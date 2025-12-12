  • Megjelenítés
Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!
Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!

Egyéni vállalkozó vagy? Akkor már most írd fel a naptáradba ezeket a fontos jövő évi időpontokat a bevallásokkal, határidőkkel kapcsolatban. Érdemes mindent időben elrendezni, mert a késedelem bírsággal járhat. Szja-előleg (SZJA), iparűzési adó (ipa/IPA), szociális hozzájárulási adó (szocho)? A Számlázz.hu összeszedte, mire érdemes figyelni 2026-ban.

Az összeállítás az alanyi adómentes átalányadózók számára készült, akiknek nincsenek külföldi ügyleteik és munkavállalóik. Ők általában kisvállalkozók, akik 2026-ban sem lépik át a 20 millió forintra emelkedő alanyi adómentes keretet (2025-ben még 18 millió forint ez a limit.).  

Íme a határidők, dátumok, időpontok

  • 2026. január 12. - Eddig kell befizetni a 2025-ös év IV. negyedévre vonatkozó szja-előleget (személyi jövedelemadó-előleg/SZJA), valamint a 2025-ös év IV. negyedévére vonatkozó tbj-t (társadalombiztosítási járulék) és a szochót (szociális hozzájárulási adó/SZOCHO), valamint be kell nyújtani az utolsó negyedévi 2558-as bevallást.
  • 2026. március 16. - Ekkor esedékes az ipa (iparűzési adó/IPA) előleg befizetése normál iparűzési adómegállapítást választóként. A határidő minden évben március 15., az azonban 2026-ban is munkaszüneti nap, így a következő munkanapig van időnk rendezni a díjbefizetést.
  • 2026. március 31. - Eddig kell teljesíteni a 2026 előtt induló egyéni vállalkozóknak a kamarai hozzájárulási díj befizetését, ami 2026-ban továbbra is 5000 Ft.  
  • 2026. április 13. - A 2026-os év I. negyedévre vonatkozó szja előleg, valamint a 2026-os év I. negyedévére vonatkozó tbj és a szocho befizetési határideje, valamint be kell nyújtani az első negyedévi 2658-as bevallást. A határidő április 12., azonban az vasárnapra esik, tehát munkaszüneti nap, így a következő munkanappal számolhatunk.
  • 2026. május 20. - A 2025-ös szja-bevallás (személyi jövedelem adó/SZJA) határideje. Átalányadózó egyéni vállalkozóként mindenképpen ki kell egészíteni az adóhatóság által készített szja bevallás tervezetet az egyéni vállalkozói adatokkal.
  • 2026. május 31. -  Az iparűzési adóbevallás (25HIPAK) határideje, valamint ekkor esedékes az ipa-előleg befizetése is azoknak, akik az egyszerűsített, sávos adózást választanak.
  • 2026. július 13. - Eddig kell befizetni a 2026-os év II. negyedévre vonatkozó szja-előleget, valamint a 2026-os év II. negyedévére vonatkozó tbj-t és a szochót, emellett be kell nyújtani a 2658-as bevallást. A határidő 07.12., azonban a vasárnap miatt plusz egy napunk van a teljesítésre.
  • 2026. szeptember 15. - Ipa-előleg fizetési határidő azoknak, akik nem egyszerűsített, sávos adózást választanak.
  • 2026. október 12. - Eddig kell befizetni a 2026-os év III. negyedévre vonatkozó szja előleget, valamint a 2026-os év III. negyedévére vonatkozó tbj-t és a szochót, és be kell nyújtani a 2658-as bevallást. 
  • 2027. január 12. - Habár ez már nem 2026-ban esedékes, de még a 2026-os évhez kapcsolódó kötelezettség: a 2026-os év IV. negyedévre vonatkozó szja-előleget, valamint a 2026-os év IV. negyedévére vonatkozó tbj-t és a szochót kell eddig befizetni, valamint be kell nyújtani a 2658-as bevallást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

