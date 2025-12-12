Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!

Az összeállítás az alanyi adómentes átalányadózók számára készült, akiknek nincsenek külföldi ügyleteik és munkavállalóik. Ők általában kisvállalkozók, akik 2026-ban sem lépik át a 20 millió forintra emelkedő alanyi adómentes keretet (2025-ben még 18 millió forint ez a limit.).
Íme a határidők, dátumok, időpontok
- 2026. január 12. - Eddig kell befizetni a 2025-ös év IV. negyedévre vonatkozó szja-előleget (személyi jövedelemadó-előleg/SZJA), valamint a 2025-ös év IV. negyedévére vonatkozó tbj-t (társadalombiztosítási járulék) és a szochót (szociális hozzájárulási adó/SZOCHO), valamint be kell nyújtani az utolsó negyedévi 2558-as bevallást.
- 2026. március 16. - Ekkor esedékes az ipa (iparűzési adó/IPA) előleg befizetése normál iparűzési adómegállapítást választóként. A határidő minden évben március 15., az azonban 2026-ban is munkaszüneti nap, így a következő munkanapig van időnk rendezni a díjbefizetést.
- 2026. március 31. - Eddig kell teljesíteni a 2026 előtt induló egyéni vállalkozóknak a kamarai hozzájárulási díj befizetését, ami 2026-ban továbbra is 5000 Ft.
- 2026. április 13. - A 2026-os év I. negyedévre vonatkozó szja előleg, valamint a 2026-os év I. negyedévére vonatkozó tbj és a szocho befizetési határideje, valamint be kell nyújtani az első negyedévi 2658-as bevallást. A határidő április 12., azonban az vasárnapra esik, tehát munkaszüneti nap, így a következő munkanappal számolhatunk.
- 2026. május 20. - A 2025-ös szja-bevallás (személyi jövedelem adó/SZJA) határideje. Átalányadózó egyéni vállalkozóként mindenképpen ki kell egészíteni az adóhatóság által készített szja bevallás tervezetet az egyéni vállalkozói adatokkal.
- 2026. május 31. - Az iparűzési adóbevallás (25HIPAK) határideje, valamint ekkor esedékes az ipa-előleg befizetése is azoknak, akik az egyszerűsített, sávos adózást választanak.
- 2026. július 13. - Eddig kell befizetni a 2026-os év II. negyedévre vonatkozó szja-előleget, valamint a 2026-os év II. negyedévére vonatkozó tbj-t és a szochót, emellett be kell nyújtani a 2658-as bevallást. A határidő 07.12., azonban a vasárnap miatt plusz egy napunk van a teljesítésre.
- 2026. szeptember 15. - Ipa-előleg fizetési határidő azoknak, akik nem egyszerűsített, sávos adózást választanak.
- 2026. október 12. - Eddig kell befizetni a 2026-os év III. negyedévre vonatkozó szja előleget, valamint a 2026-os év III. negyedévére vonatkozó tbj-t és a szochót, és be kell nyújtani a 2658-as bevallást.
- 2027. január 12. - Habár ez már nem 2026-ban esedékes, de még a 2026-os évhez kapcsolódó kötelezettség: a 2026-os év IV. negyedévre vonatkozó szja-előleget, valamint a 2026-os év IV. negyedévére vonatkozó tbj-t és a szochót kell eddig befizetni, valamint be kell nyújtani a 2658-as bevallást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentették: Trump egyszerűen elveszi az olajat a Skippertől - Kalózkodással vádolták meg az elnököt
"Megtartjuk, azt hiszem."
Újabb erős földrengés rázta meg Japánt
Ez már a második volt egy héten belül.
Hullámvasúton a magyar építőipar
Egyre élesebb kettősség mutatkozik az ágazatban.
Forradalmi újítás: blokkláncon bocsátott ki értékpapírokat a legnagyobb amerikai bank
A Solana platform egyre népszerűbb a bankok körében.
Egy fiatal cseh milliárdos Európa legnagyobb védelmi cégét akarja létrehozni
Felmerült a tőzsdei bevezetés lehetősége.
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Az orosz légierő nagyon szereti a típust.
Nem várt helyen okozhatnak durva felfordulást a kvantumszámítógépek
Készülnie kell a bankoknak is.
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!