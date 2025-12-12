  • Megjelenítés
Hiába az erős számok, ütik a világ egyik legnagyobb chipgyártóját
Üzlet

Hiába az erős számok, ütik a világ egyik legnagyobb chipgyártóját

Portfolio
A Broadcom csütörtökön az elemzői várakozásokat felülmúló bevételi előrejelzést tett közzé, részvényei mégis 4,5 százalékkal estek a zárás utáni kereskedésben, mert a cég szerint a mesterséges intelligenciához köthető bevételek növekvő súlya rontani fogja a profitmarzsokat.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A vállalat rendelésállománya 73 milliárd dollár, amelyet a következő 18 hónapban kíván teljesíteni – mondta Hock Tan vezérigazgató a negyedéves eredményeket ismertető befektetői konferencián. Kirsten Spears pénzügyi igazgató hozzátette:

az első negyedévben a bruttó árrés várhatóan mintegy 100 bázisponttal csökken az AI-bevételek magasabb aránya miatt.

A vállalat pénzügyi éve el van csúsztatva, így november 2-án ért véget a negyedik pénzügyi negyedéve, amelynek számait a mostani jelentés tartalmazta.

A vállalat előrejelzése szerint AI-félvezetőkből származó bevétele – beleértve az egyedi chipeket és a hálózati megoldásokat – az első negyedévben a duplájára, 8,2 milliárd dollárra nő. A Broadcom 19,1 milliárd dolláros első negyedéves árbevételt vár, szemben az elemzők 18,27 milliárd dolláros konszenzusával.

Még több Üzlet

Nagy pofont kapott Európa – újabb repedés jelent meg az önálló napelemipari álmán

Közösen lépnek fel a "Kína-függőség" ellen a világ vezető országai: új gazdasági koalíció születőben

Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!

Az árfolyamesés másik fő oka, hogy a rendelésállomány mindössze öt nagy ügyféltől származik, és jelentős részét olyan rendszerek adják, amelyek alacsonyabb árréssel értékesíthetők.

A Broadcom a nagy felhőszolgáltatókkal – köztük a Google-lal és a Metával – dolgozik együtt egyedi processzorok (ASIC-ek) tervezésén és gyártásán, amelyek az Nvidia chipjeinek alternatívájaként szolgálnak.

Az amerikai nagy felhőszolgáltatók várhatóan több mint 400 milliárd dollárt költenek idén mesterséges intelligenciára, hogy kiépítsék a ChatGPT, Copilot és Gemini szolgáltatások támogatásához szükséges adatközpontokat. De a növekvő kiadások, a mesterséges intelligencia termelékenységének növekedésére utaló korlátozott bizonyítékok, a szárnyaló értékeltségek és a körkörös befektetések félelmeket keltett egy mesterséges intelligencia lufi kialakulását illetően.

A marzsok zsugorodásával, illetve az ügyfélállomány koncentrációjával kapcsolatos aggodalmak hatására a Broadcom árfolyama 4,5 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben.

fNsqmskt

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility