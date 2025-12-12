Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

A nagykereskedelmi ár a benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolajnál pedig bruttó 2 forinttal csökken.

Amennyiben ezek a változások beépülnek a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakkal találkozhatunk honlaptól a hazai kutakon:

95-ös benzin: 563 forint/liter

Gázolaj: 575 forint/liter

A benzin esetében utoljára 2024 januárjában láttunk ennél alacsonyabb árszintet, míg a gázolaj több mint két éve, legutóbb 2023 júliusában volt ilyen alacsonyan.

A mostani árak így mindkét üzemanyagtípusnál többéves mélypontot jelentenek.

