Elbukott a történelmi fúzió, felálltak a tárgyalóasztaltól a Generali vezetői

Az olasz Generali biztosító és a francia BPCE bank csütörtökön bejelentették, hogy a megszakítják vagyonkezelői üzletágaik egyesítéséről szóló tárgyalásokat, mert nem teljesülnek a megállapodáshoz szükséges feltételek - írja a Reuters.

A Generali januárban írt alá szándéknyilatkozatot a BPCE-vel arról, hogy egyesítik vagyonkezelő leányvállalataikat, a Generali Investment Holdingot és a Natixis Investment Managerst. Az új, egyesített társaság bevétele alapján Európa legnagyobb vagyonkezelője jött volna létre.

Az ügyletet az olasz kormány és a Generali két meghatározó befektetője is ellenezte:

a Del Vecchio család holdingja, a Delfin, valamint

Francesco Gaetano Caltagirone építőipari vállalkozó.

A két befektető nemrég tovább erősítette befolyását a biztosító felett azzal, hogy támogatta a Banca Monte dei Paschi di Siena ajánlatát a Generali legnagyobb részvényese, a Mediobanca felvásárlására.

Az olasz kormány és a két nagybefektető egyaránt

attól tartott, hogy az olasz biztosító elveszítheti a teljes ellenőrzést az olasz állampolgárok megtakarításainak befektetése felett.

Az ügylethez ráadásul állami jóváhagyásra is szükség lett volna az úgynevezett "golden power" szabályok alapján, amelyek a stratégiai jelentőségű vállalatok védelmét szolgálják, és bár az Európai Bizottság ellenzi a használatukat ilyen ügyekben, Róma az UniCredit Banco BPM-re tett ajánlatát is ezeket bevetve hiúsította meg.

