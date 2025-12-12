Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni

Michal Strnad egy interjúban elmondta, hogy a Czechoslovak Group AS (CSG) minden üzletágában további növekedésre számít. Azt is jelezte, hogy a drónok és a pilóta nélküli légi járművek területén kifejezetten akvizíciókban gondolkodik. Vezetése alatt a CSG nyereségessége jelentősen nőtt, miközben Európa fokozta katonai kiadásait, és fegyvereket küldött Ukrajnának.
A CSG-t Európa legnagyobb, teljes mértékben vertikálisan integrált védelmi vállalatává akarom fejleszteni, amely a globális piacokon is erős jelenléttel bír
– mondta a 33 éves Strnad a múlt héten a vállalat prágai központjában.
Versenytársaink közül egyik sem ennyire diverzifikált és exportorientált, és egyik sem független olyan mértékben a saját országa hadseregének megrendeléseitől, mint mi. Ez a mi előnyünk.
A védelmi ipar fellendülése Strnadot a cseh szupergazdagok legfiatalabb tagjává, egyben az ország második leggazdagabb emberévé tette. Vagyonát a Bloomberg Billionaires Index jelenleg 14,6 milliárd dollárra becsüli, ami idén 59 százalékos növekedést jelent. A milliárdos eddig azonban kevés nyilvános nyilatkozatot tett arról, milyen ambíciókkal tekint az apja által az 1990-es években alapított vállalat jövőjére.
A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy a CSG amszterdami tőzsdei bevezetést fontolgat, amely 2026 első jelentősebb európai kibocsátása lehetne. A vállalat értékelése a lap szerint meghaladhatja a 30 milliárd eurót. Strnad nem kívánta kommentálni az értesülést. A cég korábban közölte, hogy a tőzsdei bevezetés csak az egyik lehetséges opció, és a tervek a piaci környezet függvényében változhatnak.
Oroszország közel négy évvel ezelőtti, teljes körű ukrajnai inváziója, valamint Donald Trump amerikai elnök védelmi kiadások növelésére irányuló nyomásgyakorlása erős hátszelet biztosított az európai fegyvergyártóknak. A CSG német riválisának, a Rheinmetallnak a részvényei például idén rekordmagasságba emelkedtek.
A CSG-nek már 39 gyártóüzeme van, többségük az Európai Unióban vagy az Egyesült Államokban, és mintegy 14 ezer embert foglalkoztat. A vállalat körülbelül 70 országba exportál. Strnad szerint ez kevésbé teszi kiszolgáltatottá a geopolitikai ingadozásoknak, illetve egyetlen kormány védelmi politikájának változásainak.
A vállalat eredetileg fémhulladék-kereskedelemmel foglalkozott, beleértve a leselejtezett szovjet tankok értékesítését is. A cég hamar felismerte a virágzó keresletet az alkatrészek és a felújított eszközök iránt olyan piacokon, mint például Afrika. Strnad 2018-ban, huszonévesen vette át apjától a CSG egyedüli tulajdonjogát.
A vállalat árbevétele az idei évben várhatóan 6,4 milliárd euróra ugrik, és a CSG legutóbbi eredménybeszámolója szerint 2026-ra további mintegy egymilliárd euróval nőhet.
A cég nagyszámú lehetséges felvásárlási célpontot figyel. Strnad szerint minden új akvizíció illeszkedne a jelenlegi üzleti pillérek valamelyikébe, a lőszergyártástól a szárazföldi rendszereken át a fejlett technológiákig.
A CSG bevételeinek egyik fő hajtóereje a cseh kormány azon kezdeményezése volt, amelynek keretében tüzérségi lövedékeket szereztek be Ukrajna számára.
Ennek köszönhetően a vállalat 2024-ben a száz legnagyobb védelmi cég közül a legmeredekebb százalékos bevételnövekedést érte el fegyvereladásaiból – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet e hónapban közzétett adataiból.
Ez a projekt azonban a cseh belpolitikában vitákat váltott ki. Strnad azon gazdag csehek közé tartozott, akiket Andrej Babis milliárdos, frissen újraválasztott miniszterelnök gyakran bírált. Babis az októberi választási győzelmét követő első sajtótájékoztatóján azt mondta, nem tetszik neki, ha valaki túlságosan profitál a háborúból, és megígérte, hogy egyes beszerzéseket megvizsgál.
A Bloombergnek adott interjúban Strnad félresöpörte a közte és Babis között fennálló ellentétről szóló híreket. Azt mondta, ezek kitalációk, és a megjegyzések azonnal elhaltak, amint véget ért a választási kampány.
Megértem – bár számomra kellemetlen volt –, hogy ezeket mondta, és most mindenki azt hiszi, hogy valami viszály van köztünk
– fogalmazott Babisról.
Kommunikálunk egymással. Azt is gondolom, hogy ő is felismeri: tisztességesen kell kommunikálnia egy nagy munkáltatóval és egy olyan vállalattal, amely jelentősen hozzájárul a GDP-hez.
Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ez nagyon kínos: Moszkva képtelen megjavítani az egyik legjobb fegyverét, ezért inkább bérbe adja
Komoly problémákra világít rá az eset.
Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"
A ZEW Kutatóintézet igazgatója szerint a kormány, az EU és a vállalatok is felelősek a jelenlegi helyzetért.
Határozott üzenet érkezett az ukrajnai béketervről: csak egy újabb budapesti memorandumot ne!
A litván elnök szerint erős biztonsági garanciákat kell adni Kijevnek.
Megszületett a döntés: odacsap Donald Trump Venezuelának
Egyelőre gazdasági eszközökkel.
Halálosan belefáradt az ukrajnai béketeremtésbe Trump: a Fehér Ház elmondta, mit kellett átélnie az elnöknek
Már csak a találkozók kedvéért tartanak találkozókat.
Hirtelen felbukkant a NATO partjainál a Krasznodár: több napon át tartó katonai művelet kezdődött
Nem unatkoztak a brit tengerészek.
Példátlanul súlyos támadás érte Moszkvát: megmagyarázták az oroszok, hogy játszották ki az ukránok a védelmi rendszert
Több mint 40 drón érte el az orosz fővárost.
Teljesen megbénult egy európai ország: egyetlen javaslat verte ki a biztosítékot
Rég nem látott sztrájk volt Portugáliában.
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!