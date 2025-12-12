  • Megjelenítés
Kitört a botrány: Donald Trump is felbukkant a most nyilvánosságra került kompromittáló felvételeken
Kitört a botrány: Donald Trump is felbukkant a most nyilvánosságra került kompromittáló felvételeken

A kongresszusi felügyeleti bizottság demokrata tagjai 19, Jeffrey Epstein hagyatékából származó fotót hoztak nyilvánosságra, amelyeken Donald Trump amerikai elnök is feltűnik - tudósított a Reuters.

A képviselőházi felügyeleti bizottság demokrata tagjai szerint jelenleg több mint 95 ezer fotót és egyéb felvételt vizsgálnak át Epstein hagyatékából.

Az eddig nyilvánosságra hozott 19 kép közül háromon látható Donald Trump amerikai elnök.

Az egyik fekete-fehér felvételen Trump mosolyogva pózol több nő társaságában, akiknek az arcát az áldozatok védelme érdekében kitakarták. Egy másik fotón az elnök Epstein mellett áll, egy harmadik, kevésbé éles képen pedig egy szintén kitakart arcú nő mellett ül, meglazított nyakkendővel. Nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mikor és hol készültek ezek a felvételek.

A kiszivárogtatott képeken

Bill Clinton volt amerikai elnök, Steve Bannon, Trump egykori tanácsadója, Bill Gates és Larry Summers volt pénzügyminiszter is szerepel.

Az anyagban szexuális segédeszközök, többek között egy Trump arcával díszített óvszer is látható.

Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő, a felügyeleti bizottság vezető demokrata politikusa közleményében azt írta, hogy a most nyilvánosságra hozott, nyugtalanító fotók további kérdéseket vetnek fel Epstein és a világ legbefolyásosabb emberei közötti kapcsolatokról. Hangsúlyozta, hogy addig nem nyugszanak, amíg az amerikai közvélemény meg nem ismeri a teljes igazságot, és felszólította az Igazságügyi Minisztériumot, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra az összes kapcsolódó dokumentumot.

A demokrata képviselők közölték, hogy a fotókon szereplő nők arcvonásait kifejezetten az áldozatok védelme érdekében takarták ki.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére az újonnan nyilvánosságra hozott felvételekkel kapcsolatban.

Trump és Epstein a kilencvenes években és a kétezres évek elején baráti kapcsolatban álltak. Trump állítása szerint azonban még azelőtt megszakította velük a viszonyt, hogy Epstein bűnösnek vallotta volna magát a prostitúcióval kapcsolatos vádakban. Trump következetesen tagadja, hogy tudott volna a néhai pénzember kiskorú lányok elleni szexuális visszaéléseiről vagy az emberkereskedelemmel összefüggő tevékenységéről.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

