  • Megjelenítés
FONTOS Nagyon kell az államnak a lakossági befektetők pénze, ezermilliárd forint a tét
Fellélegezhet az európai autóipar, mégsem tiltják be a belső égésű motoros autókat 2035-től
Üzlet

Fellélegezhet az európai autóipar, mégsem tiltják be a belső égésű motoros autókat 2035-től

Portfolio
Áttörés született Brüsszelben: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője csütörtök éjszakai tárgyalásaikon megállapodtak abban, hogy visszavonják a belső égésű motorok teljes betiltását. A döntés részleteit várhatóan jövő héten, kedden jelentik be hivatalosan - tudósított a Bild.

Weber a Bildnek elmondta:

2035-től az autógyártóknak nem 100, hanem 90 százalékos CO₂-kibocsátás-csökkentést kell elérniük az új autók flottaszintű célértékeinél.

A 2040-es határidőre sem írnak elő 100 százalékos csökkentési célt.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jelenleg Németországban gyártott belső égésű motoros autók továbbra is készülhetnek és értékesíthetők maradnak.

Még több Üzlet

Megjelent a lepra Magyarország szomszédságában

Meglepő eredmények érkeztek: óriásit javult az EU megítélése a magyarok körében

A zsírégetőtől az automatizációig – így épít előnyt a Tamási Hús a hazai húsiparban

A megállapodáshoz Friedrich Merz határozott kiállása mellett hozzájárult Giorgia Meloni olasz és Donald Tusk lengyel miniszterelnök közös levele is. Ebben a dokumentumban szintén a szigorú szabályozás enyhítését szorgalmazták.

Weber hangsúlyozta: a döntéssel egyszerre tartják magukat az uniós klímasemlegességi célokhoz, és közben biztosítják a technológiai semlegességet is. Szerinte a lépés fontos jelzés az autóipar számára, és több tízezer munkahelyet véd meg.

Az autóipar részéről Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója erős jelzésnek és fontos első lépésnek nevezte a döntést egy olyan fenntartható uniós CO₂-szabályozás felé, amely figyelembe veszi a piaci realitásokat, és egyúttal biztosítja az európai autógyártók versenyképességét.

A lazítás tényleges megítéléséhez fontos lesz látni a döntés végleges szövegezését, amely várhatóan jövő kedden jelenik meg. Ugyan a mai valóban érdemi könnyítésnek hangzik, a tegnap megjelent Bloomberg-jelentés ennek ellentmond. Abban arról volt szó, hogy 2040-ig tolják ki a határidőt (a Bild cikke arra utal, hogy 2040 után is), és ez a kitolás csak a hibrid autókra vonatkozna, ráadásul csak az olyanokra, amelyeket speciális üzemanyaggal (bioüzemanyag, e-üzemanyag) hajtanak, amelyek kereskedelmi forgalom minimálisan elérhetők. Maradtak tehát kérdőjelek, de egyelőre úgy néz ki, hogy a hagyományosan belső égésű motoros autókra épülő üzleti modellel rendelkező európai autógyártók valóban könnyítést kaphatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility