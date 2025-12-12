Kitört a botrány: Donald Trump is felbukkant a most nyilvánosságra került kompromittáló felvételeken

A képviselőházi felügyeleti bizottság demokrata tagjai szerint jelenleg több mint 95 ezer fotót és egyéb felvételt vizsgálnak át Epstein hagyatékából.
Az eddig nyilvánosságra hozott 19 kép közül háromon látható Donald Trump amerikai elnök.
Az egyik fekete-fehér felvételen Trump mosolyogva pózol több nő társaságában, akiknek az arcát az áldozatok védelme érdekében kitakarták. Egy másik fotón az elnök Epstein mellett áll, egy harmadik, kevésbé éles képen pedig egy szintén kitakart arcú nő mellett ül, meglazított nyakkendővel. Nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mikor és hol készültek ezek a felvételek.
A kiszivárogtatott képeken
Bill Clinton volt amerikai elnök, Steve Bannon, Trump egykori tanácsadója, Bill Gates és Larry Summers volt pénzügyminiszter is szerepel.
Az anyagban szexuális segédeszközök, többek között egy Trump arcával díszített óvszer is látható.
Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő, a felügyeleti bizottság vezető demokrata politikusa közleményében azt írta, hogy a most nyilvánosságra hozott, nyugtalanító fotók további kérdéseket vetnek fel Epstein és a világ legbefolyásosabb emberei közötti kapcsolatokról. Hangsúlyozta, hogy addig nem nyugszanak, amíg az amerikai közvélemény meg nem ismeri a teljes igazságot, és felszólította az Igazságügyi Minisztériumot, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra az összes kapcsolódó dokumentumot.
A demokrata képviselők közölték, hogy a fotókon szereplő nők arcvonásait kifejezetten az áldozatok védelme érdekében takarták ki.
A Fehér Ház egyelőre nem reagált a sajtó megkeresésére az újonnan nyilvánosságra hozott felvételekkel kapcsolatban.
Trump és Epstein a kilencvenes években és a kétezres évek elején baráti kapcsolatban álltak. Trump állítása szerint azonban még azelőtt megszakította velük a viszonyt, hogy Epstein bűnösnek vallotta volna magát a prostitúcióval kapcsolatos vádakban. Trump következetesen tagadja, hogy tudott volna a néhai pénzember kiskorú lányok elleni szexuális visszaéléseiről vagy az emberkereskedelemmel összefüggő tevékenységéről.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Beütött a krach Európában: az egész kontinens gazdaságát maga alá temetheti a "Kína-probléma"
Az EU és Kína kapcsolata fordulóponthoz érkezett.
Újabb biztosításokba nyúl bele az MNB: ajánlást kapott a magyar biztosítási piac
A hitelfedezeti biztosítások kerültek most a felügyelet fókuszába.
Hatalmas rali jöhet az év sztárbefektetésénél!
Megtették tétjeiket a profik.
Durva átalakulás előtt áll az energiatermelés
Veres Zsolttal, a Schneider Electric országigazgatójával beszélgettünk.
Áll a bál egy hamisított háborús térkép miatt: milliók úsztak el, neves elemzőház került célkeresztbe
Botrány kereszttüzében találta magát az ISW, de mossák kezeiket.
Politikai sokkok ellen kezdi el felkészíteni az EKB a bankokat
A jövő évtől alkalamazzák az úgynevezett fordított stresszteszteket.
Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama
Lazítottak a svájci kormány eredeti elképzelésén.
Trump lazítana a marihuána szabályozásán, széttépik a füves részvényeket
Komoly lehetőségek nyílhatnak a vállalatok előtt.
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!