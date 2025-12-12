Megszabadítaná az informatika terhétől a kisvállalkozásokat egy hazai IT-cég

Melyik kisvállalkozónak ne lenne ismerős az a frusztráció, amikor beadna egy pályázatot a határidő lejárta előtt, vagy éppen az utolsó pillanatban teljesítene valamilyen adminisztratív kötelezettséget az Ügyfélkapun, de közben összeomlik a rendszer, lefagy a gép, beüt a krach, az informatikus pedig nem veszi fel a telefont
– vázolta a Portfolio-nak Kovács Zoltán, a Kermann IT igazgatóságának elnöke. A kkv-k informatikai hátterét ugyanis legtöbbször olyan kis IT-cégek biztosítják, ahol a teljes szaktudás egy ember kezében összpontosul: egy személyben ő az ügyfélszolgálat, amely felveszi a telefont és rögzíti a hibabejelentést, és a megoldást szállító informatikus is, miközben a saját cégének adminisztratív feladatait is kezeli.
„Ennek az egyfős informatikai vállalkozónak - nevezzük Rolandnak - van nagyjából 25 ügyfele. Ismeri a rendszereiket, és jó szakemberként rendben is tartja őket. A gond ott kezdődik, hogy ezeknek az IT-rendszereknek a működése nincs dokumentálva: minden tudás Roland fejében van. Így amikor csütörtök este 7-kor hívja az ügyfél, hogy beadná a pályázatot, de lefagyott a gép vagy nincs internet – pedig már kihúzta, visszadugta a routert –, Roland nem tud reagálni, mert éppen moziban ül a barátnőjével” – tette hozzá Kovács.
Ezekre a frusztrált, kiszolgáltatott helyzetekre kínálna megoldást a kkv-knak szánt új szolgáltatásuk, a Károly:
egy olyan üzemeltetési modell, amely mögött a Kermann nagyvállalatokat kiszolgáló infrastruktúrája és folyamatos rendelkezésre állása van, így az ügyféltámogatás nem egyetlen emberen múlik.
Szegmentált üzletpolitikában látják az ütésállóságot
A Kermann az informatikai szolgáltatóipar egyik legdinamikusabban fejlődő középvállalata, amely komplex IT-megoldásokat, rendszerintegrációt és többrétegű üzemeltetési szolgáltatásokat nyújt elsősorban nagyvállalatok és intézmények számára, az iparág vezető nemzetközi gyártóinak partnereként. Tevékenységének három fő pillére a rendszerintegrációs és épületinformatikai szolgáltatások, illetve a szoftveres megoldások, amelyek Károllyal egy új, negyedik lábbal egészülnek most ki.
Károly nem egy saját fejlesztésű szoftver, hanem egy üzemeltetési szolgáltatás kisvállalkozások számára, amellyel a Kermann a piac kockázatait is porlasztani tudja. „Egy kisvállalkozás önmagában nem jelent nagy bevételt, nem tudunk milliókat számlázni, mint egy komplex infrastruktúrát üzemeltető nagyvállalatnak. Ugyanakkor éppen ez az előnye is: ha egy több százas ügyfélkörből kiesik egy tucat kkv, az nem rendíti meg a céget, amíg egyetlen nagyvállalat elvesztése komoly kitettséget jelentene” – mutatott rá az igazgatósági elnök. A vállalat célja egy diverzifikált, hosszú távú stratégia felépítése, ahogy Kovács fogalmazott, egy közlekedési analógiával élve: nem átszálló- vagy szakaszjegyet, hanem bérletet kínálnak a részvényeseiknek.
Az új szolgáltatás a meglévő mérnökállományra és infrastruktúrára épül, így nem igényel jelentős kezdeti beruházást. Ennek köszönhetően Károly várhatóan a jelenlegi piaci árakhoz igazodó, versenyképes díjszinten érhető majd el.
Mi van a dobozban?
„A vállalkozások alap informatikai infrastruktúrája az esetek többségében nagyon hasonló: laptopok, mobileszközök, egy hálózat, néhány szerver és általában valamilyen felhőalapú levelezés. Ez üzemeltetési szempontból jól skálázható, ezért létrehoztunk egy olyan alapcsomagot, amely a legtöbb cég igényeit lefedi” - mondta a cég műszaki igazgatója, Szekeres Balázs. Hozzátette: a csomag 5/8-as rendelkezésre állást biztosít, vagyis a hét öt munkanapján, napi 8 órában elérhető támogatást.
Az alapszolgáltatás díja felhasználóként 12500 forint plusz áfa, amely részeként a Kermann átveszi a teljes rendszer üzemeltetését; ennek részleteit egy előzetes adatigénylés során térképezik fel.
A szolgáltatás egyik újdonsága, hogy viszonylag kevés információ alapján is gyorsan tudnak árajánlatot adni. A cég nem végez helyszíni felmérést: abból indul ki, hogy a döntéshozó tisztában van azzal, milyen eszközökkel rendelkezik a vállalkozás, így az online adatszolgáltatás alapján számolják ki az induló díjat. A másik innováció a 3 hónapos próbaidőszak, amely alatt mindkét fél felmérheti, hogy a szolgáltatás megfelel-e az igényeknek, illetve, hogy az előzetes alapadatok alapján kalkulált ár valóban lefedi-e a szükséges üzemeltetési feladatokat. A próbaidő végére - még akkor is, ha az együttműködés nem folytatódik - a Kermann vállalja a teljes IT-rendszer ledokumentálását. Ez különösen értékes, hiszen a kkv-knál a rendszerleírás jellemzően nem létezik, vagy csak a korábbi rendszergazda fejében van meg.
Előfordulhat, hogy egy cég valós működési környezete eltér a megadott adatoktól, ekkor jelezzük, hogy egy nagyobb csomagra vagy személyre szabottabb szolgáltatásra lenne szükség. Például egy webshop üzemeltetése esetén jellemzően nem elegendő az 5/8-as rendelkezésre állás, hiszen bármikor beüthet a krach, tehát ilyenkor a 7/24-est javasoljuk
– tette hozzá Szekeres. Kiemelte, hogy az ügyféligény része, hogy az informatikai szolgáltatás észrevétlen legyen, ha valami elromlik, akkor a cégnek ne kelljen a probléma bejelentésével foglalkoznia.
Bár a szolgáltatás több innovatív elemet tartalmaz, a piacon már jelen vannak olyan üzemeltetési cégek, ahol nem egyetlen szakemberre épül a működés, hanem egy dedikált csapatra. „Több versenytársunk is aktív ezen a területen, ugyanakkor vannak olyan cégek, amelyek kifejezetten keresik velünk az együttműködést. Bizonyos helyzetekben konkurenciái vagyunk egymásnak, máskor viszont rajtunk keresztül juthatnak el nagyobb ügyfelekhez vagy komplexebb megrendelésekhez” – mondta a piaci környezetről Kovács Zoltán.
Hozzátette: teljesen más komplexitású feladat egy nagyvállalati informatikai rendszer üzemeltetése, mint egy kkv informatikájának kezelése. „Mi most olyan mérnökökkel indulunk el ebben a szegmensben, akik a nagyvállalati feladatokhoz szoktak. Ezek első látásra egyszerűbb rendszerek, de más típusú kihívásokat jelentenek. Ha az ügyfélszám növekedése megkívánja, a csapatot fokozatosan bővíteni fogjuk.”
A Kermann két-három éves időtávon 200-300 ügyfelet szeretne elérni ebben a szegmensben.
Kovács Zoltán szerint ugyan nincsenek ellátatlan kkv-k a piacon, elégedetlen ügyfelek viszont mindig akadnak, elsősorban őket próbálják megszólítani, bevonzani és hosszú távon megtartani.
Dinamikus növekedés, extrém kihívások
Az elmúlt évek makrogazdasági nehézségei kevésbé érintették az IT-piacot: a digitalizációs kényszer és a generatív AI trendek folyamatosan bővítik a szektort, ami a Kermann eredményein is látszik. A vállalat 2024-ben 15%-kal meghaladta a 10 milliárd forintos árbevételi célt, amelyet eredetileg csak 2027-re tűztek ki. Várakozásaik szerint a növekedés 2025-ben is kitart; az első féléves árbevétel 22%-kal múlta felül az előző év azonos időszakát, év végére pedig körülbelül 13 milliárd forintot prognosztizálnak.
2026-ra azonban jelentős kihívások körvonalazódnak. A hazai IT-piac egyik legnagyobb megrendelője – a magyar állam – a választási év miatt várhatóan visszafogja a beszerzéseit, ami drasztikus bevételkiesést okozhat a piaci szereplőknek és racionalizálási kényszert generálhat. A Kermann ezért a kkv-szolgáltatás bevezetése mellett a partneri együttműködések erősítésével is igyekszik csökkenteni kitettségét és tovább diverzifikálni bevételeit.
A cikk megjelenését a Kermann IT Solutions Nyrt. támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
