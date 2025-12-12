  • Megjelenítés
Megszabadítaná az informatika terhétől a kisvállalkozásokat egy hazai IT-cég
Üzlet

Megszabadítaná az informatika terhétől a kisvállalkozásokat egy hazai IT-cég

A hazai IT-piac egyik legdinamikusabban növekvő infrastruktúra-szolgáltatója, a Kermann IT Solutions Nyrt. a nagy hálózati rendszerek mellett mostantól a néhány szerverrel működő kisvállalkozások informatikai rendszereinek üzemeltetését is vállalja. Az új, „Károly” néven bevezetett szolgáltatásukkal egy-két éven belül több száz olyan kkv-t céloznak meg, ahol kritikus az üzembiztos informatikai háttér, ám a megfelelő rendelkezésre állás sokszor nem biztosított. Kovács Zoltán, a vállalat igazgatóságának elnöke szerint az üzletvitelhez mára nélkülözhetetlenné vált a stabil informatikai infrastruktúra, ugyanakkor számos kkv küzd ennek hatékony működtetésével. A megoldás erre a cég nagyvállalati kultúrából hozott gyors, átlátható és pontos ügyfélkezelése lehet. Az új szegmensbe való belépéssel a Kermann célja a tevékenységeik diverzifikálása és a válságállóság növelése - olyan stratégiai irány, amely a következő években meghatározó szerepet játszhat a piacon.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Melyik kisvállalkozónak ne lenne ismerős az a frusztráció, amikor beadna egy pályázatot a határidő lejárta előtt, vagy éppen az utolsó pillanatban teljesítene valamilyen adminisztratív kötelezettséget az Ügyfélkapun, de közben összeomlik a rendszer, lefagy a gép, beüt a krach, az informatikus pedig nem veszi fel a telefont

– vázolta a Portfolio-nak Kovács Zoltán, a Kermann IT igazgatóságának elnöke. A kkv-k informatikai hátterét ugyanis legtöbbször olyan kis IT-cégek biztosítják, ahol a teljes szaktudás egy ember kezében összpontosul: egy személyben ő az ügyfélszolgálat, amely felveszi a telefont és rögzíti a hibabejelentést, és a megoldást szállító informatikus is, miközben a saját cégének adminisztratív feladatait is kezeli.

Kovács Zoltán, Kermann IT
Kovács Zoltán, a Kermann IT igazgatóságának elnöke.

„Ennek az egyfős informatikai vállalkozónak - nevezzük Rolandnak - van nagyjából 25 ügyfele. Ismeri a rendszereiket, és jó szakemberként rendben is tartja őket. A gond ott kezdődik, hogy ezeknek az IT-rendszereknek a működése nincs dokumentálva: minden tudás Roland fejében van. Így amikor csütörtök este 7-kor hívja az ügyfél, hogy beadná a pályázatot, de lefagyott a gép vagy nincs internet – pedig már kihúzta, visszadugta a routert –, Roland nem tud reagálni, mert éppen moziban ül a barátnőjével” – tette hozzá Kovács.

Ezekre a frusztrált, kiszolgáltatott helyzetekre kínálna megoldást a kkv-knak szánt új szolgáltatásuk, a Károly:

Még több Üzlet

Nagy pofont kapott Európa – újabb repedés jelent meg az önálló napelemipari álmán

Közösen lépnek fel a "Kína-függőség" ellen a világ vezető országai: új gazdasági koalíció születőben

Egyéni vállalkozó vagy? Itt a legfontosabb bevallási és adózási határidők, dátumok 2026-ra!

egy olyan üzemeltetési modell, amely mögött a Kermann nagyvállalatokat kiszolgáló infrastruktúrája és folyamatos rendelkezésre állása van, így az ügyféltámogatás nem egyetlen emberen múlik.

Szegmentált üzletpolitikában látják az ütésállóságot

A Kermann az informatikai szolgáltatóipar egyik legdinamikusabban fejlődő középvállalata, amely komplex IT-megoldásokat, rendszerintegrációt és többrétegű üzemeltetési szolgáltatásokat nyújt elsősorban nagyvállalatok és intézmények számára, az iparág vezető nemzetközi gyártóinak partnereként. Tevékenységének három fő pillére a rendszerintegrációs és épületinformatikai szolgáltatások, illetve a szoftveres megoldások, amelyek Károllyal egy új, negyedik lábbal egészülnek most ki.

Károly nem egy saját fejlesztésű szoftver, hanem egy üzemeltetési szolgáltatás kisvállalkozások számára, amellyel a Kermann a piac kockázatait is porlasztani tudja. „Egy kisvállalkozás önmagában nem jelent nagy bevételt, nem tudunk milliókat számlázni, mint egy komplex infrastruktúrát üzemeltető nagyvállalatnak. Ugyanakkor éppen ez az előnye is: ha egy több százas ügyfélkörből kiesik egy tucat kkv, az nem rendíti meg a céget, amíg egyetlen nagyvállalat elvesztése komoly kitettséget jelentene” – mutatott rá az igazgatósági elnök. A vállalat célja egy diverzifikált, hosszú távú stratégia felépítése, ahogy Kovács fogalmazott, egy közlekedési analógiával élve: nem átszálló- vagy szakaszjegyet, hanem bérletet kínálnak a részvényeseiknek.

Kapcsolódó cikkünk

A kisbefektetők felé fordul az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar IT-cég

Máris kategóriát léphet a tőzsdén a magyar IT-szektor egyik legígéretesebb cége

Az új szolgáltatás a meglévő mérnökállományra és infrastruktúrára épül, így nem igényel jelentős kezdeti beruházást. Ennek köszönhetően Károly várhatóan a jelenlegi piaci árakhoz igazodó, versenyképes díjszinten érhető majd el.

Mi van a dobozban?

„A vállalkozások alap informatikai infrastruktúrája az esetek többségében nagyon hasonló: laptopok, mobileszközök, egy hálózat, néhány szerver és általában valamilyen felhőalapú levelezés. Ez üzemeltetési szempontból jól skálázható, ezért létrehoztunk egy olyan alapcsomagot, amely a legtöbb cég igényeit lefedi” - mondta a cég műszaki igazgatója, Szekeres Balázs. Hozzátette: a csomag 5/8-as rendelkezésre állást biztosít, vagyis a hét öt munkanapján, napi 8 órában elérhető támogatást.

Szekeres Balázs , Kermann
Szekeres Balázsa, a Kermann műszaki igazgatója

Az alapszolgáltatás díja felhasználóként 12500 forint plusz áfa, amely részeként a Kermann átveszi a teljes rendszer üzemeltetését; ennek részleteit egy előzetes adatigénylés során térképezik fel.

A szolgáltatás egyik újdonsága, hogy viszonylag kevés információ alapján is gyorsan tudnak árajánlatot adni. A cég nem végez helyszíni felmérést: abból indul ki, hogy a döntéshozó tisztában van azzal, milyen eszközökkel rendelkezik a vállalkozás, így az online adatszolgáltatás alapján számolják ki az induló díjat. A másik innováció a 3 hónapos próbaidőszak, amely alatt mindkét fél felmérheti, hogy a szolgáltatás megfelel-e az igényeknek, illetve, hogy az előzetes alapadatok alapján kalkulált ár valóban lefedi-e a szükséges üzemeltetési feladatokat. A próbaidő végére - még akkor is, ha az együttműködés nem folytatódik - a Kermann vállalja a teljes IT-rendszer ledokumentálását. Ez különösen értékes, hiszen a kkv-knál a rendszerleírás jellemzően nem létezik, vagy csak a korábbi rendszergazda fejében van meg.

Előfordulhat, hogy egy cég valós működési környezete eltér a megadott adatoktól, ekkor jelezzük, hogy egy nagyobb csomagra vagy személyre szabottabb szolgáltatásra lenne szükség. Például egy webshop üzemeltetése esetén jellemzően nem elegendő az 5/8-as rendelkezésre állás, hiszen bármikor beüthet a krach, tehát ilyenkor a 7/24-est javasoljuk

– tette hozzá Szekeres. Kiemelte, hogy az ügyféligény része, hogy az informatikai szolgáltatás észrevétlen legyen, ha valami elromlik, akkor a cégnek ne kelljen a probléma bejelentésével foglalkoznia.

Bár a szolgáltatás több innovatív elemet tartalmaz, a piacon már jelen vannak olyan üzemeltetési cégek, ahol nem egyetlen szakemberre épül a működés, hanem egy dedikált csapatra. „Több versenytársunk is aktív ezen a területen, ugyanakkor vannak olyan cégek, amelyek kifejezetten keresik velünk az együttműködést. Bizonyos helyzetekben konkurenciái vagyunk egymásnak, máskor viszont rajtunk keresztül juthatnak el nagyobb ügyfelekhez vagy komplexebb megrendelésekhez” – mondta a piaci környezetről Kovács Zoltán.

Kermann

Hozzátette: teljesen más komplexitású feladat egy nagyvállalati informatikai rendszer üzemeltetése, mint egy kkv informatikájának kezelése. „Mi most olyan mérnökökkel indulunk el ebben a szegmensben, akik a nagyvállalati feladatokhoz szoktak. Ezek első látásra egyszerűbb rendszerek, de más típusú kihívásokat jelentenek. Ha az ügyfélszám növekedése megkívánja, a csapatot fokozatosan bővíteni fogjuk.”

A Kermann két-három éves időtávon 200-300 ügyfelet szeretne elérni ebben a szegmensben.

Kovács Zoltán szerint ugyan nincsenek ellátatlan kkv-k a piacon, elégedetlen ügyfelek viszont mindig akadnak, elsősorban őket próbálják megszólítani, bevonzani és hosszú távon megtartani.

Dinamikus növekedés, extrém kihívások

Az elmúlt évek makrogazdasági nehézségei kevésbé érintették az IT-piacot: a digitalizációs kényszer és a generatív AI trendek folyamatosan bővítik a szektort, ami a Kermann eredményein is látszik. A vállalat 2024-ben 15%-kal meghaladta a 10 milliárd forintos árbevételi célt, amelyet eredetileg csak 2027-re tűztek ki. Várakozásaik szerint a növekedés 2025-ben is kitart; az első féléves árbevétel 22%-kal múlta felül az előző év azonos időszakát, év végére pedig körülbelül 13 milliárd forintot prognosztizálnak.

2026-ra azonban jelentős kihívások körvonalazódnak. A hazai IT-piac egyik legnagyobb megrendelője – a magyar állam – a választási év miatt várhatóan visszafogja a beszerzéseit, ami drasztikus bevételkiesést okozhat a piaci szereplőknek és racionalizálási kényszert generálhat. A Kermann ezért a kkv-szolgáltatás bevezetése mellett a partneri együttműködések erősítésével is igyekszik csökkenteni kitettségét és tovább diverzifikálni bevételeit.

Kapcsolódó cikkünk

Idén még nagyot kaszálhatnak a magyar IT cégek, de jövőre vérzivataros időkre készülnek

A cikk megjelenését a Kermann IT Solutions Nyrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna mégis hajlandó elengedni területeket a békéért, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility