a részvényei például idén rekordmagasságba emelkedtek.

A CSG-nek már 39 gyártóüzeme van, többségük az Európai Unióban vagy az Egyesült Államokban, és mintegy 14 ezer embert foglalkoztat. A vállalat körülbelül 70 országba exportál. Strnad szerint ez kevésbé teszi kiszolgáltatottá a geopolitikai ingadozásoknak, illetve egyetlen kormány védelmi politikájának változásainak.

A vállalat eredetileg fémhulladék-kereskedelemmel foglalkozott, beleértve a leselejtezett szovjet tankok értékesítését is. A cég hamar felismerte a virágzó keresletet az alkatrészek és a felújított eszközök iránt olyan piacokon, mint például Afrika. Strnad 2018-ban, huszonévesen vette át apjától a CSG egyedüli tulajdonjogát.

A vállalat árbevétele az idei évben várhatóan 6,4 milliárd euróra ugrik, és a CSG legutóbbi eredménybeszámolója szerint 2026-ra további mintegy egymilliárd euróval nőhet.

A cég nagyszámú lehetséges felvásárlási célpontot figyel. Strnad szerint minden új akvizíció illeszkedne a jelenlegi üzleti pillérek valamelyikébe, a lőszergyártástól a szárazföldi rendszereken át a fejlett technológiákig.

A CSG bevételeinek egyik fő hajtóereje a cseh kormány azon kezdeményezése volt, amelynek keretében tüzérségi lövedékeket szereztek be Ukrajna számára.

Ennek köszönhetően a vállalat 2024-ben a száz legnagyobb védelmi cég közül a legmeredekebb százalékos bevételnövekedést érte el fegyvereladásaiból – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet e hónapban közzétett adataiból.

Ez a projekt azonban a cseh belpolitikában vitákat váltott ki. Strnad azon gazdag csehek közé tartozott, akiket Andrej Babis milliárdos, frissen újraválasztott miniszterelnök gyakran bírált. Babis az októberi választási győzelmét követő első sajtótájékoztatóján azt mondta, nem tetszik neki, ha valaki túlságosan profitál a háborúból, és megígérte, hogy egyes beszerzéseket megvizsgál.

A Bloombergnek adott interjúban Strnad félresöpörte a közte és Babis között fennálló ellentétről szóló híreket. Azt mondta, ezek kitalációk, és a megjegyzések azonnal elhaltak, amint véget ért a választási kampány.

Megértem – bár számomra kellemetlen volt –, hogy ezeket mondta, és most mindenki azt hiszi, hogy valami viszály van köztünk

– fogalmazott Babisról.

Kommunikálunk egymással. Azt is gondolom, hogy ő is felismeri: tisztességesen kell kommunikálnia egy nagy munkáltatóval és egy olyan vállalattal, amely jelentősen hozzájárul a GDP-hez.

