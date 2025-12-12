Kiptotárca fejlesztésébe kezd a Klarna a Privyvel

A mostani bejelentés a Klarna saját stablecoinjának, a KlarnaUSD‑nek a közelmúltbeli bevezetésére épül, amely a Tempo és a Bridge közreműködésével valósult meg.

Az a16z kockázatitőke‑társaság becslése szerint világszerte mintegy 716 millió fogyasztó tart kriptovalutát, és havonta 40–70 millió ember hajt végre kriptotranzakciókat. Ez a szám évente körülbelül 10 millióval nő.

A Privy jelenleg több mint 100 millió fiókot kezel mintegy 1500 fejlesztő számára, köztük olyan kriptoplatformoknak, mint az OpenSea és a Hyperliquid.

A partnerség egyelőre kutatás‑fejlesztési kezdeményezésnek minősül. A jövőbeli termékbevezetések az adott joghatóságokban megszerzendő szabályozói engedélyektől függnek.

