Hiába az erős számok, ütik a világ egyik legnagyobb chipgyártóját

A Broadcom csütörtökön az elemzői várakozásokat felülmúló bevételi előrejelzést tett közzé, részvényei mégis 4,5 százalékkal estek a zárás utáni kereskedésben, mert a cég szerint a mesterséges intelligenciához köthető bevételek növekvő súlya rontani fogja a profitmarzsokat.

A vállalat rendelésállománya 73 milliárd dollár, amelyet a következő 18 hónapban kíván teljesíteni – mondta Hock Tan vezérigazgató a negyedéves eredményeket ismertető befektetői konferencián. Kirsten Spears pénzügyi igazgató hozzátette:

az első negyedévben a bruttó árrés várhatóan mintegy 100 bázisponttal csökken az AI-bevételek magasabb aránya miatt.

A vállalat pénzügyi éve el van csúsztatva, így november 2-án ért véget a negyedik pénzügyi negyedéve, amelynek számait a mostani jelentés tartalmazta.

A vállalat előrejelzése szerint AI-félvezetőkből származó bevétele – beleértve az egyedi chipeket és a hálózati megoldásokat – az első negyedévben a duplájára, 8,2 milliárd dollárra nő. A Broadcom 19,1 milliárd dolláros első negyedéves árbevételt vár, szemben az elemzők 18,27 milliárd dolláros konszenzusával.

Az árfolyamesés másik fő oka, hogy a rendelésállomány mindössze öt nagy ügyféltől származik, és jelentős részét olyan rendszerek adják, amelyek alacsonyabb árréssel értékesíthetők.

A Broadcom a nagy felhőszolgáltatókkal – köztük a Google-lal és a Metával – dolgozik együtt egyedi processzorok (ASIC-ek) tervezésén és gyártásán, amelyek az Nvidia chipjeinek alternatívájaként szolgálnak.

Az amerikai nagy felhőszolgáltatók várhatóan több mint 400 milliárd dollárt költenek idén mesterséges intelligenciára, hogy kiépítsék a ChatGPT, Copilot és Gemini szolgáltatások támogatásához szükséges adatközpontokat. De a növekvő kiadások, a mesterséges intelligencia termelékenységének növekedésére utaló korlátozott bizonyítékok, a szárnyaló értékeltségek és a körkörös befektetések félelmeket keltett egy mesterséges intelligencia lufi kialakulását illetően.

A marzsok zsugorodásával, illetve az ügyfélállomány koncentrációjával kapcsolatos aggodalmak hatására a Broadcom árfolyama 4,5 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

