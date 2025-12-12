Meglepő eredmények érkeztek: óriásit javult az EU megítélése a magyarok körében

A legutóbbi, 2025 őszén felvett Standard Eurobarometer felmérése alapján az európai közhangulat továbbra is EU‑párti, bár a tavaszi csúcshoz képest enyhén csökkent a közös európai intézményrendszer támogatása. Az EU‑tagság hasznosságát ma is négyből hárman látják (74%), az EU jövőjével kapcsolatban pedig a lakosság többsége optimista, és bár a bizalom kissé visszacsúszott a tavaszi rekordról, így is magas szinten maradt. A válaszadók kétharmada úgy érzi, az Unió képes stabilitást adni a viharos világban – ez jól mutatja, hogy a biztonság és a védelem ismét a támogatás legfőbb forrása. A tavasszal mért rekordhoz képest (52%) mostanra enyhén mérséklődött az Európai Unióba vetett bizalom mértéke (48% a válaszadók körében), de ez inkább normalizálódás, mint fordulat.
Meglepő módon Magyarországon éppen ezzel ellentétes dinamika látható: az Unióba vetett bizalom a tavaszi 48%-ról mostanra 57%-ig emelkedett. Ennél nagyobb elmozdulás egyik EU-tagállam esetében sem látható. A tavaszi adatokhoz képest azt látjuk, hogy mind a közös európai fizetőeszköz, mind pedig az EU támogatása érezhetően emelkedett hazánkban (előbbi 4, utóbbi 9 százalékponttal), amely európai viszonylatban egyaránt nagynak számít. Az euró hazai támogatottsága az őszi eredmények alapján 72%-on áll és meghalad olyan eurót korábban bevezető országokat, mint Ausztria, Horvátország és Görögország.
A stratégiai irányokban nem látszik trendforduló: az európai többség szerint az EU‑nak erősebbnek és határozottabbnak kell lennie.
Tízből több mint nyolc válaszadó egyetért azzal, hogy az Unió erősítse gazdasági önállóságát és diverzifikálja a kereskedelmi kapcsolatait; a közös védelem‑ és biztonságpolitika támogatottsága ismét történelmi magas szinten áll.
A rövid távú várakozások tekintetében uniós szinten továbbra is a béke és stabilitás biztosítása áll az első helyen, ezt követi a több munkahely teremtése, az ellátásbiztonság (élelmiszer, egészség, ipar), majd a szabálytalan migráció kezelése. Magyar szemszögből nagyon hasonló a kép: a hazai válaszokban tartósan erős a megélhetés, az ellátásbiztonság és a biztonságpolitika súlya, amely nem mutat eltérést a tavaszi adatgyűjtéshez képest.
Költségvetési prioritásoknál EU‑szinten az „emberközeli” területek dominálnak: foglalkoztatás–szociális ügyek–közegészségügy, majd oktatás–képzés–kultúra–média, ezt követi a védelem és biztonság.
Magyarországot nézve az idei év egyik érdekes – és tartósnak látszó – elmozdulása, hogy a gazdasági‑versenyképességi fókusz különösen hangsúlyos, s több mérés is azt mutatta, hogy a magyar közönség az európai átlagnál is erősebben jelöli meg a versenyképességet és az élelmiszer‑/agrárbiztonságot.
A gazdasági percepciók kettészakadtak: uniós szinten fej‑fej mellett áll, hányan ítélik jónak és rossznak az EU‑gazdaság állapotát, miközben a többség inkább stagnálást vár a következő 12 hónapban. Ugyanakkor a közös valuta támogatottsága történelmi csúcson maradt (EU: 74%, euróövezet: 83%), ami stabilitási horgonyt jelent a bizonytalanabb kilátások közepette; Magyarországon is kétharmad körüli a támogatás (68%).
A legfontosabb uniós szintű ügyek között továbbra is Oroszország ukrajnai inváziója a legnagyobb horderejű, ezután következik a migráció, az általános nemzetközi helyzet és a biztonság‑/védelem. A magyar válaszok mintázata hasonló: az EU‑szintű veszélyek között a háború áll az élen, de a belső napirenden a megélhetési költségek maradnak dominánsak; az ukrajnai menekültek befogadását és a humanitárius támogatást ugyanakkor többség támogatja.
Ezek a hangsúlyok jól mutatják, hogy Magyarországon a külpolitikai bizonytalanság és a belföldi megélhetési szempontok egyszerre alakítják az EU‑hoz való viszonyt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
