Megnyílt a Rheinmetall negyedik magyarországi gyára

Megnyitotta negyedik magyarországi üzemét a német Rheinmetall Szegeden, ahol egy úgynevezett hibrid létesítmény jött létre. Az új gyár elsődleges feladata

nem katonai, hanem polgári piacra szánt termékek előállítása lesz, elsősorban a járműipar és az energetika számára.

A tervek szerint itt készülnek majd többek között elektromos alkatrészek, nanoszerkezetű kondenzátorok, valamint a hidrogénalapú mobilitáshoz és energiatermeléshez kapcsolódó eszközök. A későbbi fázisban a Rheinmetall Electronic Solutions divízió katonai üzletágához tartozó elektronikus alkatrészek gyártása is megjelenhet a szegedi üzemben.

A beruházás összértéke 96 millió euró, amelyből a Rheinmetall 34 millió eurót finanszírozott, míg a fennmaradó részt a magyar állam támogatta egyedi kormánydöntés alapján, a Nemzeti Befektetési Ügynökségen keresztül. Bár az ünnepélyes megnyitón szimbolikusan elindították a termelést, a gyártósorok jelentős része még nem működik, az érdemi termelés a tervek szerint csak a következő év elején kezdődik meg.

A szegedi üzem létrehozása szorosan kapcsolódik a Rheinmetall globális termelési stratégiájához. A vállalat németországi autóipari kapacitásainak egy részét Magyarországra szervezi ki, miközben a berlini és düsseldorfi üzemekben felszabaduló kapacitásokat a védelmi és hadiipari termelés bővítésére használja fel. A vállalat vezetése szerint a védelmi ipar és a járműipar eltérő gazdasági logika mentén működik, utóbbiban az erős árverseny miatt különösen fontos az alacsonyabb gyártási költség, amelyet Magyarországon a megfelelő minőségű, ugyanakkor kedvezőbb árú munkaerő biztosíthat.

A létesítmény közel 84 ezer négyzetméteres területen épült fel 16 hónap alatt. Az épület alapterülete 15 ezer négyzetméter, ebből 8600 négyzetmétert a gyártócsarnok foglal el, emellett raktárkapacitás és bővítési lehetőség is rendelkezésre áll. A gyár hosszabb távon 300 szakembert foglalkoztathat, jelenleg nagyjából 60 munkavállalót vettek fel. A toborzás során elsősorban egyes speciális szaktudást igénylő pozíciók betöltése jelent kihívást, részben a térségben működő más nagy ipari beruházások, például a közeli BYD-gyár munkaerő-elszívó hatása miatt.

A szegedi üzem a Rheinmetall negyedik magyarországi telephelye. Zalaegerszegen harcjárművek, Várpalotán lőszerek készülnek állami részvétellel működő vegyesvállalatokban, Budapesten pedig egy védelmi digitalizációval foglalkozó közös cég működik a 4iG-vel. A szegedi beruházás több szempontból is eltér ezektől, mivel itt elsősorban civil termelés zajlik, és az üzem teljes egészében a németországi Rheinmetall tulajdonában van.

