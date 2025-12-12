  • Megjelenítés
Negatívra rontotta az MVM kilátásait a Fitch
Üzlet

Negatívra rontotta az MVM kilátásait a Fitch

Portfolio
A Fitch Ratings a korábbi stabilról negatívra rontotta az MVM hosszú lejáratú kibocsátói hitelminősítésének kilátását, miközben magát a besorolást megerősítette BBB szinten - derült ki a hitelminősítő friss jelentéséből.

A lépés közvetlen oka nem az MVM fundamentumainak romlása, hanem az, hogy a hitelminősítő december 5-én Magyarország kilátását is negatívra rontotta, és az állami háttér miatt az MVM értékelése egyre inkább a szuverén besorolástól függ.

Kapcsolódó cikkünk

Kellemetlen meglepetés: itt a Fitch döntése Magyarországról

A jelentésben a Fitch kiemeli:

az MVM önálló hitelprofilja (Standalone Credit Profile, SCP) változatlanul ‘bbb’, vagyis vállalati oldalról nem látnak érdemi romlást.

A kilátásrontás oka az, hogy a hitelminősítő a magyar állam és az MVM közötti kapcsolatot erősnek értékeli, és a módszertan (Parent and Subsidiary Linkage) alkalmazása miatt az MVM besorolása szuverén “sapka” alá került: ha Magyarország leminősítése bekövetkezne BBB- szintre, az MVM-et is húzná lefelé.

Még több Üzlet

Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon

Legalább egymilliárdos részvény-visszavásárlásra készül az Opus

Megjelent a lepra Magyarország szomszédságában

A Fitch szerint bármilyen negatív rating action Magyarországon automatikusan hasonló lépést hozhat az MVM-nél a szuverén korlát miatt. Emellett a hitelminősítő jelzi: az MVM saját hitelprofiljára (SCP) nézve kedvezőtlen lenne, ha tartósan 3,5x fölé emelkedne az FFO nettó tőkeáttétel, illetve 5x alá csökkenne az FFO-kamatfedezet, bár hangsúlyozzák: ha a szuverén besorolás változatlan marad, ez nem feltétlenül jelent azonnali IDR-leminősítést.

A jelentés alapján a közeljövőben felminősítésre nem számítanak, részben a negatív magyar kilátás miatt. Pozitív irányú lépés akkor kerülhetne napirendre, ha Magyarország kilátása visszaállna stabilra, és közben az MVM önálló hitelprofilja sem romlana. A Fitch ugyanakkor megjegyzi: az FFO-alapú tőkeáttétel tartós 2,5x alá kerülése és egy szabályozott/quasi-szabályozott EBITDA-hányadot erősítő üzleti profil javíthatná az SCP-t, de az MVM kibocsátói besorolását továbbra is a szuverén plafon korlátozza.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Futószalagon gyártják Moszkvának az ukrajnai háború egyik legjobb vadászgépét: rohamosan nő a flotta
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility