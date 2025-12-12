Negatívra rontotta az MVM kilátásait a Fitch

A lépés közvetlen oka nem az MVM fundamentumainak romlása, hanem az, hogy a hitelminősítő december 5-én Magyarország kilátását is negatívra rontotta, és az állami háttér miatt az MVM értékelése egyre inkább a szuverén besorolástól függ.

A jelentésben a Fitch kiemeli:

az MVM önálló hitelprofilja (Standalone Credit Profile, SCP) változatlanul ‘bbb’, vagyis vállalati oldalról nem látnak érdemi romlást.

A kilátásrontás oka az, hogy a hitelminősítő a magyar állam és az MVM közötti kapcsolatot erősnek értékeli, és a módszertan (Parent and Subsidiary Linkage) alkalmazása miatt az MVM besorolása szuverén “sapka” alá került: ha Magyarország leminősítése bekövetkezne BBB- szintre, az MVM-et is húzná lefelé.

A Fitch szerint bármilyen negatív rating action Magyarországon automatikusan hasonló lépést hozhat az MVM-nél a szuverén korlát miatt. Emellett a hitelminősítő jelzi: az MVM saját hitelprofiljára (SCP) nézve kedvezőtlen lenne, ha tartósan 3,5x fölé emelkedne az FFO nettó tőkeáttétel, illetve 5x alá csökkenne az FFO-kamatfedezet, bár hangsúlyozzák: ha a szuverén besorolás változatlan marad, ez nem feltétlenül jelent azonnali IDR-leminősítést.

A jelentés alapján a közeljövőben felminősítésre nem számítanak, részben a negatív magyar kilátás miatt. Pozitív irányú lépés akkor kerülhetne napirendre, ha Magyarország kilátása visszaállna stabilra, és közben az MVM önálló hitelprofilja sem romlana. A Fitch ugyanakkor megjegyzi: az FFO-alapú tőkeáttétel tartós 2,5x alá kerülése és egy szabályozott/quasi-szabályozott EBITDA-hányadot erősítő üzleti profil javíthatná az SCP-t, de az MVM kibocsátói besorolását továbbra is a szuverén plafon korlátozza.

