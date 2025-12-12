  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Üzlet

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökken - írja a holtankoljak.

A nagykereskedelmi ár a benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolajnál pedig bruttó 2 forinttal csökken.

Amennyiben ezek a változások beépülnek a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakkal találkozhatunk honlaptól a hazai kutakon:

  • 95-ös benzin: 563 forint/liter
  • Gázolaj: 575 forint/liter

A benzin esetében utoljára 2024 januárjában láttunk ennél alacsonyabb árszintet, míg a gázolaj több mint két éve, legutóbb 2023 júliusában volt ilyen alacsonyan.

A mostani árak így mindkét üzemanyagtípusnál többéves mélypontot jelentenek.

Még több Üzlet

Nagy pofont kapott Európa – újabb repedés jelent meg az önálló napelemipari álmán

Közösen lépnek fel a "Kína-függőség" ellen a világ vezető országai: új gazdasági koalíció születőben

Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!

Kapcsolódó cikkünk

Olajpiaci válsághelyzetre készül a magyar kormány egy most kikerült jogszabálytervezet alapján

Örülhetnek az autósok, holttérbe került az adóemelés – De miért?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility