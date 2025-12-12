Legalább egymilliárdos részvény-visszavásárlásra készül az Opus

A társaság közlése szerint a visszavásárlások teljesítése a BÉT általános üzletszabályzatában meghatározott fix ügyletek keretében történhet, a MiFIR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. A lebonyolításnál fontos peremfeltétel, hogy a BÉT által meghatározott, Large In Scale (LIS) waiver alá eső fix ügyletek minimális árfolyamértéke a közzététel időpontjában 50 millió forint, vagyis ekkora (vagy ezt meghaladó) értékű csomagokkal lehet bekerülni a tranzakcióba.
Az árazásnál a cég több korlátot is megadott: a közgyűlési felhatalmazás alapján az OPUS által fizetett részvényenkénti ár nem lehet magasabb az előző tőzsdei nap záróárának 20%-kal növelt értékénél, és nem haladhatja meg a 2024-es konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőkét,
amit a társaság 710 forintban jelölt meg.
A menetrend szerint a tranzakció lebonyolítása várhatóan 2026 januárjának második felében történhet, míg a részletes feltételeket (a pontos ütemezést, az esetleges nyilatkozatokat/igazolásokat, az árazási kritériumokat és az elszámolási rendet) a cég 2026 januárjának első felében tervezi közzétenni egy újabb rendkívüli tájékoztatásban.
