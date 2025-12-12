Fellélegezhet az európai autóipar, mégsem tiltják be a belső égésű motoros autókat 2035-től

Weber a Bildnek elmondta:

2035-től az autógyártóknak nem 100, hanem 90 százalékos CO₂-kibocsátás-csökkentést kell elérniük az új autók flottaszintű célértékeinél.

A 2040-es határidőre sem írnak elő 100 százalékos csökkentési célt.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jelenleg Németországban gyártott belső égésű motoros autók továbbra is készülhetnek és értékesíthetők maradnak.

A megállapodáshoz Friedrich Merz határozott kiállása mellett hozzájárult Giorgia Meloni olasz és Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös levele is. Ebben a dokumentumban szintén a szigorú szabályozás enyhítését szorgalmazták.

Weber hangsúlyozta: a döntéssel egyszerre tartják magukat az uniós klímasemlegességi célokhoz, és közben biztosítják a technológiai semlegességet is. Szerinte a lépés fontos jelzés az autóipar számára, és több tízezer munkahelyet véd meg.

Az autóipar részéről Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója erős jelzésnek és fontos első lépésnek nevezte a döntést egy olyan fenntartható uniós CO₂-szabályozás felé, amely figyelembe veszi a piaci realitásokat, és egyúttal biztosítja az európai autógyártók versenyképességét.

A lazítás tényleges megítéléséhez fontos lesz látni a döntés végleges szövegezését, amely várhatóan jövő kedden jelenik meg. Ugyan a mai valóban érdemi könnyítésnek hangzik, a tegnap megjelent Bloomberg-jelentés ennek ellentmond. Abban arról volt szó, hogy 2040-ig tolják ki a határidőt (a Bild cikke arra utal, hogy 2040 után is), és ez a kitolás csak a hibrid autókra vonatkozna, ráadásul csak az olyanokra, amelyeket speciális üzemanyaggal (bioüzemanyag, e-üzemanyag) hajtanak, amelyek kereskedelmi forgalom minimálisan elérhetők. Maradtak tehát kérdőjelek, de egyelőre úgy néz ki, hogy a hagyományosan belső égésű motoros autókra épülő üzleti modellel rendelkező európai autógyártók valóban könnyítést kaphatnak.

